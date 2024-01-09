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Toyota「7人座休旅」下架停售 竟是Yaris Cross太夯逼的？專家曝真正原因

聯合新聞網／ 今周刊
近日外媒報導，原本在馬來西亞頗受歡迎的Toyota 7人座休旅Rush，已從官網下架停售，疑似是要為Yaris Cross鋪路。 圖／陳威任
近日外媒報導，原本在馬來西亞頗受歡迎的Toyota 7人座休旅Rush，已從官網下架停售，疑似是要為Yaris Cross鋪路。 圖／陳威任

【文．林依榕整理】

Toyota去（2023）年5月發表亞太規格的跨界小鴨Yaris Cross，預計今（2024）年第2季就要在馬來西亞上市。不過近日有外媒報導，原本在當地頗受歡迎的Toyota 7人座休旅Rush，已悄悄從官網下架停售，疑似是要為Yaris Cross鋪路。

《paultan.org》報導，Toyota去年在發表亞太規格Yaris Cross，目標瞄準台灣以及東南亞市場，先以印尼為首發市場，台灣則在同年9月正式國產化，並成為品牌入門休旅之選。

之後Yaris Cross持續擴展版圖，預計今年第2季就會在馬來西亞上市。不過卻傳出早在馬來西亞推出超過5年的Toyota 7人座休旅Rush，日前已經從官網下架停售。

專家分析，認為除了Yaris Cross即將在當地上市，Perodua品牌也計畫推出Yaris Cross雙生車（原廠代號D66B），導致價位與上述2者有重疊的Toyota Rush，決定退出要把產品線空出來，讓給Yaris Cross雙生車。

▲Yaris Cross尚未有5＋2「7人座」版本最新消息。記者林俊良／攝影
▲Yaris Cross尚未有5＋2「7人座」版本最新消息。記者林俊良／攝影

雖然曾傳出Yaris Cross要推出5＋2「7人座」版本，但目前仍沒有進一步消息。

而讓出馬來西亞產品線的Toyota Rush，在東南亞市場上一直具有高人氣，2017年11月在印尼發表，和Daihatsu Terios是雙生車關係。

近期有傳言表示Rush將推出大改款，甚至下一代有望與Innova共享技術，未來或許仍會重返馬來西亞市場。

國民小鴨變休旅 YARIS CROSS能維持好成績嗎？

今周刊曾報導，台灣和泰發售的YARIS CROSS，前身是有國民小鴨稱號的YARIS。過去YARIS價格落在60萬左右，成為不少小資族、首購族首選。隨市場向休旅車型靠攏，YARIS順勢進化為跨界休旅。儘管車格放大，但YARIS CROSS和其他競爭對手相比依舊有價格優勢。

只是要留意的是，YARIS CROSS得買到75萬元的酷動版，才會搭載後座出風口、電動收折後視鏡、自動車門啟閉系統等。想要有車頂架、7吋數位儀表、足踢感應尾門，車側盲點偵測系統，就得買到82萬元的潮玩版。

另外，YARIS CORSS馬力稍小於其他競爭對手，軸距和其他國產車輛相比，也是最短的。不過，和泰車特別強調，YARIS CROSS後車廂依舊有不俗容量，不僅有458公升的行李箱空間，掀開底板下層，還能再擺放2個登機箱。

▲YARIS CROSS後型行李箱依舊擁有不俗裝載空間。吳毅倫／攝影
▲YARIS CROSS後型行李箱依舊擁有不俗裝載空間。吳毅倫／攝影

細看YARIS CROSS的內裝設計，可以發現它利用藍色車縫線與氣氛燈，塑造更年輕的氛圍，希望能讓年輕族群買單。其中，官方公布的油耗每公升可跑17.5公里，成為幾輛國產小休旅最省油的車款，也成為民眾挑選車輛的選擇之一。

▲整體車輛內裝充滿年輕設計元素。吳毅倫／攝影
▲整體車輛內裝充滿年輕設計元素。吳毅倫／攝影

▲整體車輛外觀設計，尤其車頭設計也與它的大哥Corrola CROSS十分相似。吳毅倫／攝影
▲整體車輛外觀設計，尤其車頭設計也與它的大哥Corrola CROSS十分相似。吳毅倫／攝影

本文授權自今周刊，原文見此

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