總統大選前股票要續抱？股7債3資產配置 2024專家看好「這三檔」營建股

【文．盧沛甫】

台灣加權指數在2023年上漲超過27%，甚至在年底一度挑戰歷史高點，引發投資人擔心市場過熱。對此，啟發投顧分析師丁彥鈞表示，隨2022年以來的空頭因素散去，台灣經濟走向復甦，帶動台股升勢，他在Podcast節目《毛利小姐變有錢》中解讀總統大選對股市的影響，2024年看好營建類股，在房價帶動下，該族群有望持續走強。

兩利空淡化，丁彥鈞：樂觀看待2024年台股表現

丁彥鈞指出，造成2022年空頭的兩大因素，分別是美國通膨高於預期及電子業庫存水位過高。因美國消費者物價指數（CPI）年增率一度突破9%，逼得聯準會以暴力升息因應，導致市場資金收縮，進而影響資產表現；在經濟逐漸走疲情況下，電子業終端需求疲弱，許多上游業者庫存過剩，影響整體獲利表現，然而到了2023年底，美國CPI年增率已降至3%左右，聯準會更釋出降息訊號，各家電子業庫存也告一段落。

「兩大利空已經淡化，台灣經濟逐漸轉好。」丁彥鈞說。

除基本面改善外，丁彥鈞也從技術面角度分析，2023年底台股站上所有均線，高於投資人平均成本，使大部分股民受益，停損賣壓利空隨之淡化。外資也在2023年底回頭買超台股，進一步推升大盤表現，整體而言，丁彥鈞樂觀看待2024年台股走勢。

房價持續上漲至2025，帶動營建類股走強

對於2024年的展望樂觀，丁彥鈞最看好營建類股，讀上市營建指數在2023年底持續創新高，反映投資人對營建股高度認可，他直言房價有可能一路上漲至2025年。丁彥鈞分析，許多房市政策，例如：實價登錄、短期交易加重稅負、禁止預售屋轉讓、青年首購方案等政策，雖然立意良善，但最終卻造成了房價上漲現象。

此外，營建成本上升，也將導致房價進一步上漲，丁彥鈞表示，政府預計將在2025年課徵碳稅，由於建材中的鋼筋水泥是排碳大戶，根據國外經驗，營造成本可能上升2成，價格上漲勢在必行。

在房價持續上漲前提下，營建類股獲利也將逐步墊高，丁彥鈞在節目中推薦3檔營建股最具投資潛力，展望2024年須留意何投資風險？如何做股債配置？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://bit.ly/41Wu1Fx

本文授權自今周刊，原文見此。

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