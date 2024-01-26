1年把1萬翻百萬！政大畢業全職打德州撲克 32歲「台灣第一牌手」世界大賽奪3100萬獎金

【文．朱偉銓】

近年台灣舉辦愈來愈多德州撲克國際錦標賽，也讓台灣誕生許多優秀選手，知名牌手、同時也是德州撲克YouTuber 的「小六」蔡廷翊（下稱小六）是台灣GPI（全球撲克指數）排名第一的選手，在2023年世界撲克大賽(WSOP)歐洲站主賽事中獲得亞軍，得到價值 89 萬歐元的豐厚獎金，約為新台幣 3100萬元，不僅是亞洲最佳紀錄，也讓世界看到台灣，《今周刊》透過專訪，和小六請教成為台灣排名第一撲克牌手的心路歷程。

讀政大時接觸德州撲克 改變一生

小六回憶，自己接觸德州撲克的經歷起始於大學，就讀政治大學新聞系的他由於延畢，自嘲自己和同年齡同學相比，大學讀了很多年還沒畢業，而且當時也無心念書。

在一次過年和朋友的聚會當中接觸到德州撲克，原本就很喜歡打麻將的他，更是馬上就愛上這項注重機率和心理戰略的遊戲，之後小六便開始瘋狂研究書籍和資料，學習各種機率和賠率計算，也研究賽局理論打法(game theory optimal)，加上大量實戰經驗，當年那場聚會成為他人生中的轉捩點，從此也和德州撲克這項運動開啟緣分，展開一段意想不到的撲克冒險之旅。

1年把1萬本金翻成100萬 決定轉當全職牌手

什麼時候開始決定要以德州撲克為職業？小六表示，當時畢業後，觀察身旁同學開始上班，大多領著大學新鮮人的薪水，但自己每個月打德州撲克的收入，也和新鮮人薪水差不多，有時甚至更好。

但他當時也不敢貿然投入成為全職牌手，於是他在2015年時，幫自己設下目標門檻，給自己一年時間，若能順利把1萬台幣變成100萬台幣，便考慮成為職業德州撲克牌手，在2016年時，小六真的順利達成目標，賺到100萬，於是便決定開始以職業德州撲克牌手為目標。

爸爸氣到快斷絕父子關係 一場比賽讓家人改觀

但是家人支持嗎？小六表示，因為家人都是比較保守的觀念，剛開始自己在打德州撲克時，家人都認為只是休閒活動，直到後來父母知道小六決定以德州撲克為職業時，爸爸更是非常生氣，覺得兒子染上賭博惡習，不僅把小六趕出家門，也和身旁親戚朋友說，自己沒有這個兒子，當時爸爸幾乎是和小六斷絕親子關係，選擇這條非典型的職業道路，讓小六承擔相當大的壓力。

後來家人如何開始接受自己在做的事情？小六向本刊分享，可以分三個階段。

第一個階段是2019年時，在韓國濟州島舉辦的德州撲克亞洲指標性賽事─紅龍盃，當時小六在這場國際大賽中拿到亞軍的佳績，得到了獎金760萬台幣。

他認為這場比賽是他人生中，非常重要的一勝，不僅證明自己多年來的努力，更是讓家人改觀，了解職業撲克牌手並非只是娛樂和賭博，而是一門需要深厚技術和策略的職業，且也能賺到可觀的收入。

世界撲克大賽創亞洲最佳紀錄 斜槓YouTuber創10萬訂閱

第二個階段，就是小六在YouTube上達到了10萬訂閱人數里程碑，而且在2021年時，小六更是達到GPI全球撲克指數（Global Poker Index)年度積分排名台灣第一的成績。

提到成為YouTuber的歷程，小六打趣表示，剛開始打德州撲克時，家人已無法接受，在2018年時他開始經營YouTube頻道，家人更是覺得不切實際，認爲他一下要當職業牌手，然後又自我感覺良好，開始要當明星，身旁朋友也覺得德州撲克這麼小眾，怎麼會有觀眾想要看這個主題的內容。

但在GPI排名拿到台灣第一之後，愈來愈多觀眾注意到小六的好成績，其中也包含許多海外粉絲，父母也開始發現他的影片有一定的影響力和價值，於是漸漸開始認同兒子所做的一切。

第三個階段，就是在去年2023年，小六除了再次拿到GPI台灣排名第一，更在世界撲克大賽(WSOP)歐洲站中拿到了亞軍，不僅是亞洲最佳紀錄，也讓小六在這場比賽中得到價值89 萬歐元的豐厚獎金，約為新台幣3100 萬元，此外，小六也接到全球最大線上德州撲克平台Natural 8的代言人機會，輝煌的成績，更向父母證明自己當初的冒險決定是對的。

好運比壞運更需謹慎「過度自信帶來致命風險」

▲小六為2023年世界撲克大賽(WSOP)歐洲站亞軍，贏得獎金89 萬歐元，約為新台幣 3100萬元，達成亞洲撲克選手的最佳紀錄，他認為台灣擁有許多優秀選手，鼓勵大家不要害怕，要和世界各國撲克高手學習不足之處，才能讓技術更精進。 (照片來源:小六IG) 今周刊提供

問及最難忘的比賽，小六坦言，紅龍盃的亞軍經歷，對他而言是難忘的瞬間，他也深刻體會，不論做任何事，剛開始總是最具挑戰性，特別是在追尋第一桶金和第一個成功的過程中，紅龍盃的成功像是電影序幕的開始，標誌小六在德州撲克的初次突破，不僅帶來實質獎金，更讓小六體會成功並非一蹴而就，而是需要努力堅持，紅龍盃成為他生涯中的重要里程碑，也激勵小六不斷追求更高目標。

對德州撲克玩家而言，這項運動本質上就是面對機率和期望值的賽局，時間拉長，每位牌手都會經歷到機率的下風期，也就是運氣不佳的時刻，在面對逆風期，小六分享自己是抱持平常心，能夠理性面對逆境，他也補充表示，比起下風期，他更擔心的是上風期，也就是運氣超旺的時候，尤其是在初次接觸到好運的情況下，很多撲克玩家容易陷入高估自己實力的陷阱，這種心態可能導致致命風險和過度自信。

股市如同牌桌「風險和心態管理」是成功之道

小六分享自己在牌桌之外的故事，在2020年全球疫情爆發時，美國聯準會當時執行超寬鬆貨幣政策(QE)來救市，小六當時便投了大筆資金進入股市，短時間就賺到豐厚回報，他幽默表示：「當時只要在風口上，連豬都會飛，我就是那頭豬。」

但隨後2022年的升息政策以及烏俄戰爭爆發，讓小六的投資部位嚴重虧損，也讓他體認到黑天鵝隨時會發生，風險管理和心態管理是頂尖撲克牌手和成功投資者共通的成功要素，就像在牌局中需要細心評估局勢，以降低風險並確保長遠的穩定表現。

在比賽中，當然也會面對許多壓力，但小六表示，已經想不起來上次在牌桌上情緒失控是何時，他坦言，因為早期在和家人情緒緊張的時候，自己已經抱持著失去一切的心理準備，且在德州撲克的比賽過程中，常常會面臨到很大的波動，所以這幾年都是抱持平常心，冷靜面對比賽。

但他也提到，由於還要經營自媒體以及品牌副業，所以自己在生活作息上非常不規律，尤其在世界各國比賽時，時差更是常常讓身體狀況出現過度疲勞，保持身體健康雖是老生常談，但也是小六在未來想要積極改善的重要功課。

給新手的3個建議「區分運氣和實力至關重要」

對於想要成為職業德州撲克選手的新手，以及想要和過去的自己提出什麼建議，小六認為第一就是要誠實面對自己，在德州撲克的世界裡，能夠區分運氣和實力是至關重要的，而許多牌手卻常常容易模糊兩者之間的界線，有時候可能根據短期的結果，或受他人意見影響，進而失去對自己真實水平的了解。

在牌桌上，只有真正去了解自己的強項和弱點，才能制定出更有效的策略，誠實面對自己的技術水平、情緒掌控以及風險容忍度，是成為職業撲克牌手，不可或缺的第一步。

第二是執行力，他分享，不管是撲克或創業上，執行力才是一切的王道，他認為許多人可能腦中有很多想法，但若沒有執行力，一切都是紙上談兵，每年在撲克及事業上，小六表示，自己都會訂下許多目標，讓每一年都能有更多新成果。

而他認為第三，便是要有面對失去一切的能力，「當你毫無畏懼的時候，眼界和格局就會愈來愈大。」也因為這樣的態度，讓小六有勇氣在國際賽中征戰，也在WSOP世界大賽中取得佳績，達成亞洲撲克選手的最佳紀錄。

擁有豐富的國際比賽經驗，記者詢問國外牌手和台灣牌手有何明顯不同？

小六分享，其實台灣玩家在思維邏輯上，一點都不輸給歐美牌手，但因為歐美地區擁有悠久的撲克文化，讓歐美牌手在比賽風格上比較多元，常會看到許多不同的出牌方式，亞洲牌手可能會比較想找出一條勝利方程式，在比賽中也可能會比較墨守成規。

在面對許多歐美傳奇撲克玩家時，小六鼓勵台灣玩家不應該去害怕他們，而是要從這些高手玩家中，去學習自身不足之處，才能讓牌技更精進，也能讓更多台灣牌手在世界大放異彩。

期望台灣發展為亞洲撲克重鎮「讓世界看見台灣」

在德州撲克之外，小六的YouTube頻道，從2019年至今，訂閱人數已經突破了13萬，他時常與觀眾互動，分享德州撲克知識與比賽內容分析，讓頻道成為德州撲克愛好者學習交流的平台，不僅豐富了他的撲克生涯，也為更多人提供學習德州撲克的機會。

隨著這幾年台灣舉辦愈來愈多的國際撲克錦標賽，小六認為台灣在撲克發展上具有許多潛力，不論是物價、美食以及觀光上，台灣都具有非常大的優勢，他期望未來台灣能發展為亞洲的撲克重鎮，藉由更多國際賽事和推廣，讓世界看見台灣。

對於未來期許，目前才32歲的小六其實相當年輕，在今年也即將開設德州撲克協會，未來能在台灣舉辦更多撲克比賽，他也將開幕結合德州撲克遊戲的餐酒館，讓這項運動能在台灣更普及。

而在撲克比賽上，小六每年堅持參加在美國拉斯維加斯（Las Vegas ）舉辦的WSOP世界撲克大賽，追求象徵冠軍意義的金手鍊，他目標是在這場比賽中脫穎而出，並以此為動力持續努力，小六笑著向記者表示，若能順利奪冠，那金手鍊不僅是他的驕傲，更是未來想要留給子孫，自己在撲克路上的無價之寶。

本文授權自今周刊，原文見此。

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