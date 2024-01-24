陸股本益比不到9倍了 破底翻有可能？ 6檔陸股ETF伺機撿便宜

【撰文‧謝晨彥】

中國經濟疲弱不振，加上美中關係緊張，使得外資加速撤離中國，造成陸股持續破底。在市場一片悲觀聲中，多家研究機構卻認為陸股已浮現投資價值，建議靜待止跌訊號出現。

中國國務院總理李強1月16日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）致詞時表示，不管世界情勢如何變化，中國將堅持對外開放的基本國策，開放的大門只會愈開愈大，選擇中國市場不是風險，而是機會。

但這番談話並沒有讓2023年持續下跌的A股止跌，反而持續破底，相當諷刺。即使「韭菜代表」、《環時》前總編胡錫進加入喊話，2800點以下遍地是黃金，散戶對中國股市仍然沒有信心。

隨著中國經濟放緩和美中關係緊張，外資一直在撤離中國，儘管北京認同外資的重要性，但政策卻一直產生反效果。根據滬深港股市交易互聯互通數據，外資對中國股市的投資額在去年8月達到2350億人民幣的高峰，隨後便大舉拋售，迄今降幅接近9成，全球基金經理人對中國經濟的悲觀毫不掩飾。

此外，散戶對股市失去信心，也是A股持續破底的主因之一。中國股市有兩億散戶，是一個以散戶為主體的市場，然而在交易過程中，他們非但沒有受到保護，還遭到多種制度性的不公。在中國股市做空的工具，包括股指期貨與融券等，但開戶門檻極高，只有大戶和主力機構才能進入。散戶在一個持續走空，卻只能做多的市場中，該如何自處？

不過，從技術面來看，去年5月3418點之後的調整，可以畫分為五浪，A浪3418至3144，下跌274點；B浪3144至3322，上漲178點；C浪3322至2923，下跌399點；D浪2923至3089，上漲166點；E浪從3089點起算。根據波浪理論，E浪與A浪空間等長，那麼E浪就應該是3089減274等於2815點，近期跌破2800點、已有超跌跡象。

GDP、就業、出口漸改善

中國國家統計局1月17日公布2023年最新數據，國內生產毛額（GDP）年增5.2％，增速比2022年加快2.2個百分點。社會消費品零售總額47.15兆人民幣，創歷史新高，比前1年增長7.2％。

固定投資中，基礎設施投資增長5.9％，製造業投資增長6.5％，房地產開發投資下降9.6％。高技術服務業中，科技成果轉化服務業、電子商務服務業投資分別增長31.8％、29.2％。2023年貨物貿易進出口總值年增長0.2％，其中，一、二、三季度規模逐季提升，第四季3個月年增幅甚至逐月擴大，12月當月進出口規模更創歷史新高。至於全國城鎮調查失業率各季度平均值分別是5.4％、5.2％、5.2％、5％，就業逐步改善的態勢明顯。

目前中國股市估值已接近歷史最低水準，MSCI中國指數已從2021年的高峰下跌約60％，預估本益比已不到9倍。相比之下，MSCI印度指數的預估本益比為22倍，標普五百指數為19倍。跌深就是最大的利多，估值偏低加上經濟數據逐步改善，外資在進入2024年後，對中國股市的態度開始有些轉變。

小摩、貝爾、高盛紛表態

摩根大通資產管理公司就認為，當前中國股票的估值非常有吸引力，長期迴避中國股票的貝爾資產（Bell Asset Management）近期也罕見表態，考慮買入包括騰訊控股在內的中國大型科技公司。安本資產管理過去三個季度對中國保持中立，但現在開始看到中國股市價值。

高盛表示，預計 MSCI中國指數和滬深三○○指數2024年的回報率分別為17％和19％。瑞銀指出，A股最壞的時間點已經過去，預測2024年滬深三○○指數獲利增幅為8％左右。野村東方國際對2024年、2025年滬深三○○指數淨利增速的預期，分別為5.8％及8.3％。摩根士丹利認為，中國去年底開始發行的兆元國債有望在今年繼續發行，同時財政繼續加碼的可能性仍然較大。匯豐環球認為，積極的財政政策和貨幣政策，將促使2024年中國GDP實現穩健增長。

整合各家外資機構的看法，從經濟數據來看，房地產行業回穩及消費回升，航運、工業及石油等週期性行業有望受惠。

當前，中國製造業結構正出現變化，加上人工智慧（AI）新一代的通用技術創新，都可能意味著更多投資機會，比如AI供給端、AI應用端（智慧汽車、人形機器人、辦公應用、娛樂等）；AI手機PC驅動換機等新品週期，有利消費電子週期復甦。新能源、電動車和先進製造業等新興產業持續受到政策支持，同時也具有國際競爭力，海外需求或可提供盈利來源。

（本文作者為證券分析師，專研陸港股多年）

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