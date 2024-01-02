年輕人罹癌變多！7大隱憂「3項很多人都中」 醫：習慣不改就別驚訝

【文．林依榕整理】

年輕罹癌的人為何變多了？許多醫療證據顯示，抽菸、喝酒、喝含糖飲料、肥胖、熬夜都會增加罹癌風險，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出透露7大隱憂，並呼籲有些習慣一定要改「如果沒有做到，不要驚訝為什麼現在年輕人，罹癌愈來愈多了！」

黃軒在臉書指出，根據《自然評估臨牀腫瘤學》Nature Reviews Clinical Oncology）研究發現，1990年以後出生的人更有可能在50歲之前得癌。

以年輕男性來說，最常見的癌症是大腸癌，其他還有腎臟癌、肝癌、攝護腺癌和甲狀腺癌；年輕女性來說，最常見的是乳癌，其他包括大腸癌、子宮內膜癌、腎癌和甲狀腺癌。

研究指出，以年輕罹癌總人數而言，大腸癌每年增加153萬人、乳癌每年增加30萬人；令科學家擔憂的是癌王，年輕人胰臟癌每年增加了6萬4000人左右。

為什麼現在年輕得癌的人變多了？黃軒表示，首先是「抽煙問題」，現在年輕人抽煙，電子煙的使用率呈現上升趨勢，尤其青少年的電子煙使用率在這三年間從2.7%上升至6.6%，這絕對是年輕罹癌的最大隱憂之一。

再者是「喝酒問題」，根據台灣的最新統計資料，年輕人的酒精消費行為呈現一定的增加趨勢。過去一年中，有67.76%的大專院校學生曾經飲酒，而在過去30天內有飲酒過量（一次喝6杯或6杯以上酒）的比率高達14.39% 。

酒精，被認為是一種具有毒性和成癮性的物質，且被國際癌症研究機構歸類為第一類致癌物質。而青少年或年輕人的身體仍在發育中，對酒精的耐受性和代謝能力可能不如成年人，因此飲酒對他們的身體影響可能更為嚴重。

第三「含糖飲料問題」，據調查顯示，20～29歲每天飲用一杯以上含糖飲料的比率高達59.31%其次為30～39歲22.40%，而20歲以下的12.49%。

而另一項調查卻發現，青少年攝取甜飲料的比例高於各年齡層，2～3成的成年人每日攝取1～2次甜飲料，而有2成的男青少年更是一天喝到2次。

「每天增加100毫升的含糖飲料攝入，就會增加18%的總體患癌風險，也增加22%的乳癌風險」攝入大量人工代糖，尤其是阿斯巴甜，會導致女性乳癌的風險。

第四「環境汙染問題」，空氣汙染和殺蟲劑都是增加癌症的已知風險。空氣汙染中的有害化學物質，例如二氧化硫、氮氧化物和懸浮微粒，被相信與多種癌症的發病率上升有關。

另外暴露於室內殺蟲劑的兒童，在少年期患白血病的風險，比未接觸過的孩子高47%，並且患上卵巢癌的風險也高43%，因為殺蟲劑甲氧苯等可能致癌物，也被證實會干擾荷爾蒙和增加腫瘤的形成。

第五「腸道菌群問題」，可能的原因與我們的飲食和腸道菌群有關。腸道菌群的不平衡或紊亂可能增加多種癌症的風險，正常的腸道菌群有助於保持腸道的健康，並參與身體對抗有害物質的作用。

第六「肥胖問題」，會增加罹患多種不同癌症的風險，其中有些癌症的風險增加幅度甚至「高達50%-60%」。根據衛福部資料，台灣18歲以上成人中，過重以上人口佔全體人口之百分比，由2015-2018年間，從45.4%提高至47.1%。也就是說我們周遭的人，一半左右都是肥胖者，那麼年輕罹癌增加，就不用太驚訝了！

第七「熬夜失眠」，熬夜被歸為2A類致癌因素，熬夜會打亂人體的生物鐘、增加罹癌風險，根據調查，超過30％的年輕人經常熬夜，40％幾乎每天都熬夜。另一項研究指出，如果上床後要1小時以上才能入睡，罹癌機率會上升2.74倍。

黃軒強調，不要年輕得癌，應做到不抽菸、不喝酒、不熬夜、不失眠、不吃甜食以及不受環境汙染，「如果沒有做到，不要驚訝為什麼現在年輕人罹癌越來越多了。」

延伸閱讀》

影/高雄夢時代跨年晚會現場尖叫喊「有人持刀」推擠多人受傷⋯警方釐清是「原子筆」繼續追人

36歲前議員候選人張惟晴癌逝…「4癌纏身」一年多勇敢寫抗癌日記，最後秀37公斤臉頰令人不捨

美國聯準會升息結束、降息到來 債券該怎麼投資?

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】