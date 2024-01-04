預測死亡時間、一生能賺多少錢！AI準確率高達78% 但潛藏哪些社會倫理問題？

【文．翁申霖】

隨著AI人工智慧日漸純熟，究竟已經進化到什麼樣的程度？ 除了繪圖、寫作、聊天⋯⋯丹麥一群科學家開發出一款演算法類似ChatGPT的AI模型「Life2vec」，據了解，它可以精準預測人類何時會離世，甚至能算出人的一生中能賺多少錢。 研發出「Life2vec」的科學家指出，它的準確度高達78％，相當驚人。不過，這背後也潛藏著一些社會倫理問題。

《每日郵報》(Daily Mail)報導，一群來自丹麥與美國的科學家，開發出一款名為「Life2vec」的AI模型，根據演算法，它能利用個人數據預測未來的生活方式及死亡率，最新研究報告指出，「Life2vec」準確率約達78％。

開發出「Life2vec」的科學家們以大量丹麥數據為基礎，訓練機器學習演算法，並結合深度醫療洞察，在2008年至2016年之間，研究人員為模型提供逾600萬筆真人的各種資訊，包括收入、職業、居住地、病史、懷孕史等，目前它能處理簡單的語言，並循著生活軌跡，生成關於一個人是否會早逝及一生會賺多少錢的可能性預測。

科學家號稱「Life2vec」預測在2020年前死亡的逝者，準確率超過四分之三。

用「個人細節」預知未來

從「Life2vec」部分判斷出的資料顯示，可能導致過早死亡的因素包括生理男性、接受過心理健康診斷，或是從事技術性職業等；而死亡率相對較低的因素，則包括從事較高收入的工作，或是在職場中擔任領導職務。

據了解，「Life2vec」的運作原理就如同聊天機器人一般，利用現有的細節來預測接下來會發生什麼事，《每日郵報》指出，就像ChatGPT一樣，可以下指令讓它寫出一首歌、一篇文章；科學家則能向「Life2vec」提出簡單問題，例如「Xxx是否會在4年內死亡」，來得到經演算後的答案。

這項最新AI研究成果已發表在《自然-計算科學》(Nature Computational Science)期刊上。

據《yahoo!finance》引述《News Direct》報導，「Life2vec」有3大主要特點：

1.高階人工智慧演算法(Advanced AI Algorithms)

可深入檢視個人健康資料，以預測壽命。

2.即時健康監測(Real-time Health Monitoring)

未來能與智慧穿戴裝置同步，透過「Life2vec」持續更新健康概況，以進行精確預測。

3.客製化健康建議(Customized Health Recommendations)

「Life2vec」可依照個人行為及健康數據，提供專屬自己的醫療建議，以增強健康及延長壽命。

衍生社會倫理問題

「Life2vec」不開放大眾、企業使用

儘管「Life2vec」的出現，代表著AI人工智慧進一步邁向更高階的境地，不過，首席研究員蘇恩·萊曼(Sune Lehmann)向《每日郵報》透露，為了保護使用其數據來訓練該系統的人員的個資，「Life2vec」目前不提供大眾及企業使用。

未來是否有可能全面開放「Life2vec」的使用權限？蘇恩·萊曼表示，未來若要公開，「這需要進一步研究，來確保研究對象能以有隱私的方式進行，」「況且大多數人可能並不想知道他們什麼時候會離世。」

除了隱私問題，更讓人值得省思的是，「Life2vec」是否真的適合全面開放。

不只預測壽命、未來生活，「Life2vec」還能透過訓練來預測人們的性格，根據丹麥法律規定，使用「Life2vec」做出涉及個人的決定也是非法的，舉例來說，利用AI模型來制定保險方案，又或是做出雇用決定等。

「Life2vec」商業化

保險公司受惠亦或被衝擊

此外，「Life2vec」預測死亡時間的行為，恰恰與保險公司所做的壽命風險分析有極大相似之處；根據《CNN》報導，研究團隊指出，「Life2vec」模型預測出的存亡結果，準確率比現有AI模型及保險業常用的死亡率統計表足足高出11%。這代表著什麼？「保險公司很可能會搶先消費者一步運用，」以提高計算風險的準確率。

團隊認為「Life2vec」模型不應給保險公司使用，主因為保險的本質在於分擔風險，事先預測誰會遭遇不測有違原本的理念，須防止企業濫用。

紐約大學葛羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)醫學倫理學系亞瑟·卡普蘭(Arthur Caplan)博士則指出，一旦「Life2vec」邁向商業化，「屆時要推動保單可能會變得更加困難；如果每個人都能確切知道風險是什麼，民眾就難以針對風險投保。」

「Life2vec」的出現凸顯AI人工智慧預測未來的強大潛力，但團隊強調，這同時也引發重要的倫理問題。未來要如何讓技術被妥善管理及應用，確保其可改善人類生活，又不能加深社會不公，是科學家當前面臨至關重要的問題。

「我們都在擔心機器人未來會掌管世界，並決定它們是否再也不需要人類，」亞瑟·卡普蘭說著，「但大家需要擔心的其實是機器人會操縱資訊，並能夠預測人類許多行為的能力，最終我們的生活變得如此可預測，以至於我們生活的一些價值被它們剝奪了。」

（示意圖／Ingimage）

本文授權自今周刊，原文見此。

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