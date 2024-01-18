這國銀行太狂！「1點致命吸引力」讓中國人瘋狂把錢搬去：躺平社經地位還能升級

【文．林依榕整理】

中國因為通膨加上經濟疲軟，許多中國民眾為了不讓資產被通膨吃掉，積極尋求海外投資機會。而南美洲的厄瓜多最近成為了熱門投資標的，甚至不必工作，每天睡到自然醒就能月領約3萬元台幣。

據CNN報導，近年不少中國人紛紛移民到厄瓜多的首都基多（Quito），數據顯示2022年有1.3萬中國人入境，到了2023年11月，人數一口氣飆升近3.5倍暴增4.5萬人。

中國媒體界面新聞報導，厄瓜多當地銀行的存款利率高達8%、有的甚至超過10%，吸引許多人透過投資移民的方式前往厄瓜多，且而且移民成功率幾乎百分之百。

報導中指出，只要將4.6萬美元（約台幣145萬元）存入厄瓜多銀行，定存2年後就能取得2年的投資簽證，期滿就可自由存取本金；接著在當地居住滿21個月，也能獲得永久居留權。

最吸引人的是，在銀行定存期間，無論你人身在何處，每個月都能獲得利息，像是有人不必工作，每個月就能都能獲得1千美元（約台幣3.1萬元）利息，幾乎涵蓋了當地的生活開銷，過上中產階級生活。

而這樣的錢，若換到了中國，以存款100萬人民幣（約台幣442萬元），3年定存利率約2.6%來看，每月利息2000多元人民幣（約台幣8800元），經濟壓力會挺沉重。

不過有中國民眾分享，雖然厄瓜多銀行利息高，但是相對的物價也比想像中要高，僅有當地生產的牛肉、香蕉等食品便宜。即便如此，近2年依舊有不少人瘋狂把錢搬到距離中國1萬5千多公里外的厄瓜多，希望靠著利息跑贏通膨、過上好生活。

本文授權自今周刊，原文見此。

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