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2023年國人最愛「台股人氣王」出爐 年輕人最愛這5檔、退休族群不愛ETF反偏愛「它」

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
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【文．林依榕整理】

台灣集中保結算所大數據平台1/4公布去（2023）年台股回顧數據，資料中顯示，2023年台股首次開戶有年輕化趨勢，19歲以下新開戶比例攀升，從15.26％上升至21.07％，顯見投資理財教育向下扎根趨勢成形。

值得注意的是，各個年齡層持股偏好差異極大，22歲以下學生投資族群偏好ETF，而66歲以上退休族卻反而以個股為主，在該族群前20大持股中，沒有一檔台股ETF進榜。

台股新開戶越來越年輕　年輕人「財商」逐漸提升

台灣集中保結算所指出，時序邁入龍年，回顧2023年台股表現，大盤指數從14108點，一路震盪向上，最多上漲超過3800點；相較2022年全球股債市雙跌局面，2023年台股表現相當亮眼。

據集保結算所大數據平台統計，截至2023年12月底，台股證券戶數全年新增97.8萬戶，開戶人數達1227萬人，凸顯國內投資人對台股市場參與相當熱絡。

再看台股首次開戶年齡層分布，以20～29歲占比最高，達4成以上；另一方面，首次開戶有年輕化趨勢，相較2022年19歲以下首次開戶占比為15.26%，2023年明顯成長至21.07%，投資理財教育向下扎根趨勢成形。

各年齡層「持股偏好」曝光　上班族、主婦青睞大型電子股

標的部分，2023年底國內投資人持股前10大依序是中鋼、台積電、國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、開發金、鴻海、聯電、元大台灣50(0050)、玉山金及中信金。

今周刊提供
今周刊提供

集保結算所大數據平台進一步分析，若將投資人分為22歲以下學生族，23～65歲上班族、家庭主婦，及66歲以上退休族，可發現年齡層不同，持股偏好差異極大。

以22歲以下學生投資族為例，截至12月底，前5大持股分別是國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)、中鋼及台積電。台股ETF強占前3名，顯示分散及固定配息特性，對學生族群有一定吸引力。

23～65歲台股投資主力上班族及家庭主婦，持股占台股總市值約67.9%，前5大持股分別是國泰永續高股息(00878)、台積電、中鋼、元大高股息(0056)及鴻海，其中國泰永續高股息(00878)股東人數已超過百萬人，而台積電也有近百萬股東，相較學生族投資人，上班族及家庭主婦明顯更青睞大型電子股。

值得注意的是，儘管近幾年台股ETF迅速竄起，但退休族投資仍以個股為主。截至12月底，前20大持股中沒有一檔台股ETF進榜，而金融股則占半壁江山，其中前10大分別是中鋼、開發金、聯電、鴻海、台積電、國泰金、新光金、群創、中信金及兆豐金。

上述資料顯示，台股ETF投資在年齡分層上，出現強烈對比，相較退休族，年輕學生族更偏好分散投資一籃子股票。

去年國人最愛前10大台股曝光　2檔ETF成為人氣王

至於2023年台股熱門人氣王，發現股東人數新增前5名中，學生族與上班族、家庭主婦之持股幾乎一致，清一色是ETF，包括復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、元大美債20年(00679B)、元大高股息(0056)及復華富時不動產(00712)。

今周刊提供
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退休族部分，除復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)外，其餘仍以個股為主，顯示近年來國人投資理財標的越加多元化，ETF在台股的重要性持續提升，且深獲市場認同。

回顧2023年，進而展望2024年，集保結算所提醒，投資人應審慎評估自身的投資能力及所能承擔之風險，選擇符合自己需求之投資組合，並適時檢視各標的狀況是否與自己的投資目的相符，避免追高殺低，理性做出決策，方能創造投資效益。

本文授權自今周刊，原文見此

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