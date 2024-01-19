3百萬美元我通通包了！為何英業達葉國一熱衷生技 更加入生策會新創邦投資聯盟？

【文．劉煥彥】

極少公開露面的82歲科技業大老、英業達集團會長葉國一，在2023年12月底的第20屆國家新創獎授獎典禮上，不僅代表英業達締約加入生策中心成立的「新創幫投資聯盟」，也難得與媒體坐下來暢談他對於新創公司及生技產業前景的看法。 葉國一表示，台積電創造了一座護國神山後，他在生技業看到了好多座「富國神山」，只要政府可以鬆綁相關法規，相信台灣生技及醫療產業很快就會有好幾座富國神山。 問題是，在法規鬆綁前，太多生技及醫療領域的新創公司，受限於沒有財報，使創投業或有意投資的上市櫃公司避免無法對股東交待而裹足不前，造成這些新創業者在最需要資金奧援時，反而孤立無援。 葉國一提到近期一個他自己出資的投資案例，是一位醫學院教授要研發外科手術的血氧方面技術，聽完對方提案，他就大器地說，「我說300萬元（美元）我通通包了！」 他承認這筆金額不小，最後能否成功也未可知，但若有朝一日成功了，英業達本身就可以投資，成為未來公司的新興發展領域。

葉國一在十多年前 就有科技業大善人名號

早在十多年前，葉國一就有科技業大善人的外號。

2009年今周刊曾報導，葉國一最令人好奇、也最膾炙人口的故事，就是他多年來助人無數、搏得「小孟嘗」美名的事蹟。他的產業界聲望，不在於有多少資金，而是他多年來幫助過無數人，不但是許多人的貴人與伯樂，甚至是他們成功背後最重要推手。

葉國一在12月底的媒體聯訪中指出，新創公司與生技產業發展的關係密切，惟資金面是大問題。「你是一家新創，就沒有財報，所以公司去投資要評估，尤其上市櫃公司就要看財報，或許可以用私人（去投資），等它上來了、完整了，公司再進去。」

他以近期一個個人投資案例說明，對方是一位醫學院教授，投入研發手術時會用到的某一種血氧技術，之前都是10萬、20萬美元在向外界募款，「跟我簡報時說，可能要300萬（美元），我說300萬我通通包了！」

▲生策中心國家新創獎於12月27日舉行媒體聯訪，左起為友達總經理柯富仁、英業達會長葉國一、臺大醫院院長吳明賢，以及生策會副理事長楊泮池。今周刊提供

葉國一表示，他希望提供對方足夠資金，「你專心去做研究，但投進去、成功不成功，我不知道，只是剛好有機會」。

「300萬（美元）很多錢，可是我也帶不走了，也許哪一天，它（投資對象）能上來最好，這樣公司就可以進去。」

「耶穌背一個十字架，你要背幾個？」

葉國一也打趣道，由於個人出錢投資的案子不少，他常常被太太埋怨，「耶穌背一個十字架，你要背幾個？」

但他相信人之初性本善，只是在於投資機會及金額大小，當然有成功也有失敗。

同場參與媒體聯訪的生策會副理事長楊泮池則說明，對於這種在新創公司發展初期就出資的天使投資人（angel investor），一般來說，十個投資案能有1~2個成功，成效就算很好了。

生策中心成立「新創幫投資聯盟」 要媒合產業界、資金及新創公司在一起

2023年12月初生策中心宣布，在國家新創獎之下成立「新創幫投資聯盟」，第一波成員是國內三家金控與IC設計公司瑞昱（2379），12月底增加了英業達（2356）及友達（2409）。

擔任國家新創獎評審團總召集人的楊泮池指出，台灣推動新藥，從研發到取證平均就要10年，取證再到打開通路則約4~6年。

換句話說，生技及醫療產業的創新，從研發、市場到放大規模，時間是最大的挑戰。

今周刊提供

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因此，如何幫助新創企業加快研發時程、放大營運、快速布局全球市場，關鍵就在企業資本規模，也是現階段國家新創獎的重要使命。

楊泮池表示，成立「新創幫投資聯盟」就是要引進金控、科技、創投與生技產業資金與資源，幫助國內新創資金庫做大，讓新創企業能夠在資金充沛的環境下加速研發突破與市場布局。

葉國一：科技業與生醫跨領域結合，現在正是時候

另外葉國一提到，他個人有投資的英業達子公司榮文生醫，有循環腫瘤細胞（CTC）自動化檢測技術，只要抽血就可以檢測體內的癌細胞多寡。

他曾經個人出錢，讓英業達集團1000多位員工做這項檢查，結果發現四人的癌細胞指數偏高，後續至醫院做更徹底的檢查。

葉國一認為，受惠技術一再進步，過去曠日廢時的人體癌細胞篩檢，現在更短時間就可以有結果，未來甚至可以檢測出癌細胞是在身體哪個部位，「我們正在這個方向研究」。

「所以，科技業與生醫的跨領域結合，我覺得現在正是時候了。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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