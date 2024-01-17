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50家上市櫃女董齊聚 三商投控董娘接華董分會新會長：在巨人肩上看更遠

聯合新聞網／ 今周刊
台北市市長蔣萬安(左)親臨頒發當選證書，右為華董分會4屆會長林瑟宜。圖片來源／今周刊
台北市市長蔣萬安(左)親臨頒發當選證書，右為華董分會4屆會長林瑟宜。圖片來源／今周刊

【撰文．彭蕙珍】

總市值高達7000億、近50家上市上櫃公司女董們組成的世界華人工商婦女企管協會華董分會（簡稱華董分會），週二（1/15）舉行第3、4屆會長交接暨理監事就職典禮，由大學光學科技董事長歐淑芳牽手交棒給三商集團/旭富製藥科技董事長夫人林瑟宜。

林瑟宜表示，她將以初心、永續、ESG（exchange, succession, generosity）為年度主軸，繼續拓展各個優質新領域，延續華董會跨業交流、利他公益、創新傳承的初心，為地球環境、社會大眾善盡公民責任。

台北市長蔣萬安出席致詞時指出，在創辦人翁素蕙帶領下，華董分會成果斐然，「第3屆會長是大學眼科董事長歐淑芬，出身醫生世家的她，獲得全球十大傑出婦女的華冠獎；她將醫療產業跳脫框架，用創意的方式發展，現在交棒給林瑟宜，她曾外商工作，具有和世界各國通協調能力，過去也是秘書長，對會務很了解，相信由她接棒會繼續帶領華董分會成長茁莊。」

董娘親自帶領 做公益辦活動

林瑟宜表示，站在巨人的肩膀上，可以看得更遠、走得更穩。「感謝華董的創會會長Coco（翁素蕙）一路的提攜。」她說明，華董分會有70位會員，其中上市櫃公司50家，市值近7000億，「最重要的是華董分會有3高，高產能、高才氣、最重要的是高顏質。」

今年，她將以「初心、永續、ESG」為目標，更積極向國內外跨界交流邁進、除延續華董與世華總會各項好活動，將拓展開創更多優質的新領域，展現華董女企業家的領袖風範。

今年的會務活動將依「跨界交流」、「世代傳承」及「愛心利他」三大主軸進行， 積極與國內外分會連結，舉辦跨界交流會，分享各分會優秀女企業家的傲人成績與經驗。

她會推動「活動日即家庭日」，擴大號召會員帶著家人子女一起參與會內各項活動，讓家人彼此緊密相連、傳承好的事物與經驗。同時，持續推動讀書會、高爾夫球運動，一同學習、健康身心。

另也將啟動「為婦女心臟發聲」，與心臟基金會共同守護華人婦女心血管健康，同時續行「平安箱」傳遞福氣活動，為弱勢團體提供溫暖的扶助。

林瑟宜的公公—三商集團創辦人翁肇喜、先生三商投控/旭富製藥董事翁維駿都出席這場活動，以行動支持她。

華董分會第3、4屆會長交接暨理監事就職典禮，集結產官學界重量級貴賓共同參與盛事。圖片來源／今周刊
華董分會第3、4屆會長交接暨理監事就職典禮，集結產官學界重量級貴賓共同參與盛事。圖片來源／今周刊

王美花出席 是華董最好的朋友

經濟部長王美花全程參與活動，她上台致詞時笑道：「我沒資格當華董會員，但是華董最好的朋友，每次來參加華董會議都覺得非常有生氣，這裡是台灣經濟非常重要的展現，特別是由女性同胞來展現，只要我有空一定要來捧場。」

她表示，近年她會到扶輪社演講半導體，「如果華董會員想要聽，我可以特別安排一場；對台灣來講，台灣整個經濟的帶動火車頭就是台灣很重要的半導體產業和AI，這是什麼？台灣要怎麼發展，我很樂意來介紹。」

創會會長：利他公益是核心會值

翁素蕙則是感性地說，2020年創立華董會，成為世華全球第75個分會，這兩年以「跨業交流、利他公益、創新傳承」為核心價值，積極參與各項公益捐贈，包括偏鄉、國際、教育、防疫等各類主題活動，實踐「利他公益」精神，也倡導企業參訪和國際論壇凝聚組織認同和學習。

第3屆會長歐淑芳任內率華董會員參加13場總會活動、20餘場會友活動，更行萬里路從韓國、馬來西亞到日本，帶領女力企業家參與總會國際性互訪和年會，展現世華華董熱忱、團結、永續的精神。

歐淑芳會長及林丕容總院長更是今年30年珍珠婚牽手獎的楷模，身體力行呼籲社會大眾重視幸福家庭是國家競爭力最重要的基礎。兩位華董會的前輩會長對當天活動備感欣慰，也期許新會長繼續帶領華董姊妹並肩齊心，展現初心，成為世華女力中堅實的力量。

華董分會第4屆會長林瑟宜（左6）於現場啟動「為婦女心臟發聲」，續行「平安箱」傳遞福氣活動。左5為經濟部長王美花，右4為創會會長翁素蕙。圖片來源／今周刊
華董分會第4屆會長林瑟宜（左6）於現場啟動「為婦女心臟發聲」，續行「平安箱」傳遞福氣活動。左5為經濟部長王美花，右4為創會會長翁素蕙。圖片來源／今周刊

這場活動現場集結450位政、商、產學三界重要指標人物共同參與盛事，除了蔣萬安親臨祝賀，王美花、僑委會副委員長徐佳青、立法委員洪孟楷均到場祝賀，還有許多產官學企業知名人士都親臨現場獻上祝福。

本文授權自今周刊，原文見此

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