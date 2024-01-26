損失最多的有1億！未受地震波及的飯店也被不斷取消預約…日旅宿業者揭災後困境

【文．李浩宇】

日本新年就遭遇相當嚴重的能登大地震，除了民眾生活堪慮外，旅宿業者因地震衝擊與人心惶惶帶來的虧損，也讓整個旅宿業難以重啟營業，許多業者已黯然歇業。各界也呼籲日本中央與地方政府儘速協助北陸重建。

日本石川縣以往有「加賀百萬石」之稱，在江戶時代（1603-1868年）是當地諸侯加賀藩的領地，當時就是北陸十分繁榮的地區。在現代，石川縣雖然不比東京、大阪，有眾多觀光客熙來攘往，但近年日本大力推廣地方創生與地方觀光，石川縣也成為許多觀光文化財的匯聚處。

例如，日本三大名園的兼六園就在石川縣金澤市，位於同縣七尾市的和倉溫泉、輪島市的朝市與白米千枚田，都是當地聲名遠播的觀光景點。

2023年年幕剛落，2024年元旦的日頭還沒來得及升起，北陸地區便發生了7級大地震。截至1月15日，死亡人數達222人，失蹤人數22人。嚴冬也沒有因為地震侵襲而延遲腳步，冰天雪地之中，許多受災戶仍在避難所中打著哆嗦，祈求災情早日平息。只不過，這樣的情景可能不是十天半月就能結束。

事實上，這次的大規模地震對觀光地區造成的影響仍無法精確評估，不過，根據日本《東洋經濟》報導，當地的旅遊設施與觀光業者表示災情慘重，迫切需要獲得更迅速的支援。

飯店設施損壞 謠言四散導致訂單取消

和倉溫泉旅館「寶先閣集團」業者帽子山宗表示：「舊館與新館的連結處崩塌，建築物的一部份也都呈現無遮蔽狀態，已經完全沒辦法正常營業了。」寶先閣集團原本在震央負責的和倉溫泉擁有一些設施，因地震承受了龐大損失。帽子山宗是旅宿業的地方團體主任委員，因此成了北陸地區受災狀況的資訊收集者。

能登半島位於震央處的輪島溫泉亦為知名景點，但受地震衝擊，海岸線的道路崩毀，飯店裡也出現地板隆起的驚人景象，讓人很難想像原本飯店的模樣。

許多能登半島的旅宿業者不斷向地方團體表達悲痛之情：「館內設備破損，導致一部份的客房淹水，已是無法使用的狀態，就算要維修也需要花上半年的時間。」、「外牆崩落，自來水道無法使用，已經沒辦法營業了。」

受災的不僅只有設施部份，許多不實消息與謠傳對當地業者的影響也不小。北陸地區除能登半島外，一些受災程度相對較少，甚至非受災戶的旅宿業者，也相繼發生訂單取消的情形。

位於石川縣西南的加賀市山代溫泉，帽子山宗在當地亦有經營一家飯店，縱使當地的受災程度甚小，到6月之前的預約也接連取消，損失金額達600萬日圓（約130萬新台幣），

鄰近石川縣的福井縣也有其它業者反應，地震當時適逢日本元旦連假，原本有販賣限定住宿方案與豪華餐點的訂單，但受地震風波影響，「我們甚至都把越前蟹等高級食材都採購完畢了，結果因為取消訂單而蒙受龐大損失。」

石川縣內其它未受地震波及的飯店，也因客人不斷取消預約，甚至發生最高金額1億日圓（約2150萬新台幣）的營業損失。飯店的固定開銷是一筆不小的壓力，銷售額的減少使得業者經營狀況惡化，讓當地業者蒙上一層陰影。

震央附近受到龐大損害的建築物，為了重啟營業也必須要大規模重建與裝潢，但在諸多不確定因素下，業者也很難下定決心砸下重本。

「新冠疫情結束後，有編列一筆預算拿來償還銀行貸款，原本地震前後正是要還貸款的時候，現在狀況嚴峻。」帽子山宗語重心長地說，可以想見之後會有許多飯店業者選擇結束營業。

地方政府向飯店業者租房供災民避難 學者表示仍少一關鍵

另一方面，為了提供給受災戶更多的避難空間，石川縣政府向旅宿設施租借空房供受災戶免費居住，費用則由石川縣政府支出，一晚約一萬日圓（約2150新台幣）。

但，這些支援還遠遠不夠，除了受損旅宿設施的重建外，還得消除不實謠言，解除人心惶惶的關鍵，還是在基礎設施的擴建上。

日本立教大學觀光學部特任教授澤柳知彥指出：「判斷旅行可否的依據，得看當地的景觀與基礎設施是否已重建到不影響旅遊意願的程度。」

帽子山宗強調：「為了讓業者能持續安全地發展事業，希望海岸線的整建能儘快實施。」而對於中央政府與地方政府，各界也接連不斷請求儘快協助當地重建。

本文授權自今周刊，原文見此。

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