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36歲港資深記者「發燒4天」突發重症肺炎離世 醫：這類人染呼吸道疾病得當心

聯合新聞網／ 今周刊
圖片來源／截自網易
圖片來源／截自網易

【整理‧胡肇芳】

中國從11月開始爆發多種呼吸道疾病疫情，各地醫療單位人滿為患，除了黴漿菌以外，還有流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與新冠病毒等，造成肺炎疫情擴散。而中國知名財經媒體人羅琦，也因「突發性重症肺炎」於12月24日去世，年僅36歲。

根據陸媒報導，羅琦是資深的財經記者，曾在第一財經工作，之後擔任新浪財經香港站站長。在去世之前，她在香港交所任職，專注於環球上市服務。而她最後的朋友圈動態，停留在12月20日：「我的oura（智慧戒指血氧偵測）提醒我，我竟然發燒了」。

而羅琦熱愛運動、跳舞，特別是鋼管舞，身體一直都很好。沒想到病情卻在短短4天內惡化，這則訊息也成了她在社群最後發文。

羅琦母親透過女兒的微信發出訃告表示，「我們沉重地告知大家，愛女羅琦因突發重症肺炎，經全力搶救無效，在24日下午5點50分萬載逝世」。

其實在今年冬天，中國面臨自放寬防疫限制以來呼吸道疾病激增的情況，除了黴漿菌以外，還有流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與新冠病毒等，造成肺炎疫情擴散，各地醫院人滿為患。

病情惡化恐導致呼吸衰竭

根據長庚醫院衛教資訊，根據WHO定義，所謂重症病人是指COVID-19確診的成人，若呼吸次數超過每分鐘30次，或在沒使用氧氣下血氧濃度小於90%，或病人喘至使用呼吸輔助肌者；而當病情持續惡化可能導致呼吸衰竭，甚而產生多重器官衰敗導致死亡。

至於那些病人是會發展成重症的高風險族群呢？根據研究，60歲以上的病人一旦感染此症其死亡率會明顯上升，且年紀愈大風險愈高。英國研究超過80歲的病人死亡率是 50 歲族群的20倍，當然其中原因相當多，不過也顯示年紀是一重大危險指標。

另外免疫力低下如癌症病人、接受器官移植病人，或有共病症如糖尿病、腎衰竭等亦是高風險族群，一旦染病更要積極處理。

本文授權自今周刊，原文見此

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