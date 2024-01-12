電動車開5年價格腰斬 「3原因」行情慘兮兮！專家曝「這款」最保值

【撰文／翁申霖整理】

電動車世代當道，除了主要電動車大廠特斯拉(Tesla)之外，愈來愈多車廠也跟進推出電動車產品，常有人說「新車落地打8折」，據《Yahoo奇摩汽車機車》報導，在正常行駛的狀態下，中古車市價大致仍能以「車齡」作為界定的主要依據，這邊指的是我們所熟悉的燃油車。 那麼，電動車呢？有研究調查發現，電動車售後5年的折舊率直逼50％，也就是貶值幾乎近半，遠高於車市整體，顯見中古行情表現並不佳，背後受到2大原因影響。

汽車研調網站《iSeeCars》發表一篇最保值與最不保值的汽車評比文章，開頭首句便直言，「電動車保值能力最差，而油電混合車、跑車，以及卡車貶值影響最小。」

《iSeeCars》從研究調查中發現，電動車的市場價格會在售後5年下跌49.1％，等同於跌幅將近一半，影響最劇，相比於卡車折舊率34.8％、油電混合車折舊率37.4％的表現更差；而整體車市平均折舊率38.8％。

該網站也提及，多款跑車、小型休旅車(SUV)，以及部份經濟型轎車(Economy car)的保值性也相當好，其中保時捷Porsche 911、俗稱「藍哥」的吉普Jeep Wrangler，以及本田喜美(Honda Civic)是當中被評為最好的車款。

《iSeeCars》針對2022年11月至2023年10月期間銷售的逾110萬輛汽車，以5年的折舊率進行分析，透過歷史資料作比對，發現主要市場的折舊率低於2019年，背後原因在於，疫情期間新車產量減少，以及目前二手車供應受到限制，所有汽車在2023年保值效果更好。

此外，以電動車貶值幅度最明顯，來到49.1％，表現最好的則是油電混合車及卡車。

與2019年相比，「對車主來說，好消息是大部分二手車都比5年前更加保值」，《iSeeCars》首席分析師Karl Brauer指出，但並非所有二手車都同樣保值，以卡車和油電混合車為例，這二大類型車款有最好的中古市價，至於電動車則是最差的。

「油電混合車在保值方面，明顯比電動車有將近12個百分點的優勢，這意味著5年後市場價值將相差多達數千美元。」

電動車之所以貶值如此快速，3大原因指向各大車廠持續研發新的電動車技術，以及各國祭出獎勵措施，使得電動車市場已進入競爭白熱化的態勢，同時還得考量更換電池的成本，最終導致電動車在購買後的5年內保值性大幅下跌。

不過，調查資料也顯示，2023年最受買家歡迎的兩款中古電動車為特斯拉(Tesla)Model 3及Model Y；其中，又以Model 3占1至5年二手電動車總銷量的34.9%，Model Y則占銷量的11.9%。

《iSeeCars》表示，若有想要購買電動車的打算，單以電動車款式來說，Tesla Model 3依然是電動車中最保值的車款。

本文授權自今周刊，原文見此。

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