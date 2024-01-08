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房子會自己找主人？他看房23年「奇妙機緣」買下：價格498萬飆漲至1千萬

聯合新聞網／ 今周刊
圖片來源／Ingimage。
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【撰文／林依榕整理】

買房前一定要先評估自身財務負擔能力外，格局、生活機能以及喜好也很重要。一名網友表示，看房看了10多年，2個月前終於買房了，下斡旋時過程讓他覺得「是這間房子自己來找主人的」，沒想到竟意外釣出「大學長」的驚奇故事。

原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」發文，指出看房看了10幾年，2個月前終於買房了，看房當天就下斡簽約了，「ㄧ直覺得是這間房子自己來找我的」，很想知道其他人有沒有也跟房子有浪漫情緣的故事。

多數人表示，想買到合適的房子真的不容易，深信買房的人和房子間有所謂的「厝緣」，如果沒有緣，就算斡旋下的比別人高也買不到，因此只要看到順眼又價格還能負擔的，大部分人表示通常當天就直接下定了。

有網友表示，自己也覺得是房子找上他的，「看房當天，一踏進屋裡心裡默默有一種『好像就是你了』的感覺，之後經歷一些巧合沒下斡旋成功，本以為買不到了，沒想到隔天竟然賀成交！」也有人好奇，預售屋是否也有「厝緣」之說，其他人也直呼「當然有」，天時地利人和真的很重要。

不過一名網友透露，自己看了23年的房子，沒想到兜兜轉轉到了最後，買下了當初看的第一間房，而23年前498萬元，如今已經漲到1000萬元，感嘆當初自己不想跟家人開口借頭期款，現在回想「早知道放下臉皮開口剩下的不足」。

有內行網友分析，其實房子看久了，心裡就會有個大致上的雛形，想要的價格、格局、生活機能以及其他在意的點，所以當心中「真愛」出現的時候，買家通常就會一眼看出「就是它了」，然後快速下定要買的房子。

本文授權自今周刊，原文見此

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