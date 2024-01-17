從4個故事透視賴清德 聚會見陪酒小姐喊「緊走」掉頭就走、狗仔評：見過最無聊的人

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聯合新聞網／ 今周刊
攝影／聶世傑
攝影／聶世傑

【撰文‧今周刊編輯團隊】

在藍白陣營夾擊下，賴清德拿下558萬票，有驚無險完成政權保衛戰，延續綠色執政，也宣告「賴清德時代」正式揭開序幕。藉由幾則小故事，或許可逐步勾勒出他的治國輪廓。

賴清德能夠贏得民心不是偶然，「待人誠懇、服務認真、苦民所苦」是地方民眾普遍對他的評價。

本名康銀壽的台南電台名人「志明」，在賴清德當立委時與他結識、成為摯友。當時志明經營10多家電台，聽眾遍布廣，「賴醫師那時很生澀，講話文謅謅，台語很多俗語不夠道地，我就叫他每周六來我電台上班。」

於是，賴清德每周一到五在立法院，周六上午固定化身廣播節目來賓，跟志明一起接call in，現場和聽眾互動，長達10年未間斷。

擔任4屆立委期間，賴清德的地方服務處「南門路21號」，是許多弱勢「艱苦人」的寄託，無論自己上門「掛號」，或從志明電台轉來的疑難雜症，每周三他都親自坐鎮，用「看診式」的服務替民眾找出藥方。直到卸任，他的服務案件累計超過10萬件，令其他立委瞠目結舌。

或許深知一切得來不易，賴清德一路走來愛惜羽毛，道德界線明確，程度近乎潔癖。像是在當選首任直轄市台南市長後，被延攬進市府擔任祕書處處長的王永順記得，賴清德有天找來科長級以上的市府同仁，一面曉以大義，要公務員好好為人民做事，不要藏汙納垢；另一面，請出檢察官坐在會議室一角，告誡之意不言而喻，「所以他主政下的台南市政府，沒有弊端。」

曾有人在賴清德參選時，建議他拜會地方具影響力的黑道勢力，以助選情，遭他斷然拒絕；還有友人載他參加地方聚會，停完車走來，遠遠見賴清德大力揮手，喊著「緊走緊走」（台語），原來是看到店裡有陪酒小姐，掉頭就走。

除了堅定、硬頸的鮮明特質，他骨子裡是個感性、溫暖、念舊又惜情的人。

2016年，台南維冠金龍大樓地震倒塌，當時賴清德留守現場8天7夜，奔走救災的身影登上各大新聞媒體版面；但鏡頭沒捕捉到的是，當新聞熱度消散後，他對倖存者持續而低調的關懷。

這場事故中，傷勢最嚴重的青年洪家益雙腿截肢，歷經20多次手術才出院，那時，賴清德已經北上接任行政院長，仍趁著回台南空檔，主動聯繫洪家益，親自探訪，行前更百般囑咐幕僚，不希望任何媒體在場。

經過一場浩劫，洪家益出院後找工作不易，賴清德當場傾聽他的煩惱，鼓勵對方寫書，並媒合他到台南南瀛農產行銷公司擔任水果銷售員，「我的第一場直播是賣番茄，賴副特地撥空南下，陪著我一起直播，結束又到產區拍攝，大半天時間都留給我。」洪家益感性說道「賴副真的很親切，可以感受到他是發自內心關心你，不是做表面功夫，希望這份溫暖可以讓更多人知道。」

志明透露，賴清德連私下興趣都很靜態，喜歡看書、看電影，不愛交際應酬。曾有八卦周刊記者向他抱怨，曾嘗試跟拍賴清德，但行程永遠都是立法院、車站、家裡3個點，「是我見過最無聊的人。」

從礦工之子到國家領導人，在勝選之夜，賴清德向群眾說道，「我們並不完美，但我們一定要做最能回應民意的政黨。」他會成為什麼樣的總統，如何帶領台灣走向新局？未來4年，全民與世界都在關注。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1413期)

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