玉山金交班計畫 砸千萬培植153人！赴京都做特訓 黃男州揭交棒核心關鍵

【撰文‧梁任瑋】

早在2013年就啟動交班計畫，以專業經理人制度為主的玉山金控10年來做了哪些事？為何2023年又特別開拔至日本京都向百年企業、古寺學永續經營？

台大管理學院教授李吉仁、新加坡國立大學教授Pasha Mahmood、美國維吉尼亞大學講座教授陳明哲、友達光電董事長彭双浪……，這樣亮眼的師資，可不是哪間大學的MBA（企管碩士），而是玉山金控與台大管理學院共同舉辦，用來培育高階人才的「玉山卓越學院領導梯隊培育班」。

「領導人總有卸任的一天，但一間公司要能夠永續經營下去，必須傳承的是核心經營理念。」說這話的，是專業經理人一路晉升至玉山金控董事長的黃男州。

千萬手筆辦學院 金控之最

除了黃男州、金控總經理陳茂欽等多位高階主管，都自玉山卓越學院結業。該學院自2013年開辦至今，除有國際頂尖策略管理學者授課，還有知名外商管理顧問公司合辦績效管理工作坊，共規畫專題、個案研討、小組實作、海外參訪等內容，且創辦人黃永仁、董總等經營團隊都全程參與，現已培育出153位領導梯隊人才，2022年舉辦的第四期，則有82位潛力學員。

其中，重頭戲的海外參訪部分，過去三期曾去過中國、新加坡，預計今年4月結訓的第四期，則在2023年11月，由黃永仁及經營團隊帶領百位經理人赴日本京都上課。行程除了在擁有19位諾貝爾獎得主的京都大學舉行講座，並參訪京瓷、島津製作所、西陣織Hosoo等三家老牌企業。

雖然玉山金未透露每期開辦卓越學院所投入的費用，但外界初估，總花費估計有上千萬元之譜，手筆之大應該也是金控之最。

長期參與國內金融業人才培訓的104人力銀行人資長鍾文雄觀察，目前中大型公司都會自行成立學院或送高階主管到外部學習，例如，到政大商學院成立的「菁英闊思會」上課，國泰金、中信金也有類似課程，但直接在公司內開課，有時更能夠抓住自己公司的企業文化，像玉山還特別轉換至不同的場域，到日本京都深入參訪，真的很少見，相信對開闊主管視野有很大幫助。

黃男州指出，日本是全世界百年企業最多的國家，而京都又是日本百年企業密度最高的城市，有3.6％的企業經營超過百年，讓玉山金控更想學習百年企業經營之道。

他接著舉例說，這次參訪有3百多年歷史的西陣織Hosoo，目前已由第12代經營者接班，原藝術家接班人在面臨市場大幅衰退後，透過創新與世界接軌，例如將30公分腰帶的織布長度放寬到150公分，讓產品做出變革，將和服腰帶躍升為精品名牌的家飾或畫作，背後延攬了許多數學家與工程師改良機器設備與織法，甚至包含光學與聲學專家，這就如同金融業現在科技人員愈來愈多，大家突破困境的態度是一致的。

稻盛和夫經營啟示

要讓員工幸福

「印象最深的一段是企業經營若要在湍流不停的河流中保持穩定，就是必須加倍努力地動。」玉山卓越學院學員之一、玉山銀行個金總處經理周姵妗分享在京都妙心寺退藏院中住持的一段話說，這就如同企業在競爭領域如何面對驚濤駭浪、推陳出新，更加考驗經營者的智慧。

到稻盛和夫所創辦的京瓷參訪，則讓玉山金控總部資深經理蕭啟偉印象深刻。他拿出稻盛「經營12條」小卡說，企業除了獲利之外，經營最大的目標是為員工帶來幸福，京瓷也將此信念內化到員工心中，讓企業經營理念不斷傳承下去，「在當下我們才發現玉山並不孤單，玉山不僅是要成為綜合績效第一名，同時也要成為最受尊敬的一家企業。」

玉山培育接班人除了課程之外，為了讓高階經理人累積經營實務，內部還有「2乘2乘2加5」的輪調培育機制，也就是在同個事業群必須曾在2個部門輪調，並在跨職系以及分行與總行兩個體系任職過，且職涯內要參與過5個重要專案中的兩項，才具備成為經營者的條件，多年前已建立高階經理人接班計畫人才庫，至2022年已有87位。

這87人中，已有44位完成跨業務、區域、總分行、海內外之輪調與跨領域專長歷練，厚實接班人的多元專長與格局。

「領導人就像是交響樂團的指揮家，如果只有一項專長，無法領導樂團，所以培育領導人沒有終點，玉山金控沒有高階主管或接班梯隊斷層問題。」黃男州一語道盡玉山金控獨特的永續經營之道，也揭示企業交棒的核心關鍵。

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