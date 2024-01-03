連養豬都慘賠！中國通縮襲捲全球 王美花：半導體不會被取代 台灣做高附加價值產品才能生存

【撰文·彭蕙珍】

新冠疫情是全球災難，台灣卻從這場百年災難中重生、成為舉世矚目的焦點。謝金河在《數字台灣》節目中指出，自2020年開始後的3年，台灣產業有非常好的表現，尤其是台積電「護國神山」崛起，以及1000家供應商形成的供應鏈，讓台灣經濟表現亮眼。 他指出，明年AI的角色更重要，從聯發科執行蔡力行稍早前在法說會中指出，天璣9300不但銷量極佳，使用的晶片技術甚至比高通更好，「如果聯發科可以打敗高通，可能是台灣另一座護國神山，大家拭目以待。」 隨著中國大陸經濟在疫情後持續下滑，台灣面對全球疫後的數位轉型，半導體大好，且蓬勃發展，他強調：「台灣一點都沒有迷航，而且表現亮眼。」 「從2019年以後，台灣每年GDP以3%成長；在2018年以前，台灣經濟成長率是四小龍最後一名，2019年以後台灣變成四小龍第一名。」 節目特別邀請經濟部長王美花從台積電、ECFA談到綠電。王美花表示，政府全力協助各產業升級轉型，尤其是科技化及數位轉型，勢必是未來要走的路，也是台灣與全世界競爭的強項，「台灣要做更高附加價值的產品，才是生存之道。」

謝金河指出，目前全球晶片台灣供應6成，其中和AI有關的高速運算晶片，台灣占了96%。

他首先針對台積電請教王美化，全世界為什麼需要台灣？以及台灣在全球供應鏈扮演的角色。

圖片來源／今周刊

護國神山成生態系 在台灣生根

王美花指出，半導體在台灣的角色有兩個面向，一是台積電到美、日、德設廠，外界擔心是否會掏空台灣？她強調：「台積電到各國設廠，事實上延伸了台灣的國力，就像台積電到美國亞歷桑納州，美國總統拜登親自出席，這是台積電原先也沒有想到；到日本，日本各界都非常歡迎。」

二是台灣依舊是台積電最重要的地方，「我們的策略布局就是讓台積電的先進製程一定在台灣做；不是我們喊而已，台積電研發中心今年落成了，台積電董事長魏哲家說：『台積電會根留台灣。』」

「政府的角色是我們把產業鍊拉得更緊，讓生態系都在台灣生根，包括外商來台灣，美商、日商、德商在台灣加碼。」

ECFA對台影響不大 現中國靠台灣

另外，謝金河提出ECFA（《海峽兩岸經濟合作架構協議》）議題，這是2009年時任總統的馬英九，為加強台灣經濟發展政策提出的海峽兩岸雙邊經濟協議。他說明，這些年和ECFA有關的產業，都被中國過度量產打趴了。其中，台灣的紡織品輸到中國只剩5.66億，差不多快沒了。

王美花指出，ECFA對台灣的影響沒那麼大，尤其現在可以明顯看到兩岸的依存度是中國靠台灣，不是台灣靠中國。

她從兩個面向來說明：

一、對政府來講，我們不要挑釁。中國近年來用各種經濟脅迫，在2023年5月G7領袖會議中提出，反對經濟脅迫；10月的貿易部長會議聲明，進一步提出反經濟脅迫倡議，並要譴責用經濟脅迫達到政治目的。

二、回到台灣和中國的貿易，確實占比在降低，一是台商分散市場，二是中國疫情到現在經濟都不是很好，「疫後大家期待它復甦，看起政府的政策和策略，不僅沒有復甦，而且各國都在陸續資金離開、不敢再加碼投資，看來很險峻。」

圖片來源／今周刊

全球恐受中國拖累 半導體不會被取代

謝金河以CNN報導說：「中國大陸經濟經歷悲慘的一年，2024年可能更糟！其中最大的關鍵是CPI、PPI都在下跌。」他提出警告，「中國經濟很可能拖累全世界，因為中國可能會把通縮出口到全世界。」

他舉例，中國養豬養到虧損，這很奇怪，「中國一年生產7億隻生豬，所有生產線都科技化，和iPhone生產線沒有差別，但是，養到債台高築，包括：牧原、新希望、正邦企業，股價都跌慘；中國內捲效應已經捲到全世界了。」

王美花說明，某個產業或產品當中國會做的時候，不僅在內部很便宜，還會傾銷到全世界，像最近韓國就在檢討，過去韓國對中國一直是貿易順差，11月已經貿易逆差180億美元，「韓國在討論要檢討和中國的自由貿易協定（FTA）。」

「台灣也要思考要做那些產品不容易被低價傾銷，目前半導體是台灣不僅對全世界重要，也不容易被中國取代的。」

第二、現在的AI伺服器和伺服器所有供應鏈9成都在台灣，而且不容易被中國取代，因和廠商都有信任關係，「這是經過好幾年的驗證，其他國家不會找中國，所以資通訊最近成長快速，就是因為台灣的伺服器在大量出口了，這就是台灣的利基。」

圖片來源／今周刊

綠電不可逆 經濟部全力支援

在綠電部分，台灣這幾年表現很好。謝金河指出，太陽光電、風力發電是一個寬闊大道，「我們在綠能轉型的道路上，綠電已經和燃煤非常接近了，不管未來誰執政，在綠能轉型的路上，都替台灣帶來盎然生命力，而且產業化，給予產業支持動能。」

在全球一致節能減碳下，未來產業走這條路已經回不了頭。王美花以3個部分說明：

第一，她指出，2016年可以交易的綠電是27億，現在國際大廠都被要求要用RE100，一定要用再生能源，腳步越來越快。「2025年綠電需求460億度，可以交易的綠電375億左右；現在要追趕產業要的RE100綠電，要加快腳步，他們最近都在抱怨綠電不夠。」

第二，很多廠商在購買綠電時都碰不少，「除了台積電，國外銀行不太認識他，信用保證不太夠；我們花了很久時間設計信用保證機制，融保中心會制訂辦法，2024年第一季就會公告。」

三、最近在擴大買綠電的沙盒機制，也就是說，一家企業會有很多的廠房，不同的廠房要求的綠電占比不一樣，「我買的時候，可不可以用公司的概念購買綠電，分配到不同的廠；目前台積電在用，其他廠商也要求要進到沙盒來使用，我們正討論這個機制。」綠電要供給，要讓大家覺得方便，這是很重要的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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