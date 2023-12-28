英特爾砸250億美元「以色列設晶圓廠」背後盤算？為何基辛格敢發豪語「2年內打敗台積電」

【文．朱偉銓】

英特爾(Intel)公司將進行一項創紀錄投資，計劃投入250億美元在以色列興建晶圓廠，並獲得來自以色列政府的32億美元補助（約台幣990億元），這也是以色列史上最大規模的企業投資案。

回顧今年，英特爾股價大漲了88.93%，從12月6日算起，單就過去20天股價就上漲約22%，近期因英特爾計劃進行分拆，將對全球半導體行業產生深遠影響，特別是對台積電和三星電子等代工廠商帶來直接的競爭挑戰，且透過這次分拆和組織調整，英特爾預計將釋放更多價值，可能帶動其股價明顯上升，對英特爾的投資者而言是利多消息。

而以色列政府也將為英特爾提供最大助攻，提供補助建廠，這項投資計劃於今年6月由以色列政府首次宣布，但直到26日，英特爾公司才正式確認了這一計劃，這一龐大資金將用於擴建英特爾在以色列特拉維夫南部迦特鎮的晶圓製造基地，32億美元的獎勵相當於英特爾總投資的12.8%。

英特爾以色列設廠背後意涵

英特爾在26日的一份聲明中表示迦特鎮工廠的擴建計劃是英特爾全球供應鏈更具彈性努力的重要組成部分，同時也是公司在歐洲和美國進行和計劃中的制造業投資的重要組成部分。

自從哈馬斯於10月7日襲擊以色列以來，雙方仍處於戰爭狀態，英特爾公司宣布這一消息不僅顯示美國大型企業對以色列的支持，同時也被解讀為以色列政府向華盛頓加大施壓，要求採取更進一步的措施，以盡量減少加薩地區平民的傷害。

以色列的財政和經濟部門表示，英特爾的投資，尤其是在全球晶片競爭激烈的時期，是對以色列經濟展現出信心的重要象徵，當局更表示，這項投資將直接產生顯著的財政效益，遠遠超過政府的撥款。

英特爾承諾新廠至少維持到2035年 預計創數千職缺

以色列財政部長史莫崔克(Bezalel Smotrich)表示：「在以色列向邪惡宣戰的時候，在這場正義必須戰勝邪惡的戰爭中，這項投資是對正確和正義價值觀的投資，這意味著人類的進步。」

除了占總投資12.8%的獎勵外，英特爾還承諾未來十年將從以色列供應商那裡購買價值約166億美元的商品和服務，預計新工廠將創造數千個就業機會，以色列政府要求英特爾在2028年之前啟動該工廠運營，並至少維持到2035年。

從英特爾10月底發布的第三季財報顯示，雖然營收142億美元，較去年同期少8%，是連續第七季出現年減幅，但比前三個月成長9%，超過華爾街分析師預期的136億美元，而淨利大減71%，縮小至3.1億美元，主因是營收欠佳以及新產品增加生產成本，但每股盈餘0.41美元，高於分析師預估的0.22美元，毛利率45.8%持平於一年前。

基辛格發豪語：2年內打敗台積電

英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)在法說會表示，英特爾並不計劃停滯在18A製程，今年底，他們將在奧勒岡工廠引入最新的高數值孔徑EUV設備，用於研發18A以下的製程，也承認英特爾之前過於自信，較晚採用EUV技術，導致製程被其他競爭對手超越，近期接受《巴倫周刊》專訪時更發下豪語表示，宣稱英特爾將在2年內打敗台積電，未來甚至有希望為輝達（NVIDIA）代工生產晶片。

英特爾財務長也表示，第三季是英特爾開始轉型以來表現最強勁的季度，在重新獲得英特爾18A 製程領先地位方面取得重要里程碑，獲得多個晶圓和先進封裝代工廠客戶，營收和利潤都超出自身預期，將在執行 IDM 2.0 策略時繼續進行重大投資，對英特爾長期財務目標保持信心。

進入2024年，晶片與半導體將是各界兵家必爭之地，這家成立半世紀的半導體巨人將要重新提起成長動能，也將是台積電在未來不容忽視的競爭對手。

本文授權自今周刊，原文見此。

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