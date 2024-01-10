沒收到國家級警報？7種原因手機可能收不到 教你開啟通知好逃生

【整理．胡肇芳】

就在2024總統大選倒數4天，國家級警報周二(1/9)下午兩度大響，訊息內容為中國在15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，請通報警消人員處理。 然而英文版卻出現「Missile」（飛彈）引發譁然，國防部緊急澄清是衛星，之後發布新聞稿，表示中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。 國防部說，惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。 只是，不少人收到這次的警報訊息都嚇了好一大跳，究竟什麼是「國家級警報」呢？在什麼情況下會收到呢？《今周刊》帶大家解惑「國家級警報」相關資訊。

圖/聯合報系資料照

什麼是國家級地震警報？

在談到國家級地震警報時，要先了解背後運作的「災防告警系統」，這是由國家通訊傳播委員會（NCC）於2016年與國家災害防救科技中心（NCDR）、中央氣象局（CWB）等單位共同合作研發，利用細胞廣播技術，在短時間內經由4G業者的行動寬頻系統，大量傳送地震速報、土石流警戒、公路封閉等防災警示訊息到手機，即時通知民眾的系統。

為避免民眾誤將告警訊息視為一般簡訊而忽略，手機收到告警訊息時，還會發出特殊的告警聲響及振動，使民眾即時掌握應變時機。

訊息來源及種類

災防告警訊息係由中央部會及地方政府所發布，依國家災害防救科技中心規劃，告警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」及「測試用訊息」4大類。

1.國家級警報：民眾可能立即受危害，如地震速報(地震規模達5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上或臺北市政府所在地預估震度達3級以上)，空襲警報(當民防管制所接收軍方之警報命令後，會啟動警報器聲響及發放示警訊息等方式提供民眾緊急避難)。

如：地震速報、空襲警報、飛彈空襲警報（飛彈落地）、飛彈空襲警報（空中解體）

2.緊急警報：如災害防救業務有關機關的疏散避難警報。

如：飛彈空襲警報（飛彈落海）、飛彈空襲警報（空中解體）、疏散避難、爆炸、工業火災、重大災害警報、毒災警報

3.警訊通知：適用較無急迫性，但與民眾生活息息相關之警訊

如氣象局的大雨即時訊息、海嘯警報、颱風強風告警；公路總局的公路封閉警戒；水利署的水庫放水警戒；水保局的土石流警戒；疾管署的傳染病、國際旅遊疫情；民防管制所的空襲警報演習；原子能委員會的核子事故警報等。

4.每月測試用訊息：用於測試災防告警系統之用。

與一般簡訊有何不同？

災防告警細胞廣播訊息服務是以廣播方式，將訊息同時傳送給特定區域內的所有行動通訊用戶手機，而且當手機接收到告警訊息時，還會發出特殊告警聲響或振動。而一般區域緊急簡訊服務，則是利用一般簡訊系統進行告警訊息傳遞。

此外，災防告警細胞廣播訊息傳遞採用細胞廣播系統，不受網路頻寬限制，因此不會有網路塞車、速度變慢等問題。告警訊息自發布機關送出後，民眾約4至10秒可收到訊息。

圖片來源／截自「國家災害防救科技中心災害告警細胞廣播訊息網」

為什麼我沒收到警報訊息？可能的7種原因

1.訊息發送時，正在語音通話中。

2.訊息發送時，正在使用3G異質網路上網。

3.手機是否開啟飛航模式或未插入SIM卡。

4.手機經設定拒收「警訊通知」、「緊急警報」或「測試用訊息」。

5.手機未更新韌體，不具接收全部災防告警訊息功能。

6.手機所在位置無基地臺訊號涵蓋。

7.訊息發送時，手機所在位置非災防機關所指定之區域。

如何打開／關閉通知？

災防告警訊息有4種，其中「國家級警報」是一定要接收的，關也關不掉！其餘的如緊急警報、警訊通知、每月測試用訊息，可以透過操作手機介面設定，來決定開啟或關閉接收訊息，操作方式如下：

Android手機可從「設定」中，在無線與網路類別中，找尋到「其他連接方式」中的「緊急廣播」設定，確定有將緊急警示相關設定開啟。

Apple iPhone手機，可以在「設定＞通知」中，找到「政府警示」功能進行設定。

為何地震開始搖了才收到「地震速報」訊息？

因為現行地震偵測、訊號分析與地震波傳遞等因素，災防告警技術應用在地震上有「預警盲區」的限制，約是在震央半徑60-70公里範圍內，若身在「預警盲區」內，收到警示時已會感受到地震搖晃，無法提供接獲通知。

本文授權自今周刊，原文見此。

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