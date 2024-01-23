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日圓現鈔0.2148新低有機會再貶？ 把握「這時間點」便宜撿到爽

聯合新聞網／ 今周刊
圖／路透
圖／路透

【撰文／翁申霖整理】

日圓大幅貶值讓愛旅日的國人爭相撿便宜，但2023年底隨著美國聯準會(Fed)大唱「鴿」調，引發日圓強彈，重返「0.22」字頭，正當哈日族愁著沒甜甜價可撿時，如今日圓再度回落，出現近一個半月以來的低點「0.2148」。

以匯價「0.2148」來算，若拿10萬元新台幣現鈔，相較於2023年同期的「0.2405」，可以多換到近5萬日圓的價格。

根據台銀牌告匯率，台銀日圓現鈔賣出價1月22日上午10點31分掛出「0.2148」，為自2023年11月24日以來、近2個月以來低點。

若以匯價「0.2148」來計算的話，10萬元新台幣現鈔可換得46萬5549日圓；相較於2023年1月同期的日圓現鈔匯出牌告最高賣出價「0.2405」，可換得41萬5800日圓，今(22)日搶到甜甜價的民眾，可多換約莫4萬9749日圓。

至於外界關心日圓是否還有機會續貶，根據《工商時報》報導，公股銀行認為，從日本近期發布的核心CPI(消費者物價指數)等數據來看，顯示國內經濟復甦仍疲軟，日本央行將保持謹慎，避免過早退出大規模刺激政策，因此短期維持寬鬆可能性較高。

公股銀表示，「目前日圓將是欲強不易」，至少會到春季結束，也就是說，日圓貶勢最快要到夏季，在此之前買日圓仍相對有利。

《工商時報》指出，根據日本逐月消費活動指數，雖然由於物價上漲，為第四季消費帶來負面影響，但受到疫情期間累積儲蓄的支持，隨薪資成長的預期不斷上升，及政府採取的配套措施，預期內需消費將會緩慢復甦。

同時薪資收入方面，日本國內製造業表現雖較不佳，但經常性薪資仍成長1.2％，有助於物價上漲，這也有望使3月春鬥談判有較高薪資調幅，這也是日本央行仍要審慎觀察春鬥的結果，確認薪資成長和通膨達成良性循環後，才有可能結束負利率政策。

本文授權自今周刊，原文見此

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