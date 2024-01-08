00919逾10%殖利率好誘人！「三特點」投資人超愛

【撰文／胡肇芳整理】

台股2024年開盤3天大跌近5百點，不過台股ETF人氣依舊不減，觀察本月以來台股ETF規模增減概況，增加最多的就是00919群益台灣精選高息ETF，也讓規模也一舉衝上千億大關，來到1003.53億，成為第5檔千億台股ETF。 至於另外兩檔00632R、00929也有10億以上的增長。而規模減少最多的是0050減少100億，00878、0056規模也分別減少74、43億，顯示出投資人對於穩定配高息的台股ETF比較買單。 高息ETF為何這麼受到歡迎？不敗教主陳重銘表示，高股息ETF同時持有一籃子績優股，非常適合投資人。但是高股息ETF還是要具備3特點，分別是「高配息」、「穩定」、「能填息」，其中以00919高達10.16%的殖利率，算是鶴立雞群。

群益投信指出，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前3季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。

00919在去年12月已經依照目前公布的前3季EPS成長條件篩選換股完成，過去00919有近8成都在電子，但這次調整完成之後，電子比例應該會降到7成以下，傳產也分散到航運、鋼鐵、電機、化工、生活百貨等等不同類別，再加上2檔金控股，涵蓋的產業更多元，更有利於風險分散，市場對於00919填息也持高度期待，加上00919自成立以來共配息3次，前兩次配息金額皆為0.54元，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.55元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，深受投資人青睞。

00919基金經理人謝明志表示，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。晶片大廠英特爾也正式發表新晶片Intel Core Ultra 處理器，主打 AI PC 與AI伺服器效能，AI PC將有機會帶動新一波風潮。

謝明志指出，整體而言，股市漲多後須提防修正，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

想要月領3萬股息，要存股幾張00919？

不敗教主陳重銘認為，00919是持有30檔績優的成分股，每季維持穩定的高配息，投資的重點就在於「累積張數」。

他舉例，假設每個月買進1張，領到股利後持續買回，在第4年會累積到55.7張，「平均每月領到1萬元股利，可以幫你補貼租屋的費用。」如果堅持到第9年，每月產生約3萬的股利，就會是幫你繳房貸的好幫手了。

陳重銘表示，好好存高股息ETF，只要持之以恆、定期定額慢慢買，記得股利持續買回來增加張數。一定會有那麼一天，也可以靠股利幫忙繳房貸，早日退休。

本文授權自今周刊，原文見此。

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