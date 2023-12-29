潮牌玩具店插旗西門！泡泡瑪特為何在台打造全球最大門市？副總裁：台灣市場是Top級別

【文．徐采薇】

令所有玩具收藏家振奮的消息來了！潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）旗艦店插旗西門，不僅是全球第三間旗艦店，更是全球最大門市。 泡泡瑪特副總裁文德一受訪時直言，「台灣在海外市場中是Top（頂端）級別。」目前展店速度已超越韓國，旗艦店亦有望在數月內就能回本。

中國大陸潮流玩具品牌泡泡瑪特（POP MART）全台首間旗艦店插旗台北西門商圈，今（28）日下午舉行剪綵儀式，將於明（29）日正式開幕，預計能吸引大批潮玩愛好者先睹為快。

其實，早在今（2023）年5月份，就有消息傳出，泡泡瑪特將進駐西門町峨眉街、也是全台首間肯德基的舊址，如今在眾人期待下，終於正式落地。

該店不僅是泡泡瑪特除中國上海、韓國首爾以外的第三間旗艦店，更是全球480家門市中最大的一間，總計5層樓、共200坪，地下一層是倉庫，一到三層為門市，第四層則為展演空間。

耗時一年、斥資上千萬裝潢，其設計風格融合西門紅樓、磚牆等當地特色，也搭配電影街加入百老匯元素，希望成為台灣的潮玩新地標。

活動上，泡泡瑪特副總裁兼國際負責人文德一也親臨現場。現年四十多歲的文德一來自韓國，2018年加入泡泡瑪特，專責國際市場。

在他的指揮部陣下，泡泡瑪特近年積極搶攻海外，去（2022）年9月即首度進軍台灣，入主台北信義新光三越，短短一年多時間，迄今已在全台擁有10間門市。

▲泡泡瑪特副總裁兼國際負責人文德一。今周刊提供

走出疫情低谷 海外業務急遽成長

實際上，向來有「盲盒第一股」之稱的泡泡瑪特（09992.HK），曾在疫情間遭受重創，熬過疫情低谷，泡泡瑪特總算在今年迎來春燕。

根據今年8月22日發布的2023中期業績顯示，其上半年營收達28.14億元人民幣，同比增長19.3%，淨利潤為4.77億元人民幣，一舉超過去年全年。

除了疫情後的復甦，部分成長力道也來自海外業務。財報顯示，泡泡瑪特2023年上半年國内市場營收達24.38億元人民幣，同比增長約10.7%。而另一邊，港澳台及海外營收為3.76億元人民幣，同比增長139.8%，可見海外勢頭正猛。

與此同時，上半年海外業務營收佔比約為13.4%，相比於去年個位數的表現有顯著進步。文德一透露，這還僅僅是上半年的數據，2023年全年的海外營收占比亦有躍進，他更看好明（2024）年海外業務有望達到25%至35%占比。

在整體海外市場同步成長的前提下，台灣顯然只是泡泡瑪特布局的其中一站，但文德一也暗示道，「台灣是海外市場的Top（頂端）級別，」重視程度自然不言而諭。

台灣展店速度超越韓國 年輕女性是消費主力

「台灣是一個很好的市場，消費者接受度高，潮玩也是未來的趨勢所在。」文德一指出，根據過往的銷售表現和網路反應，都證明台灣市場很有潛力，因此他們在台灣的布局確實相對迅速，以韓國來說，2018年進軍至今5年內僅有7家門市，旗艦店更是2022年才開幕。

而且，韓國一開始僅採B2B（企業到企業）的官方網站形式，台灣則是一上來就走實體店，網路購物也同步在去年9月於Line購物上線，一改過往台灣消費者只能透過對岸電商天貓、淘寶跨海購買的限制。

據文德一觀察，台灣的消費者輪廓與其他市場相去不遠，都以年輕、有一定經濟基礎的女性為主，男女比約為三比七，「女性是感性消費者，不像男性偏理性，通常看到漂亮就直接買了。」

值得注意的是，每個地區偏好的IP（Intellectual Property）類型不盡相同，文德一舉例，「像韓國喜歡可愛的，美國喜歡獨特的，而台灣需要營運一陣子，累積一些數據後才能分析，再進一步針對偏好去設計限定產品。」

不過，就去年9月在台灣設首間實體店以來的銷售統計來看，文德一分享，台灣消費者似乎特別喜歡「THE MONSTERS」系列中的角色Labubu，這是台灣獨有的現象，就像在泰國由當地藝術家創作的「Crybaby」系列人氣最高，可見每個地區的偏好都不盡相同。

未來，泡泡瑪特也不排除找台灣本地藝術家聯手打造新IP，文德一說，「如今四樓就是用來定期舉辦展會、與藝術家互動的空間，希望有機會能接觸到多元的台灣藝術家。」

另一方面，由於消費習慣的差異，不同於歐美消費者喜歡購買單一盲盒，亞洲消費者似乎都習慣「端盒」，也就是一次全部買齊，或直接花更高的價格買「明盒」，這也說明亞洲市場的營收往往更加驚人。

看好西門媲美弘大 預期旗艦店數月回本

​而為何會選在西門町商圈設旗艦店？文德一不諱言，「展店當然就是要賺錢，另一個目的則是要宣傳、露出。」在他看來，西門町就像上海宏伊國際廣場、首爾弘大一般，是人潮洶湧、年輕人聚集的熱門地段，且均為獨棟建築，能大大展示泡泡瑪特的商品與空間，期望優先提高泡泡瑪特在台灣的品牌認知度。

除此之外，西門旗艦店第三層還設有直播間，泡泡瑪特強調，此空間不以賣貨為目的，而是用來邀請KOL（關鍵意見領袖）定期開箱新品、進行宣傳，預計會在泡泡瑪特的官方平台或YouTube上直播。

▲三樓空間展出追求藝術感的「Mega珍藏系列」，涵納所有販售過的大型款式。今周刊提供

文德一解釋，過去在其他分店的直播空間往往都需另外安排，但由於該店空間足夠，也恰好符合電影、百老匯的裝潢概念，方才誕生這項特別設計，是全球480間店舖中唯一擁有直播間的店鋪。

對台灣市場，他也很有信心，「以泰國為例，今年9月開的店兩個月內就回本，這是蠻驚人的數字，台灣也很有機會做到。」

當然，泡泡瑪特的野心遠不止於此。今年9月，全球首間泡泡瑪特城市樂園（POP LAND）在北京開幕，他們也正計劃推出當紅IP的影音內容與遊戲，希望借助更多新事業的活絡，吸引新的消費者，並賦予IP角色生命力，朝成為下一個迪士尼的目標繼續邁進。

▲四樓為展演空間，旨在推動國際藝術交流。今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

在號子大廳跟一群退休伯伯和菜籃族看盤的日子：同樣2支股票，為何退休公務員哭了、主婦大媽笑了？

19校註冊率跌破淹水線、11校「招生率100%」！哪些優勢勝出？台大連兩年未招滿、5系博士班掛蛋

最新總統民調／「賴蕭配」支持度飆破4成，各年齡層全面領先…支持「政黨輪替」？民眾這麼看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】