0050、0056、00878…台股快萬八 亮「黃藍燈」要進場？他18年只進出5次輕鬆這樣賺

【文．李易紓整理】

11月景氣燈號再次轉為黃藍燈！對策信號綜合判斷分數為20分，較10月增加4分，主要是因為11月出口、批發業營業額轉呈正成長，加上零售及餐飲業持續熱絡所致。不少股民關注，現在台股往萬八靠攏，究竟現在還能進場買ETF嗎？ 主打「不看盤投資」的股魚曾分享布局ETF秘訣，就是依據每月公布的景氣對策信號作為進出場指標，個人18年進出場5次，輕鬆讓獲利入袋。

景氣對策信號與分數

今周刊提供

股魚：新手可選和台股連動性較高指數型ETF

股魚曾在《毛利小姐變有錢》Podcsat節目分享，選擇什麼樣的ETF商品，取決於投資的目的。

他建議投資新手可選擇和台股連動性較高的指數型ETF，像是元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣ESG永續（00850）、元大MSCI台灣（006203）。

「選擇好一檔指數型ETF後，再依國發會每月27號公布的景氣對策信號進行操作，就可以抓住進場該指數的最佳時機」。

股魚說，在景氣對策信號亮起黃藍燈或是藍燈時，代表現在市場上的景氣低迷，這時投資人可以抓緊機會逢低買進布局。

「若景氣對策信號從黃藍燈轉為黃紅燈或是紅燈時，代表景氣逐漸過熱，甚至在分批賣出的過程中，燈號突然很快轉為紅燈，這時就可將原先布局的ETF全數賣出獲利了結」。

「不看盤投資」的股魚依景氣對策信號作為ETF進出場指標，輕鬆讓獲利入袋。 今周刊提供

艾蜜莉：亮黃藍燈就再繼續慢慢分批加碼

小資女艾蜜莉也分享景氣對策燈號的策略，她說自己的大原則是景氣綠燈的時候正常進行定期定額ETF，在黃藍燈、藍燈時會把原本買的份額，再繼續慢慢分批加碼，最後一直持續到景氣來到紅黃燈、紅燈再慢慢賣出。

不過艾蜜莉說，景氣燈號策略也不是每一檔ETF都能買，現在使用策略在買的是市值型ETF：006208；(0050也可以)、高股息ETF：0056、00713、00878。

她說其實是很簡單的策略，比較難的就是心態和長期堅持下去的毅力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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