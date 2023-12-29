Nike調降明年財測 盤後重跌逾10％！愛迪達今年股價飆漲52％ Nike還能穩坐龍頭？

【文．朱偉銓】

美國運動用品巨頭Nike於美國時間12月21日盤後公佈2024會計年度第2季度財報，該季度營收年增1%，達到133.88億美元，每股稀釋盈餘更呈現21%的年增長，達到1.03美元，優於分析師預期，但Nike也宣布調降全年財務預測，並啟動一項龐大的20億美元成本削減計畫，這一消息立即導致盤後股價急跌超過10%。

Nike在2024會計年度第2季度的業績表現顯著，營收為133.88億美元，年增1%，淨利達15.8億美元，年增18.8%，每股收益達1.03美元，其中亞太與拉丁美洲(APLA)地區成為表現最為亮眼的市場，營收年增13%，達到18.05億美元，大中華地區則實現4%的年增長，達到18.63億美元，歐洲、中東與非洲(EMEA)地區營收年增2%，達到35.67億美元。

而北美地區則略顯疲軟，營收年減4%，達到56.25億美元，在稅前息前盈餘(EBIT)方面，亞太與拉丁美洲地區實現7%的年增長，達到5.21億美元，居各區之首，而歐洲、中東與非洲地區的表現相對疲軟，年減6%。

大中華市場面臨諸多挑戰 2024下半年難樂觀

Nike品牌的不同產品類別表現也各有千秋，第2季度設備營收年增17%，達到4.79億美元，成為增幅最大的部分，鞋類營收年增1%，達到86.07億美元，而服飾營收則略有下降，年減1%，達到37.74億美元，此外，NIKE品牌在數位銷售方面也取得了積極的成績，第2季度數位銷售額年增4%，排除匯率變動後仍計年增1%。

Nike第2季度毛利率年增170個基點，達到44.6%，主要受益於公司的策略性定價和較低的海運費率，這一成績成為Nike毛利率7個季度以來首次實現年增，略優於市場預期，根據StreetAccount統計的市場共識值，華爾街分析師預期Nike第2季度大中華地區營收將達到19.5億美元。

但對於未來財測，Nike預測全年營收將僅增長1%，遠低於之前預估的4-6%以及分析師預估的3.8%，公司指出下半年度趨於疲軟，尤其在大中華和歐非中東地區，因此面臨諸多挑戰。

而Nike股價本年以來總漲幅不到5%，明顯遠遜於標普500指數的24%，以及競爭對手愛迪達(Adidas)驚人的52.5%漲幅，此次盤後股價重跌逾10%無疑更是雪上加霜。

Nike宣布成本削減計畫 力求穩住龍頭寶座

為因應市場的變化，Nike宣布將進行組織調整計畫，其中包括減少產品數量、精簡管理層、引入更多自動化技術，並對供應鏈進行改善，這項計畫的目標是在未來三年節省20億美元的成本，使公司更具競爭力。

Nike的執行長杜納霍(John Donohoe)在法說會表示，公司對今年的規劃更加謹慎，同時預測電子商務業務的增長動力將下降，此外，高度依賴Nike產品的美國體育用品及運動鞋零售商Foot Locker在財報公布後也下挫6.4%。

Nike財務長(弗林德)Matthew Friend補充表示，第二季Nike驅動更多獲利成長的轉捩點，然而，大中華地區上季營收為186億美元，增幅僅為4%，較第一季的5%略微下降，顯示中國市場需求尚未穩定。

公司預計將認列4至4.5億美元的稅前整頓支出，主要與本季度的員工遣散費用有關，儘管公司稍早被爆出進行裁員，但目前Nike尚未對具體裁員人數等問題進行回應。

晨星資深股票分析師斯沃茲(David Swartz)表示，Nike即將減少產品種類，可能是因為公司認為部分產品無法提供高利潤，因此無法帶來可觀的營收，上季在歐非中東地區的營收也不如市場預期，但在北美、亞太和拉丁美洲地區，營收表現仍超出市場預期。

Nike面臨的挑戰與變革將在未來幾年影響公司的營運與競爭地位，成本削減計畫的實施，以及對產品線的調整，將是公司應對市場變化的重要一步，在不確定的經濟環境下，Nike需謹慎應對並同時尋找新成長動能，以保持在全球運動鞋市場的領先地位。

本文授權自今周刊，原文見此。

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