最新神卡！這些消費全回饋11%、單筆3千能11期0利率 高息帳戶明年還有？「將來」給答案

【文．林韋伶】

純網銀國家隊正式加入信用卡戰局！在先前LINE Bank與聯邦銀行、渣打銀行合作推出聯名信用卡後，兆豐銀行與將來銀行週三（12/27）共同宣布，雙方合作發行的「兆豐將來聯名卡」正式上市。

將來銀行表示，此次將目標瞄準熱愛數位存款的客戶，推出「分期」與「回饋」自由選模式，讓持卡人可以自已決定每一筆消費想要的優惠模式。

喜歡一次付清的人最高可在外送、影音、遊戲及租車平台獲得11%的現金回饋，拿滿最高可獲1200元；喜歡分期付款的消費者，只要單筆刷滿3千元，就可自由選擇該筆消費想分3、6、9、甚至最高11期，全都0利率0手續費，讓卡友每筆消費都能自己做主，現在享、將來付。

圖：截取自網路。

現金回饋11%或分11期零利率 兆豐將來聯名卡主攻年輕客群

為支持純網銀國家隊，兆豐銀行不僅以26.02%的持股比例，成為僅次於中華電信的將來銀行第二大股東，考量到將來銀行目前僅發行簽帳金融卡，兆豐更挹注信用卡發卡資源，攜手將來銀行共同發行聯名卡，讓原本需要帳戶有存款才可消費的將來存戶，能有不同於簽帳金融卡的全新選擇。

兆豐銀行消金事業群副總陳建中表示，「兆豐將來聯名卡」不僅可讓這些平均年齡才35歲的將來數存戶享有信用卡遞延付款的特性，透過帳戶自扣，最高還可獲得980元的超商現金抵用券。

為慶祝新卡上市，新戶首次辦卡30天內刷滿3千元，還能獲得市價千元的「城市機能雙肩包」，相當於輕鬆就能賺進1980元，希望能吸引年輕人青睞，達成普惠金融的目標，也讓更多數存戶與銀行有更密切的往來。

圖左至右為：兆豐銀行消金事業群副總陳建中、將來銀行總經理許柏林。（照片來源：兆豐銀提供）

將來銀行總經理許柏林表示，此次與第二大股東兆豐銀行聯手，希望在首年度能衝出10萬張發卡量，若以將來銀行目前有約35萬個帳戶來看，等於要衝出三分之一客戶都申辦信用卡的量。

啟動房貸、聯貸業務 將來銀行下一步：提升存款金額

此外，許柏林指出，此次聯名卡特色就是讓客戶享受到前所未有的自主與優惠，在股東支持及全行同仁戮力下，未來也將持續朝擴大銀行資產規模、深化健全體質及提升獲利的目標前進，期望小鯰魚茁壯後能對整體產業發揮正面影響。

談到將來銀行近期業務的進展，許柏林分享，自今年5月起開辦線上房貸後，以最低2.06%的線上地板價吸引了許多客戶申辦，目前房貸放款量每月穩定增長。在兩週前，將來銀行也拿到聯貸執照，在放款業務上軌道後，2024年將衝刺吸納存款量，可能推出相當具吸引力的利息吸收存款。

被問到明年美國可能降息，將來銀行還可能逆勢推出高息帳戶嗎？許柏林表示相當有信心，要大家拭目以待。

將來銀行為台灣3家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路6大企業合資籌建，成立以來憑藉金融與科技專業、摒棄傳統思維，透過虛實整合打破平台藩籬，提供給客戶更完善的服務體驗。

本文授權自今周刊，原文見此。

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