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名伶陳麗麗、夏玲玲也向她學舞！越劇名角孔二小姐晚年每月靠7千元過活：人生下來都是哭的

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文‧今周刊編輯】

孔二小姐其實藏了一身本事，她藝名孔文英，1980年代，中正紀念堂、國家戲劇院甫落成時，孔文英是第一個在裡頭唱越劇的戲角。許久沒唱了，很少人知道孔二小姐的過往，她忽地面色似雪，單運手、雙運指，挽雕弓跨金鞍，張口一句：「顯神威權當是逐鹿中原！」共鳴腔頓時振得滿室神威。

但現在的她，骨頭因為風溼、關節炎，毛病不少，右手拇指已經逆向彎折90度，腰骨兩三節也歪了。

年輕時，兄姊陸續離家，不願供養父母。爸爸彌留時，囑咐孔文英：「照顧媽媽，他們（其他兄弟姊妹）都不孝，只有妳了。」

擅長戲劇的她，一度想進電視台工作，母親卻認為那是牛鬼蛇神之地，她只好作罷。最後，她其他什麼行業都做了，薪水全上繳供奉母親，甚至資助媽媽回上海老家，揮霍了60、70萬元；勸說母親回台，還替她月繳租金7600元的西寧國宅，每餐弄妥4菜1湯，到處賺錢養媽媽，「人家都說我愚孝。」孔文英說：「但這是責任感吧。」

不過現實持續磨難著她，孔文英幾次又被朋友騙了幾十萬元，幫兄弟姊妹做銀行貸款保證人，又欠了一身債。

她不怨什麼，「能工作就做下去。」只是覺得虧欠兒子，說著眼眶又溼了，「他也辛苦工作，我替媽媽送終的錢是他借的。」她先生在療養院的日子，兒子也扛過。她接著說：「我不能像我媽那樣讓後代難過，咬牙也要自己過下去。」

洗碗、打工、醫院清潔，孔文英都做，一直做到77歲，病痛讓她被送到醫院。再也做不下去了，西寧國宅退了租，有時先在朋友家寄居，最後真沒地方，就到台北車站待上幾晚。

因為有子女，所以她不符合低收入戶資格，包含國民年金4000多元，每個月生活費僅7000元。孔文英透過社會局，找到了崔媽媽基金會。崔媽媽基金會很清楚，像孔文英這樣年紀的長輩，要找到棲身之所的難處；基金會內部資料顯示，願意承租房子給弱勢者的房東僅9%，而願意接受高齡長者，更只有這9%中的5%。

終於，孔文英現在有一間小房子棲身。租屋處在華西街窄仄的小巷中，這裡原是個倉庫，崔媽媽基金會知道房東願意提供空間出租，幫孔文英把倉庫闢出一間小衛浴，再用白色新漆遮住原本不怎麼平整的牆壁。基金會承租下這裡，再扮演友善二房東的角色，將房子租給了孔家二小姐。

「有住的地方，真的差很多，沒有的話，我真的會死在外面。」以前，孔文英實在不知怎麼在過年時招待兒孫，現在，至少他們來圍爐時有個地方待了。

「以前沒時間想，現在安靜時，我終於能想想從前的事了。」她笑著說道，名伶陳麗麗、夏玲玲舞的摺扇功夫，其實也是她教的，「當年中共用廣播勸降，還會特別說『孔文英來投降⋯⋯！』很好笑，孔文英又不是我本名！」

崔媽媽或許為孔文英找到的不只是間租房，更為她守住了老文化人的尊嚴，「憑著這狼牙羽箭。」孔二小姐口中的戲文又活了起來。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1411期)

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