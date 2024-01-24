米血糕、香蕉賣到年收破10億！屏東家庭工廠拚42年 如記變身鮮食軍火庫

【撰文‧徐采薇】

一家食品廠，包攬米血糕、玉米、香蕉、調理食品等多元品項，舉凡7-ELEVEN、全聯、家樂福、好市多等都是客戶。它，究竟有何祕訣？

寒冷的冬天，到超商買一碗暖胃的關東煮或四神湯，又或是在運動後來一根香蕉、一顆所長茶葉蛋補充體力，這些日常能在超商買到的食品，都是來自位在屏東、有42年歷史的如記食品。

走進屏東竹田的如記食品加工廠，只見一輛輛物流車載滿貨品，正準備將如記加工生產的米血糕、甜不辣、玉米、香蕉與碗裝調理食品等產品，運往全台各地的7-ELEVEN、全聯、家樂福、好市多及各大連鎖餐廳。

很難想像，如今年營收14.5億元的如記，最早只是一間家庭式工廠。

「老爸出主意，全家出力氣。」現年64歲、操著一口流利台語的如記食品董事長許德全，是家中長子，他笑著回憶，父親許福地是一位農家子弟，也沒念過什麼書，但對做生意情有獨鍾。

1982年，許福地聽聞有親戚想找人接替殺鴨工作，當時除了鴨肉，鴨血也經常被用來與米合製成米血糕，商機擺在眼前，許福地二話不說決定接手。

家庭工廠起家 大小訂單都接

一開始，許家花約兩萬元資金在高雄鳳山承租小工廠，並以工廠為家，由許福地領軍，帶著5個兒子一起做起米血糕的生意。

第一步，他們瞄準台南、嘉義的菜市場與路邊攤，透過挨家挨戶拜訪、讓買主試用，且不論貨量大小一律接單，漸漸在傳統市場闖出名堂，創業兩年後，已經可以靠著米血糕維持溫飽，並穩定獲利。

後來，聽說有人用供應量更穩定的豬血取代鴨血，許家也決定跟進。然而，這一轉換也並非一蹴而就，同業配方不外傳，許家只好先一邊繼續用鴨血，另一邊不斷用豬血研發、試做，前後歷時3年，才終於開發成功。

他們深知，米血糕的衛生與保存方式必須優於市場，才能賣進更多通路，因此從加工流程著手，不僅全程在冷藏溫度下，將豬血送進工廠，還花逾百萬元添購真空包裝機、高溫殺菌機，只為求不添加防腐劑。

因為敢投資，讓如記與其他同業做出差異，也讓許家米血糕愈賣愈多，從菜市場逐步拓展至餐廳、超商等通路，更在1996年賣進當時的統一麵包便利商店。

原來在那1年，如記發現米血糕適合搭配關東煮機器一起推廣，正好被想開發關東煮產品的統一麵包相中，並主動找上門。

新廠、新機上線 穩步擴產

滿足這些需求後，如記在1998年，擺脫過去的家庭工廠規格，在高雄大發工業區建置新廠，將既有產能擴大，一天能產30公噸米血糕，並加入甜不辣、魚丸、貢丸、黑輪等魚漿製品。

甚至，因應通路對衛生的要求，如記更從德國進口一台5百萬元的連續式真空包裝機。

後來，如記又運用屏東盛產蔬菜的在地優勢，將菜頭、玉米、茭白筍等蔬菜加入關東煮，近年甚至推出高麗菜捲、苦瓜封肉，以及杏鮑菇魚板等多元食材。

與統一麵包建立緊密合作關係後，2022年，隨統一麵包便利商店退出市場，取而代之的7-ELEVEN也找上如記合作。如今，它的食材在小七關東煮裡就占了7成。

隨著超商對鮮食需求愈來愈多元，如記也陸續推出真空包裝的玉米棒、單獨販售的香蕉等產品。

「每一樣新產品，都是一次新投資。」許德全不諱言，儘管都是食品，但光是增加玉米棒產線，公司就投資3、4千萬元，從眾多玉米品種中萬裡挑一，最終指定農民種植黃金水果玉米，並訂定全程冷鏈與快速加工流程，最快能在凌晨採摘、下午加工，隔日就送達通路，讓消費者吃到最新鮮的食品。

然而，如記並非每次轉型都一帆風順，例如擴增香蕉產線，就曾摔過跤。

2013年，如記再度擴建廠房，搬至現址屏東竹田，並於新廠區增設香蕉自動化產線。

原來，當時全球最大新鮮水果與蔬菜供應商美商都樂，因台灣市場規模小，連連虧損，正準備撤出。而剛拿下超商訂單的如記，卻決定砸4千萬元，一次蓋十間催熟庫，還引進乙烯蒸發器，均勻吹熟每一根香蕉。

可惜投資不如預期，因如記與農民契作，種多少買多少，最後卻面臨市場供過於求的窘境，導致如記在香蕉這一役，接連虧損5、6年。

而這一挫敗，反使如記摸索出穩定管理食材的解方。

首先，他們從源頭著手，藉著客群、商品屬性，預估需求量。

例如，香蕉在北部的消費主力為上班族、學生，平日需求量高，假日則會降低。但南台灣在假日人潮多，反倒要增加貨源。「你需要很清楚地知道，賣香蕉這項產品，一天要有多少量，以及農民一分地可以產出多少東西。」如記食品執行長兼廠長王文賢說。

接著，他們還會在加工端延長保存期限。以香蕉為例，原本可能只能放3天，但因如記採用低溫催熟與全程溫控攝氏18度運送，可將期限延至10多天，因應失準或天氣變化導致產量過剩。

最關鍵的作法，就是運用多品項、多規格、多通路，去化庫存；比如玉米可製成玉米粒、玉米塊與玉米棒，玉米棒長度又可以針對不同通路要求，篩選長度，有14公分、12公分、10公分等不同規格；香蕉也同理，可以一根單獨賣，也可以兩根袋裝賣，其餘太長或太短者，還可製成香蕉薯條等加工食品。

「利用我們的加工能耐、多元通路等多角化管理經營，在產量過剩的時候，讓我們能確保向農民全部進貨，也不會造成原料損失。」王文賢自豪地說。

與如記契作的蕉農余志榮則強調，如記採實價制，加上有保底價，對蕉農收入更有保障，而且如記對商品要求相當謹慎，「如果香蕉有擦傷、壓傷等不良品，它會拍照給農民看，我們再根據不良的原因去改善。」

進攻調理市場 搶賺外食商機

4年前，如記也將目光瞄準調理市場，包括美式賣場好市多的麻婆豆腐，超商架上看到藥膳排骨湯、香菇雞湯等湯品，都是它的熱賣品類。

另外，超商委託如記開發的茶葉蛋調理包，由於打開加熱就能馬上食用，不只口味穩定，也能省去店員在門市烹煮的時間，推出至今，每月約出貨1300萬個，有望成為公司下一條成長曲線。

食品研發出身的王文賢指出，如記近年觀察到許多外食族也會懷念家裡的傳統味道，於是主動提案、試做調理食品，再交給通路鑑定，而且每隔兩、三年就要調整口味，是如記僅次於米血糕、香蕉的另一道獲利護城河。

截至目前，如記在米血糕、香蕉、蔬菜加工、調理包與其他生產線，營收比重約各占10％至20％ ，又以香蕉營收居冠。

現在進入新的一年，許德全計畫回歸初心，重點開發米血糕的衍生產品，包括加入醬料調製成滷味，或抹上花生粉變身夜市小吃等。此外 ，如記也有別於過往幾乎百分百內銷，打算推出新品香蕉薯條，外銷日本。

「但是其他人會一直跟上來，因為這種東西你說高科技嘛，也沒有啦，所以我們要一直研發。」許德全說得直白，他期待，藉由與通路合作，能研發更多讓消費者買單的商品。

從家庭工廠，到近3百人的鮮食大廠，正是因為許德全對市場的敏銳度、持續前進的信念，才讓如記一步步地打下台灣零售通路的鮮食軍火庫地位。

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