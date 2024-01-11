SEC帳號遭駭稱「比特幣現貨ETF已獲批准」！從這場烏龍看：為何金融巨頭都想分杯羹？

【文．朱偉銓】

美國證券交易委員會(SEC)的官方X帳號在9日遭到駭客入侵，引發烏龍事件，SEC被駭後，在其X帳號宣布已核准比特幣現貨ETF上市的訊息，消息一出馬上引起比特幣價格大漲，但SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)迅速發文否認，並表示是SEC帳號被盜，讓市場一度陷入混亂，比特幣價格也因駭客事件影響而產生劇烈波動。

從去年開始，比特幣現貨ETF即將核准的討論度相當火熱，比特幣現貨ETF的批准被視為市場利多因素，將為加密貨幣市場帶來新動能。

據Markets Insider報導，渣打銀行外匯研究主管肯德里克(Geoff Kendrick)樂觀預測，比特幣在2025年底前有機會上漲至20萬美元，相當於超過300%的漲幅，肯德里克也補充表示，比特幣現貨ETF將吸引大量資金流入，預估在2024年，其吸金規模可能達到500億至1,000億美元，實際持有比特幣43.7萬至132萬顆。

在駭客事件之前，比特幣價格曾飆升至約4萬8千美元，創下自2022年3月以來的最高紀錄，但隨著SEC否認批准比特幣ETF，市場氛圍一夜之間轉趨保守，比特幣價格最終下跌至4萬5千美元左右，與此同時，全球區塊鏈概念類股也受到波及，Coinbase、Microstrategy、Riot Platforms和Marathon Digital Holdings等公司的股價均紛紛下跌，但若拉長週期，過去一年Coinbase的股價漲幅高達251.58%，表示幣圈的交易熱度似乎漸漸回溫。

比特幣現貨ETF通過板上釘釘？各家金融巨頭摩拳擦掌

市場普遍預期SEC將批准比特幣現貨ETF，許多公司紛紛提交在美國上市的比特幣ETF申請，據《彭博社》報導，包含資產管理巨頭貝萊德(BlackRock)、女股神伍德(Cathie Wood)的方舟投資(Ark Investment Management)以及灰度投資 (Grayscale) 等加密資產公司，已於上周五提交感最新版本的19b-4文件，然而，這些公司接下來還需提交經修訂後的S-1表格，SEC需在1月10日前做出相應決定，投資者預計SEC最快在週三發布相關消息。

貝萊德的比特幣現貨ETF在未上市前已引起市場高度關注，美國資產管理公司VanEck數位資產主管西格爾(Matthew Sigel)表示，貝萊德已成功籌集約20億美元的資金，不僅表現市場對比特幣ETF的熱切期待，也顯示投資者對貝萊德這家金融巨頭的信心。

預計這筆龐大資金在比特幣ETF上市的首周將湧入市場，可能引起市場交易量急劇增加，影響比特幣價格短期波動，但同時也可能帶來市場激烈競爭，其他金融機構可能加快推出自己的比特幣相關金融產品，以滿足不斷增長的投資需求。

此外，比特幣ETF的上市可能帶動更多機構投資者進入加密貨幣市場，有望推動整個加密貨幣行業的發展，如相關的市場監管、風險管理和投資者保護等方面討論，加密貨幣市場的長期影響還需要後續配套措施。

美國資產管理公司Valkyrie Investments投資長麥克克勞格(Steven McClurg)表示，SEC可能會在週三做出比特幣ETF的決定，並預測有95%的機率會通過，美國前SEC主席克萊頓(Jay Clayton)也對比特幣ETF的批准表示肯定，認為這不僅對比特幣是一大進步，對整個金融業也將產生深遠影響。

目前，SEC已經放行數檔比特幣期貨ETF上市，但市場期待著比特幣現貨ETF的到來，相較於期貨ETF，現貨ETF更具有吸引力，因為它直接追蹤比特幣本身的價格，而非期貨合約的現金結算價格，這一機制的實施有望降低ETF的摩擦成本，進一步促進市場發展。

比特幣減半機制 有助支撐貨幣價值

另外，2024年中旬的比特幣減半機制也成為支撐比特幣價格的利多因素之一，比特幣減半是比特幣協議的一項固定事件，大約每四年發生一次，這一機制的背後是為了維持比特幣的供應和通膨率，同時增加其貨幣價值。

當比特幣減半發生時，挖礦獎勵將減半，意味著礦工在成功挖掘一個區塊後，獲得的比特幣數量將會減半，這樣的設計在比特幣白皮書中，旨在模擬類似黃金等有限資源的稀缺性，有助於遏制通膨，比特幣的固定供應上限為2100萬枚，這種固定供應和逐漸減半的挖礦獎勵都使得比特幣的增長速度逐漸減緩。

過去比特幣的減半事件通常伴隨著幣價上升，因為供應的減少使得比特幣變得更加稀缺，同時投資者對於比特幣的需求持續增長，2020年5月的減半事件就曾導致比特幣價格一度突破68,000美元，創下歷史新高，因此，比特幣的減半被視為市場中的一個重要事件，影響著其價格和整體市場動態。

比特幣ETF的核准將對市場帶來巨大激勵，或許對加密貨幣的前景有樂觀影響，近期烏龍事件讓市場短暫波動，但投資者和專家普遍認為，這一事件不會改變比特幣和區塊鏈技術的長期發展趨勢，比特幣ETF有望成為市場重要里程碑，進一步推動區塊鏈和加密貨幣行業發展。

本文授權自今周刊，原文見此。

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