Vision Pro開放預購 YT、Netflix、Spotify卻拒開發APP…華爾街分析師看蘋果前景

【文．朱偉銓】

蘋果最新推出的頭戴裝置Vision Pro在市場引起高度討論，上周五(1/19)正式在美開放預購，預定2月2日出貨。 但近期三大娛樂影音平台Netflix、YouTube和Spotify均宣布不會為Vision Pro推出專屬APP，而其他串流服務如Disney+、Max、Peacock、ESPN和Amazon Prime Video等仍可在Vision Pro上使用。

YouTube在18日宣布，將不為Vision Pro開發新的應用程式，並且既有的iPadOS版本也無法在Vision Pro上使用，與Netflix一樣，YouTube建議用戶透過Safari瀏覽器在Vision Pro上使用其影音服務，而Spotify也跟隨YouTube的步伐，表示不會推出VisionOS版本的App，也不允許Vision Pro用戶使用iPad版本的App，但仍可透過瀏覽器操作，YouTube和Spotify不支援Vision Pro，目前也可能是暫時現象，隨著Vision Pro正式推出後，相關開發人員可能將計畫推出新的專屬版本APP 。

蘋果的Vision Pro預計將在2月2日上市，售價為3,499美元，並且從1月19日開始接受預訂，知名蘋果供應鏈分析師郭明錤表示，Vision Pro的備貨僅有6至8萬台，但考慮到產品的新穎性和果粉忠誠度， Vision Pro上市後很容易就能售罄，然而據彭博社報導，也有分析指出，Vision Pro去年僅做了技術展示，並未明確說明其產品定位和關鍵應用，若無法迅速售罄，可能會影響蘋果及其產業鏈股價。

美國銀行證券分析師莫漢(Wamsi Mohan)表示，在評估蘋果前景時，預測人工智慧（AI）和混合實境（MR）技術，包括擴增實境（AR）和虛擬實境（VR），將在未來推動蘋果的業績增長，特別是即將上市的Vision Pro將為蘋果的硬體和服務業務帶來新的成長動能，莫漢也對未來兩年蘋果iPhone的出貨表現充滿信心，他預測在2024和2025年，iPhone的出貨量將令市場驚艷，分別達到2.31億支和2.44億支，優於金融數據分析公司FactSet訪調預估的2.04億支和2.11億支，近期美國銀行也將蘋果股票的評等由原先的「中性」提升至「買入」，且調高目標價，由每股208美元調整至每股225美元，18日蘋果大漲3.26%，以188.63美元收盤。

在美國銀行上調評級之前，今年已有多家法人機構如巴克萊（Barclays）、派柏桑德勒公司(Piper Sandler)、Redburn Atlantic下調蘋果投資評級，但莫漢指出，考慮到蘋果的業務轉型和垂直整合，以及對新技術的應用，預計蘋果的毛利率將更加穩定，有望提高其估值的相對倍數，近期估值倍數回落是暫時的，也能為長期投資者提供更好的進場時機。

蘋果Vision Pro引起市場高度關注，雖然一些主要應用程式暫時不支援，但市場對於其在混合實境領域的應用仍抱持高度期待，隨著Vision Pro正式上市，將見證蘋果是否能充分發揮其潛力，仍是全球投資者關心焦點。

本文授權自今周刊，原文見此。

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