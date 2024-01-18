投行雙巨頭高盛與大摩財報對決：為何Q4業績兩樣情？兩者都憂「今年經濟藏這危機」

【文．朱偉銓】

華爾街投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）於16日公布2023年第四季財報，高盛憑藉著股票交易和資產管理的強大表現，淨利激增51％，而摩根士丹利則因一次性支出的影響而淨利下滑。

高盛表現亮眼！執行長樂觀：美國經濟比預期更具彈性

高盛上季亮眼表現主要歸因於股票交易和資產管理的出色表現，股市熱絡推升高盛的股票交易收入，加上資產和財富管理部門穩健成長，使高盛的淨利達到20.1億美元，每股盈餘5.48美元，超越去年同期的13.3億美元和每股盈餘3.32美元。

高盛執行長索羅門（David Solomon）在電話會議上表示，這是一個著重執行的一年，並且對未來更強勁的基礎感到樂觀，也認為儘管經濟成長面臨諸多阻力，包括金融狀況大幅收緊、地區銀行倒閉和地緣政治緊張局勢升級，但事實證明，美國經濟比預期更具彈性。

而摩根士丹利表現顯然相對不利，儘管投行部門業績強勁成長，整體營收超過分析師預期，但由於5.35億美元的一次性支出，對該季利潤造成沉重打擊，摩根士丹利上季淨利降至15億美元，低於前一年同期的22億美元，每股盈餘為0.85美元，未達分析師預期的每股1.07美元。

大摩淨利下滑！新任執行長憂心：地緣政治衝突加劇

這是摩根士丹利新任執行長皮克（Ted Pick）上任後的第一份財報，皮克也發表聲明表示，摩根士丹利在2024年將持續擁有明確而一致的業務戰略和統一的領導團隊，也專注於實現長期財務目標，並繼續爲股東創造價值，然而在對未來的樂觀展望之餘，皮克也提出可能拖累該銀行的「主要下行風險」，他指出，地緣政治衝突的加劇可能對銀行業務產生影響。

皮克也關注美國經濟表現，特別是對於可能發生的經濟走弱，他強調，目前基本情況是良好的，處於軟着陸的狀態，然而他也警告，如果經濟在未來幾個季度內大幅走弱，聯準會(Fed)可能不得不迅速行動以避免硬着陸，這可能導致資產價格和活動水平下降，也指出通膨問題可能持續對消費者和供應鏈構成挑戰，這可能導致聯準會政策持續維持較長時間的緊縮和較高的利率。

營收方面，高盛的股票交易收入躍升26％，達到26.1億美元，資產和財富管理部門收入勁升23％，至43.9億美元，而摩根士丹利的投行業務營收增長5％，但固定收益交易營收低於預期，股票業務營收也略低於預期，財富部門的淨營收高於分析師預期，但淨新增資產卻連續第二季低於500億美元，對實現每年逾3,000億美元的業務成長目標形成一大挑戰。

且摩根士丹利的一次性支出成為影響其業績的主要因素，該行上季提撥2.86億美元填補聯邦存款保險公司（FDIC）存款保險基金，以及2.49億美元的訴訟和解金，這兩筆支出對業績造成了不小的打擊，然而摩根士丹利在之前同意支付2.49億美元，結束針對其替客戶處理大宗股票交易的刑事與民事調查，顯示其積極應對法律風險。

高盛、大摩股價表現勢均力敵 聯準會利率政策成關鍵

股價方面，高盛在2023年股價上漲約12％，而摩根士丹利約10％，兩者呈現穩健表現，股價表現勢均力敵，但摩根士丹16日在財報發布後重跌約4.16%，高盛則小漲0.71%，未來聯準會的利率政策將成為影響表現的重要因素，能否有效因應聯準會的利率舉措，將決定兩者未來的競爭優勢。

在整體經濟環境變化的同時，兩家銀行都在努力調整策略以因應未來的挑戰，高盛透過資產和財富管理等領域的增長，為未來提供更強大的成長優勢，摩根士丹利則在法律風險處理上取得進展，但仍需應對財富部門淨新增資產增長不如預期的挑戰。

高盛與摩根士丹利的財報對決，高盛在股票交易和資產管理方面表現出色，而摩根士丹利則在一次性支出和財富管理方面遇到了一些阻礙，但兩家銀行都在積極應對挑戰，為未來發展制定更堅實的基礎，兩大陣營CEO索羅門和皮克的展望強調對業務發展的積極態度，同時也提醒可能面臨的經濟和地緣政治風險，投行巨頭將密切關注全球經濟動向，以確保能夠適應變化並保持穩健成長。

本文授權自今周刊，原文見此。

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