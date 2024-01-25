被同學霸凌！為復仇他想買下紐西蘭這小鎮、靠刷卡買首間房 如今操刀334億房產信貸基金

【文．彭蕙珍】

謝易樵（Stanley Hsieh）國2獨自赴紐西蘭念書，在華人不多的學校被同儕霸凌，得到厭食症，短短1年從70公斤瘦到只剩45公斤。大學時他決定攻讀心理學系，深入探究那段時間的自己，到底經歷了什麼。 其後，父親經商失敗，他想幫忙家計，一邊在紐西蘭當公務員，一邊學習投資。26歲回到曾經讓他傷痕累累的小鎮，用信用卡買下一間房出租，「回去是因為我想要報復，我想當地主，如果可以的話想買下小鎮。」 婚後和老婆前往澳洲定居，進入一家私人投資銀行工作，現已是澳洲上市企業。2017年他成立一檔房產信貸基金，從2千萬澳幣（約4億多台幣）經營到16億澳幣（約334億台幣）。 他用實力實現王子復仇，更證明自己不會被過往的挫折擊敗，越戰越勇。

「我到紐西蘭是去讀私立住宿學校，住校最慘的是，你被欺侮，也沒有地方躲起來哭。」謝易樵回憶14歲那年隻身到紐國，身高178公分、體重70公斤的他，在5萬人口、華人不到10人的小鎮，成為白人學生排擠的對象。

讓他印象深刻的是有一次棉被被同學丟到屋頂上，「拿下來都濕了，紐西蘭的冬天夜晚是5~10度低溫，我睡的是又濕又冰的棉被。」說起那段被同學欺侮的歲月，現在的他顯得雲淡風輕。

得到厭食症 一年瘦一圈

他不服輸，滿心想學好英文、想比同學強，現實卻是：「我的書念不過他們、體育也比不過，打擊很大，很氣，挫折感很強。」

「我想吃壯，卻得到厭食症。」最後瘦到只剩45公斤，「有一次媽媽來探望我，她問：『你到底發生什麼事，怎麼會一年瘦一圈？』」

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一年後，他離開這座小鎮，赴基督城完成高中學業後，前往奧克蘭大學深造。為了解自己的經歷，攻讀心理學系。

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家道中落 去學投資

在謝易樵15~16歲時，父親赴中國投資工廠失敗，家道中落，他希望能夠幫助父親。26歲起四處上課，學習投資方法，「投資講座有一半在講激勵、mindset（觀念、心態），雖然教授的投資方式過時了，但是想法很有用。」

課後，他邀幾位好友組讀書會，為以身作則決定去落實，「我覺得我有辦法賺錢，但是必須先把教科書內的試過才知道。」他賣掉財產，湊到7千紐幣，以500紐幣買下一台1985年的Toyota Corolla手排車，四處看房。

《窮爸爸、富爸爸》的作者羅伯清崎教導，買房一定要買便宜。他設定的條件是：「我要在買房那一剎那知道，這間房可以賺到2成。」如何做到？「我要比房仲更了解市場、更清楚當地房屋價值。」

投資房地產 父成導師

資金少，他自忖只能到鄉下買房，加上心中始終不平，於是回到曾經被霸凌的小鎮，立志買下小鎮。

花一年半時間、看了上百間房，終於找到一間5萬紐幣（約100萬台幣）的房屋。用信用卡刷下頭期款，請木工整修後，銀行估價達7.4萬紐幣。

▲謝易樵在小鎮買進的第一間房。今周刊提供

他解釋：「房子出租有租金收入，還可再向銀行增貸， 再買下一間房子。」以房養房，在小鎮陸續買進20~30間房產。

過程中，謝易樵的父親幫了他許多。他笑道：「爸爸是我很重要的顧問，因為他做過生意，那時幾乎每兩天就會和他通電話，尤其在決定買房前會和他討論。」

「我的青春期沒有爸爸在身邊，因為這個關係可以和他討論，那是人生中最幸福的一段時間。」

操作靈活 找到商業模式

謝易樵操作房地產很靈活。他曾買下一棟房子，分割成4戶銷售；買進商業大樓，變更為住宅區出售，創造極大收益。

他永遠記得父親告訴他的一番話：「你不可能靠教科書去投資；你要在最短的時間內、徹徹底底的學會教科書中的知識，想辦法開創自己的商業模式。」

他學會了幾件事： 1. 好機會（房子）很難找到，如果找到了，無論如何都要買下來。 2. 一定要眼睛看得到錢進來，這需要一定程度的想像力；要先看得到錢，才有辦法賺得到錢。

搬到澳洲 投入金融業

2008年金融海嘯來襲，因房子都是貸款，資金壓力不小。他曾向民間信貸借款，一年利息15%。那一年，和移民澳洲的太太重逢、相戀，太太搬到紐國居住。「我想轉型，用基金方式繼續做房地產，太太給我很大的生活支應。」

同時，去念EMBA。考量到澳洲的金融市場較大，畢業後，兩人返回澳洲定居。此時的他想進金融業。

30多歲轉行，又從基層助理做起，著實不容易。過程中遇到不少挫折和挑戰，直到進入MA Financial Group才平順了起來。

「我是在基金管理部，進公司時是第5號員工，當時還很小，現在已經有200~300人；我經歷這家公司從私人銀行到上市公司，從事的業務也更多元，包括私募基金和創投。」

成立基金 借錢給需要的人

7年前澳洲因為大環境，銀行出現和2008年金融海嘯一樣的狀況。謝易樵表示，當時澳洲銀行限制貸款，因法規導致華人在澳洲買房卻無法向銀行貸款。

「因為金融海嘯的關係，我曾向私人借款，父親經商失敗也是；這兩次讓我學到最重要的經驗就是：如果有天發生金融風暴，最好去當金主，創業去經營銀行。」

「我還學到了一句話，黃金法則就是：擁有黃金的人，決定法則是什麼。」

2017年謝易樵成立一檔房產信貸基金MA Secured Loan Series，借錢給需要的人，「銀行利率3%~4%，我借你收10%，再加上房地產抵押物，借款金額最高不會超過房子估值的6~7成；這項投資，每一個風險單位回報率是最高的。」

基金流動性高 成為龍頭

他在市場募集2千萬澳幣資，將錢借給在澳洲買房產的外籍人士，「這個族群是我熟悉的，將這檔基金逐步做起來。」

現在，他的主要客人是當地開發商，基金規模高達16億澳幣。因每月都有借款人還款，基金流動性高，投資者可隨時買進、贖回。

謝易樵自豪道：「在很短的時間內我們就成為市場龍頭，去年獲得澳洲具有公信力單位頒發的獎項。」

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在異鄉從零打拚到擁有成功事業，6年9班，今年才44歲的他強調：「我的人生有很多挫折，但是我從來不會被挫折影響，因為我有一個很強烈的信念：我可以解決問題。」

就算是被霸凌很慘的那一年，在校時他也從不曾想過要自殺，「我記得那時每天都在對自己說：天將降大任於斯人也，必先苦其心智，勞其筋骨，餓其體膚...。」 「我需要將自己經歷的事合理化，這一切是要來成就我，而不是打敗我。」

「很多人在困難的環境下，會選擇放棄，可能是我經歷過太多困難，最後都會找出解決方法，這是我和別人最大的不同。」

內在強大的自信，不但讓他沒被擊敗，更用雙手開創出一片天。

本文授權自今周刊，原文見此。

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