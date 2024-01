台積電看今年是「健康年」！劉德音談退休：從4人小組長做到董座 法說重點一次看

【文.林韋伶】

護國神山台積電(2330)在週四(1/18)舉行法說會,由於本場法說會是台積電董事長劉德音在6月退休前主持的最後一場法說會,會上法人除了關注台積電的未來營運,也表達對劉德音的祝福。

2024年資本支出280到320億美元符合預期

台積電公布,2023年第4季合併營收約6255億元,稅後純益約2387億元,每股盈餘為9.21元。與去年同期相較,2023年第4季營收大致持平,稅後純益與每股盈餘皆減少19.3%;但與前一季相較,2023年第4季營收增加14.4%,稅後純益則增加13.1%。

台積電2023年第4季毛利率53%,營業利益率41.6%,稅後純益率則為38.2%。以各奈米製程出貨佔比來看,3奈米製程出貨佔15%、5奈米製程出貨佔35%、7奈米製程佔17%。總體而言,先進製程(包含7奈米及更先進製程)營收達到全季晶圓銷售金額的67%。

展望2024年第1季業績展望,台積電預估合併營收將介於180億美元到188億美元,若以新台幣31.1元兌1美元匯率假設,毛利率預計介於52%到54%之間;營業利益率預計介於40%到42%之間。

此外,在外界相當關注的台積電2024年資本支出,預估將介於280億美元到320億美元之間,符合外界預期。

台積電看2024年營運 魏哲家重申:會是健康的一年

展望2024年表現,台積電預測無晶圓廠半導體的庫存將隨著2023年結束恢復到更健康的水準,預期2024年對台積電會是健康成長的一年,尤其將得益於「領先業界的3奈米技術持續強勁成長、市場對5奈米技術的強烈需求,以及旺盛的AI相關需求」。

整體而言,台積電預估2024年半導體市場(不含記憶體)將成長超過10%,晶圓製造產業則預期成長約20%;對於台積電而言,因為技術領先與客戶群廣泛,業績可望逐季成長。若以美元計,全年營收預計成長低到中段20位數(low-to-mid-twenties)百分比。

台積電海外佈局最新狀態 劉德音:在美持續與當地工會、貿易夥伴加強關係

在分享完業績訊息與展望後,劉德音接著分享海外擴廠的新進度,指出在日本正於熊本建立一座特殊製程技術的晶圓廠,該晶圓廠將採用12/16奈米和22/28奈米製程技術,「我們將在2月24日為該晶圓廠舉行開幕式,該晶圓廠預計將如期在2024年第4季進入量產」。

而在進度較落後的美國亞利桑那州,劉德音指出,台積電與美國政府就獎勵和稅收抵免補助正保持密切和持續的溝通,且首座晶圓廠在廠務供應鏈、基礎建設、公用設施供應和設備安裝等方面取得了重大進展。

劉德音分析:「我們將持續與當地工會和貿易夥伴發展強健關係並密切合作,包含最近和亞利桑那州建築業委員會(AZBTC),就新的合作框架簽署了一項協議,這項協議擴大了我們之間的合作,包括加強人力培訓和發展、共同致力於維護廠區安全、僱用當地工作人員,以及建立定期的溝通,這對雙方來說是『雙贏』。」

台積電預估,將按計畫在2025年上半年開始N4製程技術的量產,並相信一旦此晶圓廠開始營運,就能在亞利桑那州提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。

歐洲晶圓廠計畫將在第4季開始興建、台灣為明年開始量產N2做準備

在歐洲的部分,台積電計劃與合資夥伴一起在德國德勒斯登建立一座以汽車和工業應用為主的特殊製程晶圓廠,目前正持續與德國聯邦政府、邦政府和市政府保持密切溝通,晶圓廠計劃於2024年第4季開始興建。

在台灣,台積電也繼續投資和擴大先進製程產能,以支援客戶需求與成長。

像是有鑒於對3奈米製程技術的多年強勁需求,台積電正在擴大台南科學園區的3奈米產能。同時,也在為2025年開始量產的N2做準備,並計劃在新竹和高雄的科學園區建立多階段的2奈米製程技術,以支援客戶強勁的結構性需求。

劉德音表示:「儘管海外晶圓廠的起始成本高於台積公司在台灣的晶圓廠,但我們有信心管理及最小化成本差距,並持續致力於實現獲利成長,以及為股東實現價值最大化」。

劉德音:從4人小組長做到董事長,是我的榮幸

對於自己即將退休、卸下董事長一職,劉德音也首度公開發表感言:「我能在台積電工作30年非常幸運。30年前,我是一個僅有4人的晶圓廠建廠小組小組長,現在能做到台積電董事長是我的榮幸。」

他分享,很榮幸能在傳奇的創辦人張忠謀退休後,在過去6年裡擔任台積電董事長,並表示:「在擔任董事長期間,我們重申承諾,作為全球邏輯積體電路產業中,長期且值得信賴的技術及產能提供者,同時堅持「誠信正直、承諾、創新和客戶信任」的企業核心價值。

劉德音分析,台積電的成功取決於以最有效率和最具成本效益的方式,大規模提供業界最領先的製程技術,使所有創新者能夠成功地向世界提供最好的產品。

台積電雙太陽時代結束 魏哲家身兼董事長、總裁

對於在台積電服務30年的經歷,劉德音用「非凡的旅程」來形容,並表示儘管自己要退休,但經營團隊中的許多成員,已經在台積電工作非常多年,「台積電只會愈來愈好(The best is yet to come)」。

劉德音同時透露,台積電「提名及公司治理暨永續委員會」已推薦總裁魏哲家接任下屆董事長,若魏哲家在今年6月順利當選董事長,將繼續目前的總裁職務,一人身兼二職。

對於離開董事長大位後的規劃,劉德音表示期待與家人共度更多時光,開啟人生的新篇章。

