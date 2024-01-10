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廣州小村造就2兆快時尚巨頭SHEIN！據傳員工認不得他、從不睡覺...神秘創辦人揭密

聯合新聞網／ 今周刊
取自微博
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【撰文‧今周刊編輯】

「它的『爆款』，可以一直爆、一直爆，流行好幾年，相較我們過去與其他品牌合作的頂多1年、甚至只有幾個月，是前所未見的。」一位希音供應鏈廠商負責人這樣說。

希音，英文名SHEIN，是一家從中國發跡、如今版圖已橫跨逾150國的快時尚零售公司，亦是目前全球估值第3高的獨角獸企業。

2023年11月底，包含《華爾街日報》及多家中國指標財經媒體均指出，希音已透過「祕密交表」的方式提出IPO（首次公開募股）申請，計畫近期將在美國上市。

這家估值僅次於字節跳動與SpaceX的獨角獸，2022年營收一舉超越快時尚老牌巨頭ZARA，正式登頂全球第一大快時尚公司。同年，希音估值站上1000億美元，超過H&M和ZARA的總和。

究竟，希音的魅力何在？不少分析認為，主要原因有二。第一，是希音的「破天荒超低價格」，讓其他如ZARA、H&M等傳統主打價格優勢的快時尚品牌，各個相形見絀。第二，希音幾乎可用「爆量」形容的超多元款式選擇，是讓許多歐美消費者愛不釋手的另一關鍵。

根據中國中金公司的統計，希音每「日」推出的新款服飾逾2000種，每年新推出的款式逾100萬種；相較之下，ZARA每周僅推出2款新衣，1年僅推出1.2萬款新衣。

關於希音（SHEIN）的創辦人許仰天，有個傳聞是這麼說的：在一個希音平常日下班的時刻，許仰天人在中國廣州辦公樓的一部電梯中，電梯開門，許多希音員工魚貫而入，在這種情境下，你或許會想像他們接續跟許仰天打招呼，或是寒暄幾句。

然而，實情是，當許仰天走出電梯的那一刻，沒有一個希音員工認出他來。低調、神祕，是外界談到希音時的第一印象。

今年40歲的許仰天，成長於山東省淄博市，雙親皆是工農背景。高中畢業後，許仰天進入青島科技大學攻讀國際貿易專業，據悉，他當時自學了「搜尋引擎優化」，購買了一些域名，並建立了一個面向海外市場的網站，代理銷售墊圈等一些中國生產工業品。

熟識許仰天的人指出，他當時就意識到「小工廠」在中國供應鏈扮演的特殊角色，並體認到採購不能漫無章法，必須只採購那些「賣得出去」的產品。這些，成為他日後發展希音的基礎。

見過許仰天的人，對他的評價普遍正面。例如，根據希音高級顧問湯森（Frances Townsend）的說法，許仰天被形容為是勤奮、坦率，說話直截了當的人，總能切中問題要害，且似乎「從來不用睡覺」。

「不管你什麼時候去，就算是凌晨2、3點，都可以看到許仰天和他的團隊在開會。」在中國網路論壇上，一名自稱是希音供應商的人如此評論。

另外有人指稱，他工作時經常穿著睡衣般的棉製襯衫和褲子，且非常了解與希音合作的小工廠營運情況，總是能立即說出製衣工人的平均工資。

在許仰天的領導下，希音建立起了顛覆全球快時尚產業的超高效柔性供應鏈，利用公司開發的獨門演算法，即時掌握客戶需求，並用「小單快返」的方式，確保每天都能推出幾千種新衣款式，而且大部分產品都能賣得出去。

「我覺得他們內心是不願意出頭露面。」湯森近日接受外媒訪問時如此觀察，但她也表示，「如果他們決定IPO，就需要面對公眾。」一旦走向台前，低調的許仰天又將如何出招？外界拭目以待。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1412期)

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