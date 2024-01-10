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1985年空難釀日本社會空前創傷！曾陷破產靠「經營之聖」妙手回春 日航要怎走出這次危機？

聯合新聞網／ 今周刊
路透
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【撰文．劉煥彥】

日本航空國內線516班機在2024元旦隔天，於東京羽田機場起火爆炸的畫面，震撼了日本及國際社會，雖然379位乘客及機組員全數逃生，是不幸中的大幸，仍不免讓人想起1985年8月造成520人喪生的日航123班機空難。

日航123班機空難，至今仍是全球航空史上涉及單一飛機死傷最慘重的空難，而且對於日本社會的傷害及震撼，不下於1912鐵達尼號郵輪沉船事件對於英語世界的震撼及創傷。

日航長期是日本的國家門面，但過去40年來在經營上至少遭逢兩大災難，讓公司一度信譽掃地、股價大跌，甚至陷入生死存亡危機。

1月2日這場意外或許不會對日航帶來致命打擊，但肯定會喚起日本國民對於日航40年來的苦澀回憶。

1985年日航御巢鷹山空難　多達520人喪生、僅四人生還

周二（1月2日）在東京羽田機場的這場驚魂記，肯定讓50歲以上的日本民眾想起1985年8月的日航國內線123班機空難。

日航123班機在那一天傍晚，從東京羽田機場起飛後飛往大阪，由於機尾機械疲勞爆開，傷及尾翼及液壓系統，造成飛機失控，在起飛後44分鐘墜毀於東京西北方約100公里、位於群馬縣及長野縣交界的高天原山。

由於高天原山是御巢鷹山的一部分，後來日本社會多半把這起空難稱之為「御巢鷹山空難」，或「日航班機墜落事故」。

這場空難的特殊之處，在於罹難者多達520人，僅四人生還；失事地點太偏遠，山區又不易進入，造成地面搜救延遲；以及罹難者中有多位知名政商人士及影劇圈人士。

圖片來源／今周刊
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這場日本史上最慘重的空難，不僅導致日航信譽掃地、從社長（總經理）以降多位高層引咎辭職，國內線乘客數掉了1/3，其餘仍願意搭飛機的旅客則大量流失至最大競爭對手的全日空（ANA）。

其次，不少日本民眾在國內旅遊轉搭新幹線，使得新幹線搭乘率一再推升，甚至成為日本國營鐵路（現在的JR）於1987年民營化的推手。

山崎豐子以此創作「不沉的太陽」 小林源文畫出救難人員的辛酸

日航御巢鷹山空難為日本社會帶來的創傷，在日本大眾文化中充分顯現。

例如，已故日本知名作家山崎豐子以這場空難為根據，1995~1999年在《週刊新潮》刊物推出了三大部的長篇小說《不沉的太陽》，後來以單行本及文庫本的形式出版，在日本書市大賣逾700萬本。

日本影視界更在2009年及2016年，先後把這部長篇小說，改編為電影及電視劇。

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其次，知名日本軍事漫畫家小林源文於2021年以這場空難為題材，從投入救難的日本陸上自衛隊士兵的視角，出版了漫畫作品《御巢鷹山的盛夏：1985年日航空難事件》

這部漫畫描寫了在偏遠山區空難現場的可怕、惡劣及艱難、年輕自衛隊員受到的震撼，以及部分參與救難人員在後來出現了創傷後壓力症候群（PTSD），甚至有人因此出現精神病。

日航特別設立飛航安全博物館 陳列真實空難殘骸

另一方面，2006年日本航空在東京羽田機場設立的安全宣導中心對外開放，這個中心的功能有如一個飛航安全博物館，希望將這場空難獲得的教訓傳遞給後世，並彰顯飛行安全的重要性。

這個日航展示了日航123班機的部分機身殘骸，包括變形的耐壓艙壁、損壞的乘客座椅，以及部分罹難乘客在墜機前留給家人的遺書。

金融海嘯掃到日航　2010年破產保護

到了2008~2009年，從紐約華爾街爆發的金融海嘯蔓延至全球，日本也未能置身事外，到了2010年，日航經營狀況竟嚴重到陷入破產保護。

《今周刊》2010年曾報導，從當時日本媒體對於日航的討論來看，源自早期國營企業決策緩慢的老毛病始終改不掉，就是日航最要命的「癌細胞」。

一旦遇到大環境不佳，慢性病自然變成了急症，例如2003年的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）和始自2008年的金融風暴，都影響了日航營運。

從結果來看，無法隨經濟情勢的改變而立刻提出因應措施，是迫使日航走上破產一途的主因。

78歲稻盛和夫復出　被政府委以重建重任

日航陷入破產時，負債高達2兆3000億日圓。當時早已退休且出家的78歲稻盛和夫，在執政的日本民主黨政府三顧茅廬下，終於點頭接下重整日航的工作。

2010年2月，他出任破產重建的日航董事長，到2011年3月底共424天，一年就創造日航史上空前的1884億日圓利潤。

也就是說，他只花了2年8個月，就讓面臨破產的日航起死回生，並回到東京證交所上市。

美聯社
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稻盛和夫是何許人？

1959年4月，當時27歲的稻盛和夫獲得熟人出資，以300萬日圓成立京都陶瓷株式會社（現名京瓷Kyocera），又在52歲創辦第二電信（後來的KDDI，一度是日本第二大電信業者，僅次於NTT）。

特別的是，京瓷與KDDI都在稻盛和夫的有生之年，進入世界前500大企業，讓他在日本企業界贏得「經營之聖」的美譽，與「經營之神」松下幸之助並列。

日航預期本年度獲利大增2.3倍 惟這次意外影響未明

如今稻盛和夫已經辭世，新一代的經營者為日航操盤。受惠疫情解封、國門開放、國際旅客湧入日本，日航樂觀預期，到2024年3月為止的2023年度，全年獲利將比前一年度的800億日圓大增2.3倍。

不僅如此，日航經營層也通知工會，2023年度冬季獎金將達到三個月薪資，是2012年公司重新在東京證交所上市以來，獎金最多的一次。

然而在昨天羽田機場的嚴重意外後，日航將如何應變、做好危機處理，並確保國內外客人不會被嚇跑？諸多問題正等待社長赤坂祐二以降的公司經營層一一化解。

本文授權自今周刊，原文見此

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