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從4現象分析2023年金融市場！反觀2國貨幣暴跌 謝金河：出現經濟危機前兆

聯合新聞網／ 今周刊
謝金河。今周刊提供
謝金河。今周刊提供

【文．謝金河】

金融市場訴說數字背後的故事

2023年正式走入歷史，金融市場漲漲跌跌，其實都在訴說背後的故事！

首先是比特幣的大漲成為23年最大的黑馬！比特幣在一年內拉出156.7%的大漲幅，最高到44854美元，成為年度漲幅之最。比特幣大漲，除了反應利率觸頂，風險性資產受青睞，可能也與地緣政治風險，尤其是戰爭下的資金流動，甚至中國透過地下管道，資金外逃有關。

二，費城半導體指數去年拉出最大的漲幅，其中，Nvidia扮演重要角色。輝達去年大漲237%，成為科技七雄的領航者，今年的AI題材仍將扮演重要角色。而美國科技七雄創造12兆美元的市值，中國最強的8家科技公司市值加起來還不到一兆美元，這回中國把台積電拉去墊高高度。

把中國大市值企業看一下，科技含金量嚴重不足，前廿大市值企業，只有騰訊，拼多多，阿里巴巴，寧德時代，到比亞迪。台積電成為中國最大市值企業，看起來很醒目，也令人不自在。

三，全球股市長線最大的黑馬是印度，流入印度市場的資金源源不絕，印度從2000左右的2828漲到72561，連續廿年，每年都上漲，這真的是傳奇。而日本日經指數去年拿下亞洲股市漲幅冠軍，也是跌破眾人眼鏡的代表作。

印度和日本都是巴菲特口中的「有魚的地方」，是資金流入的市場，而中國深滬港股市則是資金流出的市場，在中國市場，只能說好，不能看壞，去年股市不振，看空的人必須承受極大風險，學者劉紀鵬被禁言是代表。今年高盛集團一改先前極力討好中國的態度，預告中國經濟幾年不會好！倒是很罕見的改變。

四，匯率代表一個國家經濟榮枯，去年阿根廷的披索和土耳其里拉的暴跌，但令人忧目驚心。阿根廷披索從3.78貶至812.3兌一美元，土耳其里拉從1.386跌到29.813兌一美元，這樣的跌法，正是經濟危機的前兆！

本文授權自今周刊，原文見此

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