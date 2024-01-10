2024降息循環啟動 哪些產業有望起死回生？ 「降息受惠股」一次看

【撰文‧呂玨陞】

進入2024年，升息腳步停止，市場引頸期盼的是降息啟動的時程表。在進入降息循環之前，投資人可以留意哪些產業將因為降息而刺激獲利提升？

美國聯準會（Fed）1月3日公布的2023年12月會議紀錄，紀錄顯示，聯準會認為利率已達峰點，升息循環已經結束，雖然並未透露明確的時間表，不過可以確定的是，今年將啟動降息循環。

一旦進入降息循環，量化寬鬆的環境對股市來說是大利多，不過就基本面來看，哪些產業才是真正的降息受惠股，會因為降息而刺激實際的獲利成長？值得長期關注。

盤點台股所有產業，首先會因降息受惠的，莫過於過去兩年受升息影響，資金成本上揚的租賃業。攤開台灣租賃三雄過去3年的毛利率，2022年第一季以後，毛利率開始下降，持續降到2023年第三季，毛利率都減少5個百分點以上，和潤（6592）甚至下降超過10個百分點。

租賃業成本降、利差擴大

回過頭來說，由於租賃業的主要業務就是放款，而主要的成本就是向銀行貸款而來的資金利息；過去兩年的升息循環，資金成本就反映在毛利率上。值得注意的是，這時候租賃業者帳上是升息循環時留下來、利息較高的放款，隨著未來利率逐漸調降，租賃業的成本自然也會降低，利差擴大，反而成為租賃業者獲利翻轉的主要關鍵。

台灣租賃業營收規模最大的中租－KY（5871）2023年前11月營收890億元，年增近13％，但是毛利率66％卻是20年以來最低的表現，從這兩項數據可以推論，雖然中租的放款還是持續成長，不過資金成本卻吃掉不少獲利。

事實上，從中租的歷史股價與聯邦基金利率（Fed Rate）的走勢圖來看，確實可以看出一定的關係，股價從降息後，往往就會開始攀升。

以新車貸款為主的和潤，2023年因為汽車缺晶片的問題緩解得以出貨，前11月營收成長26％，雖然毛利率降低，但是2023年第三季的ROE（股東權益報酬率）相較前一季已經止跌回升，也代表和潤的獲利能力正在逐漸成長，當今年降息開始啟動，或許就可以看到和潤繳出更亮眼的成績單。

另外，同樣汽車貸款的裕融（9941），雖然2023年第三季的毛利率還是下降，不過可以觀察到ROE跌勢也已經趨緩，或許可以期待裕融接下來的獲利表現。

除了租賃三雄，興櫃租賃集團日盛台駿（6958）已於2023年底申請上市，有機會成為台股第四家租賃股。

比較特別的是，日盛台駿2022年12月與台工銀合併後，2023年毛利率依舊持續成長。或許是因為企業放款規模擴大，同時也擴大服務範圍，在站穩重車分期業務的基礎下，往市場規模更大的小車分期業務發展，得以刺激毛利率成長。日盛台駿23年前11個月營收96.5億元，年增逾27％，不過要注意的是，日盛台駿中國營收占比31％，與中租的32％相當接近。

有法人提醒，營收市場也可能會造成不同的營運風險。像是中國市場這兩年表現不好，如果今年持續表現不佳，中國市場占比逾3成的中租可能就會受到比較大的衝擊，例如中租壞帳率已經連續8個季度升高，從2021年第三季的1.8％到2023年第三季已經升至3.8％，是除了資金成本以外，吃掉中租獲利的另一個原因。因此中國業務在營收成長的情形下，獲利反而衰退，就是需要更多的營收去抵銷壞帳的影響，也是投資人需要注意的事項。

電子通路、營建業獲點名

此外，高負債比產業如電子通路、營建業，都是向銀行大量融資的產業。文曄、大聯大等電子通路負債比都超過7成；至於營建業，不少建設公司負債比也在7成以上，甚至高達8成。一旦降息，對這些產業或公司來說，都能減少不少利息成本，減輕營運壓力。

至於金融業，雖然會受到降息壓縮利潤，但壽險為主的國泰金、富邦金都持有大量債券，先前升息期間美國公債殖利率狂飆，造成債券價格下跌的評價損失，今年一旦開始降息，債券價格回升，就會在今年轉為沖銷帳上的評價損失，未來也有望轉為評價利益。雖然2026年還會因為接軌IFRS 17，降息恐增加負債計算，但至少今年內還不致對財報造成影響，短期來看，應會先挹注淨值升高。

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