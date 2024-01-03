趙少康最後一刻上場 當起救火隊！他要怎擦亮國民黨招牌 為政黨輪替送上關鍵助攻？

【撰文‧陳燕珩、林良昇】

副總統是備位元首，不具政治實權，被定位為「沒聲音的副手」。不過，這次三位候選人登板後話題不斷，關注度不輸主帥，不但被評為史上最「搶鏡」副手組合，搭檔後也牽動各黨選情。

選戰倒數時刻，本刊專訪三位候選人，看國內外歷練豐富的「外交戰貓」、闊別30年重返政壇的昔日「政治金童」，以及由商轉政一鳴驚人的「新光公主」，如何在參選路上用各自的理念、經歷和施政願景，爭取民心。（訪談順序以姓氏筆畫排序。）

「我在這裡要宣布，辭去中廣董事長！」國民黨副總統候選人趙少康在副總統辯論會上簽下辭職書，成為全場焦點，在這次總統大選尾聲交鋒的房產爭議上，對槓民進黨總統候選人賴清德。

「副手戰主帥」的情節不是頭一遭，在這場萬眾矚目的總統大選，相較身為主帥的國民黨總統候選人侯友宜，副手趙少康明顯更搶戲，幾乎成了國民黨近年最有「存在感」的副總統候選人。

2023年12月24日周六，趙少康一大早還在台北，陪同黨立委候選人掃市場拜票；到了傍晚，他出現在台灣最南端的恆春參加造勢活動，南北奔波，在選前關鍵時刻，對他來說已是日常。

把時間點拉回2023年11月24日，國民黨在中常會上宣布由趙少康擔任侯友宜副手，在總統副總統登記的最後一天，「侯康配」才壓線成形。

昔日政治金童轉政論名嘴

藍白合破局後臨危上陣

很難想像，1個多月前，趙少康仍在電視上主持政論節目，偶爾在社群平台上發表自己的「餐桌筆記」。他曾自承本來日子過得不錯，這回，73歲的他，暌違30年後再度披上選戰戰袍。

「我不可能主動爭取。」正式投入競選後一個月的12月25日，趙少康接受《今周刊》專訪時坦言，他這次參選，是在登記截止前一天才被徵詢，在紛擾已久的「藍白合」確定破局後，最後一刻才決定重回第一線。

以往，趙少康的從政生涯從來都不被動。身為30年前的「政治金童」，他在台北政壇曾紅極一時，有豐富參政經歷，「選舉」這件事對他一點都不陌生。1981年，他首度參選就高票當選台北市議員，隨後進軍立法院，1991年入閣擔任環保署署長（環保署2023年改制環境部），1993年脫離國民黨自組新黨，並在1994年參選台北市長。

1994年台北市長選舉，代表新黨的趙少康對上民進黨的陳水扁、國民黨的黃大洲，那次的選舉結果，是趙少康政治生涯第一次在選戰落敗，隨後，他就慢慢淡出政壇，轉戰媒體圈。

事實上，趙少康重回政壇不是沒前兆。早在2021年，他就在高雄市前市長韓國瑜鼓勵下重回國民黨，甚至一度要角逐黨主席、參選總統，但當時，他才剛恢復國民黨籍，資格不符，最後無疾而終。

只不過，台灣民主化後政黨輪替已經3次，淡出政壇半甲子的趙少康，為什麼最近才選擇回歸？趙少康說，兩岸關係是最大因素。「的確兩岸是很緊張，兵凶戰危。」他質問：「過去老共哪有飛越海峽中線？怎麼會說現在比以前安全？」

對趙少康而言，總統蔡英文執政後，台灣所面臨的兩岸關係挑戰，是他跳脫舒適圈、起心動念要重出江湖的重要因素；而這次大選，願意披掛上陣擔任國民黨副總統候選人，「那個人」更是一大推力。

侯友宜就是那個人。趙少康不諱言，他主持政論節目，當然批判過侯友宜，但雙方其實不是沒交集。他一直肯定侯從警時的辦案能力，對侯印象很不錯，而最讓他感謝的，就是侯曾幫助其胞弟處理在中國遇到的麻煩事。

成為選戰搭檔後，最令趙少康印象深刻的是侯友宜的細心程度。有一次，兩人要一起開記者會，侯不僅在開會時尊重不同意見，還細心提醒因為要坐高腳椅，要注意襪子長短。

只不過，在總統大選期間，正副手要分進合擊，其實不是形影不離，趙少康很多事都得自己來，但對已是政治老手的他，「跑選舉」只是重拾本業，算是駕輕就熟，甚至因為長期在媒體圈，面對與30年前截然不同的媒體生態，經驗豐富的他倒認為差別不大。

「現在雖然社群媒體比較發達，但萬變不離其宗。」趙少康點出，選舉就是「說服」的過程，要說服選民「為什麼是你？」、「為什麼你比別人適合？」幾十年來本質沒變。

趙少康形容，選舉主軸就像一把打開的「傘」，所有發展要在傘下，這是他的選戰心法。早在2023年10月，他就與包含侯友宜在內的國民黨選將，發表「戰鬥藍八大政見」。只不過，他也強調，這是核心政見，各候選人可因地制宜，保有彈性。

要收服本土淺綠與深藍

獻策侯友宜講台語

當然，從媒體人搖身變為候選人，不只需要彈性，更是身分的根本轉換。趙少康認為，他扮演的就是與侯友宜「互補」角色，「三組正副總統候選人中，我們互補性最高。」他自信滿滿地說。

「侯友宜拉中間、本土票，淺綠看能不能拉一點，我就護國民黨的基本盤、知識藍、經濟藍。」趙少康不諱言，這次大選，他的任務是鞏固藍營基本盤，有時候，他還得當起選戰智囊，襄助選舉經驗不豐富的侯友宜。

就像最近幾次政見發表會、辯論會，侯友宜以台語當作「主聲道」，這樣的改變，趙少康透露：「就是我的建議。」他回憶，當時在台南七股，聽侯用台語講光電議題講得非常生動，廣受歡迎，讓他眼睛為之一亮。

「他（侯友宜）曾經告訴我，他講話是用台語思考。」趙少康認為，用台語思考，就用台語講比較流利，他當下就建議：「你講台語，我講國語，效果還不錯！」

不僅在聲道上分工，相較有草根氣息的侯友宜，有著都會形象的趙少康另一個任務是走入校園，爭取年輕人、首投族青睞。不過，趙少康也沒那麼天真，很清楚國民黨對年輕人仍缺乏吸引力，短時間內要爭取到年輕人選票，這件事絕對不容易。

「靠去幾場校園就可以把年輕選票拉回來，我也沒有那樣的奢望。」趙少康直言，他到校園去是跟年輕人談政策直球對決，包含兩岸、國防、環保、交通，這件事總要去做，「你有什麼問題就提出來，我就回答你。」

有趣的是，談到國民黨不受年輕人青睞，似乎觸碰到趙少康的開關，這次他有備而來，拿出手機看著他自行整理的名單，逐一念出這次選舉國民黨年輕的立委候選人，足足念了一分鐘半，念完後，他語氣略顯激昂地反駁：「他們說國民黨不用年輕人，哪有不用？有一大堆！」

在巡迴校園過程中，趙少康也觀察到，兩岸議題起初雖不是主流輿論重點，但年輕人一直非常重視，「台中一中自己先票選，第一名還是兩岸議題。」再來才是就業、房價等，讓他不諱言「嚇了一跳！」

從積極獻策到與年輕人對談，不難看出，重回選戰第一線，就算只選副手，趙少康不是玩玩而已，若當選，恐怕也不會是「沒有聲音的副手」；對此，他則打包票：「按照《憲法》還是備位啦！」況且還沒選上「哪來功高震主？」

他坦言，沒有和侯友宜討論過勝選後分工的事，但「先贏再說」，勝選才是王道，最後還是「總統有工作給你，你就有工作；沒有工作給你，你就沒什麼事。」

「侯友宜心胸夠大，他光找我，你知道我個性是怎樣⋯⋯」趙少康表示，有些人會乾脆選一個比較爛、比較笨、聽話比較好控制的副手，但侯不會這樣，「士為知己者死」，「既然這樣重視找我，我一定拚命替你打好這場選戰！」

趙少康最後一刻上場，當起救火隊，他要擦亮國民黨的招牌，為政黨輪替的終極目標送上關鍵助攻。

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