政大畢業赴美端盤子 她擁加州逾100間房子：領悟3件事一生受用

【撰文／彭蕙珍】

邱瀟君的一生相當傳奇。她在台灣國際地位最飄搖的1978年，自政大新聞系畢業。那一年，父母全力送她到美國。 名牌大學畢業的她，赴美也只能在餐廳端盤子，為了生存她毫不以為意。婚後和墨西哥美裔先生經營洗衣店。活在社會底層，她樂天知命。 1985年為了自住而買房。房貸怎辦？乾脆當起包租婆，30坪大的房子，擠進10多人同住。1年後就積攢到頭期款，再買下對面房子出租。 從1間、2間、3間房，迄今她在加州擁有100多間房產，包括house、公寓、辦公室出租，一年收入破億。 在異鄉打拚，得到許多人幫助，暖心的她對身邊的人極好，不但照顧員工，連會計師、合作對象都悉心關照。 天性開朗的邱瀟君笑說自己一生摔過很多次跤，神奇的是，每一次摔跤都讓她獲得好多機會，「每一次都是出問題，才會有轉折。」並成為大家口中的「房產大亨」。

「跌倒了，不要急著站起來，先看看地上有沒有珍珠、寶貝可以撿；不然，至少抓一顆石頭，下次打架可以用。」

邱瀟君說這是她的人生哲學，而這句話出自於奇美創辦人許文龍。

端盤子領悟3個經營理念

她的父母從山東逃難來台，那年代政局不穩定，「他們看到一點風吹草動就想要逃。」她是4個兄弟姐妹中最會念書的那位，大學一畢業父母就急著送她到美國。他們滿心期待她在美掙得一片天，將全家人帶到美國定居。

拿著父母四處張羅來的2500美元抵美，「一下飛機，隔天就去餐廳打工。」那是一間上海菜餐廳。這份工作她做了3~4年，學到3個影響一生的經營理念。

1. 自己沒有那麼重要。工作時，時任美國總統過世，同事輕鬆說，明天餐廳照樣開張，「這句話啟發了我，沒有人是重要的，做人要謙卑一點。」

2. 不能用成本欺騙客人。餐廳都靠主廚打天下，但主廚自己出去開餐廳為何做不起來？因為當員工時不會節制成本，自己當老闆會，如：菜越買越爛、醬油越用越便宜，客人去吃，發現味道不同，就不會再光臨。

3. 老闆的氣度決定員工的態度。一次一桌客人沒付錢就跑了，她必須賠53美元餐費。當時，她一小時工資不過1.25~1.75美元，正在難過時，老闆要她不用賠。自此，更用心在工作上，「我真的把那間店當成自己的店，我知道我占了便宜，對客人要更好，為了那53美元，至少幫他賺進100美元。」

賣百科全書 存買房頭期款

離開餐廳後，她經歷人生最辛苦的時刻，父母卻在此時來美依親。邱瀟君肩上扛著極重的負擔，只好去當收入較高的業務，賣起百科全書。

新聞系畢業的她，明瞭廣告的重要性，在《世界日報》刊登廣告，業績大好，因此賺到買房頭期款。

「賣百科全書幫我站穩腳步，買下一間3房一衛浴、30多坪的房子。」那時美國房貸利率11%~12%，為支付高昂利息，說服先生出租房間，「外國人很注重隱私、沒這個觀念」，沒想到先生答應了。

「我是最早的Airbnb，最多的時候有11人入住，連弟弟都來睡沙發；第2年就在對街買了一間房子，而且連房客一起買。」

邱瀟君最大的成就是兩個女兒都讀常春藤名校。圖／邱瀟君提供

母親的眼淚 逼出一間豪宅

起初，邱瀟君買房是因自住需求、或為節稅考量，第4間房卻是被母親的眼淚逼出來的。

「有一次媽媽和朋友聚會，回來後放聲大哭說，別人怎麼住這麼大的房子，我們住這麼差。」母親一直覺得大女兒很了不起、很有能力，怎麼會買不起好房子？為安慰母親，儘管口袋裡只有4千美元，仍然硬著頭皮買下一間2層樓預售house。

她坦白說，那時仍不知道什麼是房地產投資，就這樣被推著、買下一間又一間房子。

房子被房客燒了 她卻賺到百萬美元

1994年，又遭遇一次危機，這場危機，讓她意外賺到人生的第一桶金。

起因是房客在廚房煮飯，竟將房子燒了。保險公司判賠1.1萬美元，邱瀟君已感到滿意，「過了幾天一位鄰居Peter來敲門，說他是公眾調查員，可以幫我拿到更多賠償，最後他申請到4萬多美元。」

她的眼前赫然開啟了一條路。Peter還可以協助申請地震賠償，「1994年洛杉磯大地震，他告訴我也可以向保險公司申請賠償。」其後，兩人合作，幫助周遭親友申請，靠著抽佣，短短4個月就賺進100萬美元。

「我翻身，還能救朋友，並幫老闆賺錢，三贏，還有比這更完美的工作嗎？」

連房子失火如此糟糕的事，人生都能轉折。她領悟：「每次摔倒都是我翻身的機會。」

靠著這筆100萬美元，邱瀟君陸續買進房地產。

邱瀟君在加州擁百間房產，此為其中一間。圖／邱瀟君提供

疫情開新局 要去解決問題

2020年疫情重創美國，孰料竟是她事業的另一個新契機。

她回憶當時有幾個打擊，一是必須關閉辦公室，二是政府下法令10年不能漲房租。三是新冠期間，不許趕沒付房租的房客搬家。

「第三個打擊最可怕，房租是我最大的收入。」她傷心的打電話和大女兒抱怨，「她卻告訴我，現在國家和全世界碰到這場災難，都在解決問題，你還哭著要糖吃？」

女兒沒站在她的立場，她心痛到不知要如何回嘴，卻也反思：「她讓我換個方向想，我真的是要解決問題。」

邱瀟君做了3件事，一是站出來募款，「我募了10萬個口罩給加州政府。」二是寫作，透過線上教學，重拾年輕時的文學興趣，在2022年及2023年得到3個文學大獎，包括：時報文學獎報導文學獎。

第三是要求員工每人選一樣東西學習，「學費我付」，同時，每天要和3個人通電話，「只要做到這兩樣，我就繼續發薪水。」

4年4班，近70歲的她，迄今仍持續買房子出租。她說自己個性節儉，沒太多花費，未來也會一直工作下去。

去年底邱瀟君回台發表新書《台灣小妹，美國大姊》。她表示，出書只有一個目的：「我想讓年輕人知道，無論如何都有希望。」

以她自己為例，父母逃難來台，在路邊擺麵攤養活一家，她孓然一身赴美，他們不但沒被環境打倒，更在異鄉異地開創出屬於自己的新天地。

未來其實就在自己的心念和雙手之間。

本文授權自今周刊，原文見此。

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