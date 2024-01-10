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神盾靠這絕活曾年營收70億！紅色供應鏈讓它虧3年...羅董為何砸50億組大聯盟？

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／吳東岳
攝影／吳東岳

【撰文‧王子承】

指紋辨識IC廠神盾，近年大舉投資同業、轉進新市場，究竟董事長羅森洲心中在想什麼？

「互為貴人」是指紋辨識晶片設計公司神盾董事長羅森洲LINE大頭貼上的題字，他不但常掛在嘴邊說，就連公司大廳門口放了好多年的「人生難得幾回搏」7個大字，都已經悄悄換上了「互為貴人」4字。

近年減少公開露面的羅森洲，接受本刊專訪，暢談公司的策略變化，他直言，「其實這3年，我沒再看指紋辨識產品線了！因為已經變成紅海。」過去神盾靠著提供三星手機用指紋辨識IC，替公司帶來1年70億元營收，但隨著中國IC設計同業崛起，產品線過於單一的神盾陷入危機、連虧3年，光是去年前三季，就虧掉超過半個股本。

中國同業進逼 台IC組隊合作

不過，神盾仍舊成為資本市場關注焦點，在於神盾挾2021年賣掉驅動IC廠敦泰獲利50億元銀彈，近年連續併購安國、芯鼎、晶相光等同業，投資的IC設計公司超過20家。諸多動作讓外界好奇，究竟羅森洲葫蘆裡賣的是什麼藥？

在指紋辨識IC市場進入紅海之際，神盾轉進包括AI晶片、MEMS（微機電）晶片、光學感測晶片等新方向，但效果並不好，羅森洲坦言，「找不到足夠的人做新產品，太先進的晶片也做不出來。」

神盾遇到的諸多困難，促使羅森洲思索，IC設計公司能否有新的經營模式？設計服務公司、IP（矽智財）業者給了他靈感，這些公司沒有實體產品，都是依照客戶的需求提供服務，自然沒有庫存問題。

而且，半導體愈往先進製程邁進，IC設計公司獨立設計晶片的花費愈高。

半導體檢測業者汎銓營運長廖永順指出，「台灣前三大IC設計業者可以排進全球前10大，但後段班公司因為產品進入門檻低、中國同業追上來了，變得很辛苦。」

羅森洲表示，「台灣現在剩下前三大IC設計公司，若其他業者都只靠自己的力量，遲早會不見，所以我們組聯盟互相幫助、利用對方長處cover彼此短處。」

羅森洲認為，未來若能與轉投資公司達成合作，組成IP、IC設計服務以及產品三大塊專業分工，產品團隊可以接外部案子、彼此介紹客戶，優先採用集團內IP、IC設計服務團隊，集團資源共享、避免重複投資，最糟也可以自產自銷。

比如，神盾2021年投資的車用影像處理晶片廠芯鼎，雙方就是從合作NPU（神經網路處理器）開始，但羅森洲認為，若神盾直接投資芯鼎合作更方便，便出手投資，神盾透過人脈，幫芯鼎與韓國車廠牽線，此外也協助朝車用影像晶片設計服務公司的方向前進，芯鼎副總廖文誠表示，「老闆至少替我們找了一條正確的賽道。」

至於神盾另一個投資安國，羅森洲回憶，本來他只想投資安國旗下電腦周邊控制IC廠迅杰，沒想到前安國董事長張琦棟竟問：「要不要乾脆投資安國？」羅森洲入主安國後，去年結束虧損的業務，更主導讓IC設計服務公司星河半導體進駐。

迎來轉機 客製化服務獲青睞

而神盾連續虧損3年的本業，終於迎來轉機。光學感測晶片、dToF（直接飛行時間測距）晶片透過客製化服務獲得客戶青睞，預計今年下半年出貨給韓系手機業者。至於結合轉投資公司產品組成的影像處理周邊晶片，受惠於去中化議題發酵、歐美品牌開始減少陸系IC使用量，而打入筆電用視訊會議鏡頭，最快6月就會出貨，讓羅森洲大膽、樂觀預估，「今年本業就會賺錢。」

外資摩根士丹利也在報告中預估，神盾本業仍面臨中國競爭，但業外收入有助於替公司在今年實現獲利、抵銷本業虧損，因此上調2024年、2025年每股盈餘預估。

神盾積極投資同業、轉進新市場，但光學感測晶片、影像晶片其實競爭同樣激烈，而神盾瞄準的IC設計服務、IP，更是不好切入。舉例來說，要把「做產品」的IC設計公司，轉成有如「服務業」的IC設計服務公司，就是一個超級大工程。

羅森洲坦承，「目前員工有抗拒的心態。」因為以前可以主導規格、上市時辰，「多輕鬆啊！」現在改做IC設計服務，要在期限內完成客戶要求，壓力驟升。

羅森洲認為，「神盾不是會什麼就只能做什麼，而是看準趨勢才去做。」現在IC設計服務、IP趨勢正夯，神盾率同業之先轉型炒熱話題，但羅森洲的「勝利方程式」能不能成功，還要看市場、新產品成熟程度而定。

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