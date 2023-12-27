被張忠謀戰友延攬回台成台積電戰將 為何34年後蔡力行說天時地利、人和缺一不可？
【撰文·劉煥彥】
IC設計龍頭聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行，周二（12月26日）獲得有國內科技業諾貝爾獎美譽的潘文淵獎榮譽。
本屆潘文淵獎遴選委員會召集人，也是台積電元老暨董事曾繁城首次透露，1987年公司成立時他延攬蔡力行未果，直到1989年在日本請他吃串燒，當時蔡力行才點頭加入台積電，從二廠工程部經理做起，最後做到台積電總經理暨執行長。
蔡力行致詞時則表示，他之所以能夠獲得這項殊榮，可以說是天時、地利及人和都有。他先後服務台積電、中華電信及聯發科時，都獲得不少長官、同仁、朋友及夥伴的幫助及支持，才能讓他有這個榮耀。
1987年台積電成立 曾繁城首次延攬蔡力行未果
現年79歲、不常公開露面的曾繁城，周二在新竹舉行的第17屆潘文淵獎頒獎典禮，可說是話匣子一開就停不了。
2018年1月他獲得清華大學頒授榮譽博士時，在場觀禮的台積電創辦人張忠謀提到，曾繁城是他的最佳戰友，曾繁城的功績一個小時也講不完。
曾繁城昨致詞時回憶，1987年1月台積電成立，1988年6月就損益兩平，當時他持續物色留美學人回國服務，在1987年被蔡力行回絕後仍未放棄，1989年趁著一項重要國際電子會議在日本舉行，在會場又遇到他，就找了一個機會說要請蔡力行吃飯。
「日本人請我吃串燒，我號稱自己很懂得吃，就想請Rick（蔡力行的英文名字）一起去，結果一進去，日文我都看不懂。」
「那次Rick的印象還不錯，所以1989年12月加入台積電，一開始讓他去二廠當工程部經理。」
蔡力行住曾繁城家一晚 「覺得這很像美國嘛」
曾繁城也講了另一個蔡力行的小故事。
「他第一次住我家，我離開工研院電子所後去貸款400萬，在（新竹市）明湖路買了小別墅，土地有300坪，有個小花園。」
「他住了一晚，覺得這（環境）很像美國嘛，所以這可能也是他願意回來（加入台積電）的原因」，這番話讓全場大笑。
1989年加入台積電 「這是我人生第二個重大轉折點」
蔡力行致詞時，也提到了1989年在日本的那次餐廳見面。
「我到了燒烤店，點了一堆東西，都不曉得是什麼東西，很高興就是了。」
「FC（曾繁城）要我回台灣加入台積電，是台積電的第三年，這是我人生第二個重大轉折點。」
他回憶，在人生40多年的職涯有三個重大轉折，第一是在美國康乃爾大學獲得材料科學暨工程博士後，1981年進入當時有名的美國惠普公司（HP），而且從相對陌生的半導體部門做起，從此踏進半導體的世界。
第二就是1989年，回台灣加入台積電。
第三是在2017年，被聯發科董事長蔡明介延攬，從中華電信董事長的職務，轉任聯發科共同執行長。
「那麼多年下來，很多長官、同仁、朋友及夥伴幫助我」
蔡力行也舉中國社會的「天時、地利、人和」觀念說明，這在他的人生及職涯完全體現。
首先是天時，「1989年我加入台積電時，半導體產業雖然很蓬勃，但現在看起來很小，我可以跟著半導體產業一路成長到現在」。
再來是地利。他回憶，早年他獲得康乃爾大學的全額獎學金，得以順利完成學業，惠普則讓他鍵入半導體產業，有成長機會。
回台後他跟著台灣成為世界半導體產業的最重要一員，這個過程非常難得。
最後是人和，「不管做什麼事情，沒有人是做不成的。我非常感激，那麼多年下來，很多長官、同仁、朋友及夥伴幫助我，跟我一起努力奮鬥，今天能有些許成就」。
「我今天在這邊有些許驕傲，是因為能夠在產業有一些貢獻。更重要的是，這個產業我非常驕傲，台灣半導體產業能夠有世界級的地位。」
「我要感謝我的家人、長官、同事和朋友們的長年支持。最後，很謝謝潘文淵基金會給我這麼高的榮耀。」
本文授權自今周刊，原文見此。
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