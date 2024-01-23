台灣有1000萬人看抖音就是滅亡之時！政府管理「沒態度」很危險

【撰文／鄭鴻達】

中國短影音軟體「抖音」（國際版TikTok）在全球風行，不少人都有被一段段影音洗腦的經驗，資深演員陳慕義直言，當短影音「input」資訊倍放到腦袋裡，來不及消化時又繼續往下 一個，人腦其實無法這麼快速地把資訊變知識，如此下去，無形中就會一直被洗腦。 陳慕義表示，為何拍電影需要比較長時間的影片？因為能讓觀眾可以從頭到尾慢慢地去了解一件事情的原委。他也認同財信傳媒董事長謝金河引述網友的論述表示，「當台灣有1000萬人在看抖音時，大概就是台灣完蛋的時候」。 謝金河指出，抖音上有許多似是而非的論述，只要有時在關鍵時刻扭轉一下，閱聽者就會在不知不覺中被洗腦，因此他常告誡年輕世代不要用很短的時間去判斷趨勢或未來，若透過一兩分鐘淺顯的影片去判斷未來，是非常危險的。

抖音流傳選舉錯假資訊 成年輕族群流傳、集體盲從資訊

台灣2024大選順利落幕，選舉期間流傳的不少抖音短影音，涉及選舉相關錯假資訊或認知作戰，引發討論。謝金河在節目《數字台灣》中，邀請資深演員陳慕義、流亡港人羅子維，針對選後台灣的局勢及抖音相關議題進行討論。

謝金河首先詢問在大選當中對台灣感受為何，陳慕義表示，年輕人是所謂天然獨世代，相當好命，但在手機上一直看抖音一堆不知從哪來的資訊，並且在同儕間流傳、欣賞，集成一氣。

他接著說，最近聽說民眾黨黨被指發給高中生500元小草識別證，如此年輕人集體主義其實很恐怖，這讓他看到一種集體盲從的狀況，就是當社會上有一群人尤其是年輕人無所畏懼、沒什麼好損失的，唯一能損失的就是時間，偏偏他們時間又比人家多，所以就集體去做這樣的事。

「你們不放棄阿北就不放棄」 陳慕義：小草拱柯文哲方式令人感到可怕

陳慕義說，民眾黨主席柯文哲選後說「４年後還會再來」，不過當初柯和國民黨「藍白合」條件還沒談好走出來時，其實要放棄了，但支持者不願放棄，柯後來說「你們不放棄，阿北就不放棄」，但他認為應該是領導者不放棄，所以支持者也不放棄，但這情況是顛倒的。

陳慕義表示，如此這樣一堆小草把柯文哲拱起來的方式，他覺得這樣是滿可怕的一件事，尤其是民眾黨此次取得8席立委，立法院都還沒開議，民眾黨就開始試圖綁架藍綠共103席立委，這些就是在選後讓他感到害怕的事情。

謝金河（左）邀請陳慕義、羅子維在節目《數字台灣》探討抖音等議題。圖／擷自《數字台灣》

選舉期間抖音瘋傳賴蕭配「在路上」扭曲影片 改成小英開車墜落懸崖

談到短影音造成的社會議題，謝金河直言「中國自己不能選舉，但是中國最喜歡操弄別人的選舉」，他表示目前美國要求TikTok要讓出股份予以監管，但台灣目前雖有相關機關在查，但仍無相關對策。

謝金河說，先前在選舉關鍵時刻，總統蔡英文有釋出的「在路上」影片，是由小英載著副總統賴清德，而有抖音影片僅擷取該影片前半段，但後半段卻將影篇顛倒過來，拍成小英將車開到懸崖下去「車毀人亡」。

老謝：抖音存在許多似是而非論述 台灣對此無態度相當危險

謝金河直言，抖音上有許多似是而非的論述，只要短影音有時能在關鍵時刻扭轉一下，閱聽者在不知不覺當中就會被洗禮（腦），因此他也常告誡年輕世代不要用很短的時間判斷趨勢或未來，若透過淺顯、一兩分鐘的影片就去判斷未來，危險度是非常高的。

謝金河接著說，在選後出現許多建議政府的聲音，其中他在臉書上看到有貼文說，希望賴政府上台第一件要做的事就是「禁抖音」，且貼文表示「當台灣有1000萬人都在滑抖音的時候，就是台灣滅亡的那一天。」

謝金河也舉例，台灣資訊環境研究中心（IORG）也在去年12/26發布報告列出中共官媒抖音頻道最常引用的前十位台灣名嘴，這幾人也剛好是對政府火力最強大的，在大選後，台灣社會也開始高度重視抖音議題。

謝金河指出，目前全球包括美國多州，以及歐洲多國都已經禁抖音，但在台灣因為此事牽涉廣、茲事體大，政府在此事上投鼠忌器，導致數位部還沒任何反應，相關單位也沒去查抖音上的扭曲資訊，但台灣對抖音的管理沒任何態度，「其實是非常危險的」。

陳慕義：人腦無法快速轉換資訊為知識 持續看短影片會無形被洗腦

陳慕義認為，台灣人的紙本閱讀力應該在全世界差不多是最低的，他認為人在看影片時，會將資訊「input」到腦袋裡面，如果多閱讀紙本、看比較長的影片，就能認真地把一件事情從頭到尾去掌握。

但陳慕義表示，他認為當人們持續觀看短影音時，人腦無法能夠這麼快速地去一直把這些資訊變成知識，所以就會一直被洗腦，因此這也是為何要拍攝電影或比較長的影片，如此才能讓觀眾從頭到尾慢慢去理解一件事情的原委。

陳慕義表示，一如林語堂曾說演講要像迷你裙一樣「愈短愈好」，人在看短影音時，他還來不及消化資訊時就開始看下一個，無形當中，夾雜其中會侵蝕認知的資訊就會浮現，因此他認同謝金河引述的說法，亦即「當台灣有1000萬人在看抖音時，大概就是台灣完蛋的時候」。

無憑無根資訊並非知識 陳慕義：應管理短影音內容而非禁絕工具

陳慕義直言，有一種說法指「台灣是淺碟文化」，而當人們快速得到的一些事情叫做資訊，但這些資訊並不成為知識，若拿著這些無憑無根的資訊「到處去闖、去撞」，就很容易變成和看了相同內容的同儕聚在一起在同溫層內取暖。

不過陳慕義認為，若要禁一個東西，去禁一個工具是沒道理的，但是禁裡面的內容是有道理，應該要對內容有某種程度管理，這並非思想審查，而是對於國防、國安審查有其必要，政府本就有義務與責任保護人民，不要被不好的內容侵蝕、影響去做壞事。

本文授權自今周刊，原文見此。

《延伸閱讀》

為照顧孩子離職當家庭主婦，50歲還能順利重返職場嗎？藥師奶奶百歲仍在工作：我也每天都在學習

「英國川普」表態力挺正牌川普戰拜登！前英相強生：他敢動武又難捉摸，世界需要的就是他

年後找工作！富邦金、國泰金、中信金徵才逾2萬人，首年就年薪百萬…何時報名、資格條件一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】