日股衝34年新高還能買？操盤老手：連巴菲特、外資都還在買 4投資亮點曝

【文．林韋伶】

日股延續2023年漲勢冠居亞洲的氣勢，在2024年一開年就衝上近34年新高，許多投資人都在問：日股還能買嗎？擁有逾25年資產管理經驗的元大投信董事長劉宗聖認為：漲勢才剛開始！ 而受元大投信邀請來台的東京證券交易所香港代表處首席代表松本偉作則分析，後續日股仍有4大亮點可期。

日股在獲得股神巴菲特青睞後，持續獲得外資資金挹注，劉宗聖分析：「巴菲特只做長期投資，他捨美股而買日股，具指標性意義」。

事實上，除了巴菲特以外，根據Bloomberg統計，2023年外資買超日股近300億美元，為亞洲股市之冠；且2024年以來至1月12日當周，外資再買超103億美元，同樣為亞股第一。

對此，劉宗聖分析：「這是因為外資過去長期低配（偏低配置）日股，在去年日股大漲時，幾乎等於被軋空手，現在至少要把基本的部位補齊。」

巴菲特領軍、外資持續加碼日股 劉宗聖：避免被軋空手

值得注意的是，就算在2023年已經大漲約3成，根據最新美銀全球經理人調查，認為「作多日股」達擁擠程度比例的經理人，依舊只有7%，大幅低於作多美國7大科技股（Magnificent Seven）的52%，顯示日股不僅是現階段全球資金首選，更具備極大潛在加碼力道。

日股指數創高又持續獲資金青睞，在台灣市場則反應在國內最大日股基金「元大日本龍頭企業基金」的規模上，在市場關注度持續升溫的環境下，基金規模突破新台幣400億元。

針對日股投資熱潮，元大投信邀請松本偉作來台，從東京證交所角度指出日股投資因政策積極、企業獲利創高等多面向利多帶動下，衝新高行情可望延續。

松本偉指出，現階段日股4大投資亮點包括：第一、上市公司強化資本效率，現階段已公布改善計畫的企業中，有47%同時揭露英文版，積極引導國際資金流入；第二、預估2024財年上市企業獲利將創下歷史新高，基本面提升將成為股價動能。

第三、企業展開解除交叉持股等行動，可望提升公司治理；第四、新NISA推動存款進入股市，加大內資參與力道。

元大日本龍頭企業基金加掛美元、日圓級別 成愈換愈跌日圓好去處

元大日本龍頭企業基金研究團隊說明，2023年弱勢日圓帶動「日本製造」全面復興，看好在競爭力升級下，日股龍頭企業有望維持獲利動能。未來美國若如市場預期採溫和降息，可望有利日股進入下一波股、匯雙漲主升段。

而鼓勵日本國人投資日股的新NISA，日本政府預估潛在資金流入將從2023年的3.3兆日圓，成長至2027年的56兆，統計目前NISA內資主要流入類股為製造業（占比50%）、金融保險（占比20%），與元大日本龍頭企業基金現階段主要布局方向一致，投資人可藉此緊密參與日股行情。

元大投信表示，目前國內投資人主要持有台股資產，日股重返新高行情創造跨國股票配置契機，元大日本龍頭企業基金瞄準日本指標企業成長力，新增日圓、美元級別分別貼切反映日圓計價成分股走勢變化，以及於美元對日圓歷史區間相對高點用美元計價進場日股，投資人可依自身資金規劃，透過適合的計價幣別進行投資。

本文授權自今周刊，原文見此。

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