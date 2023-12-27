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7歲小公司如何靠戒毒癮藥 創台灣生技授權金新高？故事要從昱展老董說起

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／劉咸昌
攝影／劉咸昌

【撰文‧段詩潔】

昱展新藥創下國內生技業授權新高，董事長林東和在生技產業資歷近40年，當年帶領美時化學製藥從本土邁向國際，如今這位沙場老將又再創新紀錄。

一家成立7年的本土小公司，不但改寫了國內生技業史上授權金紀錄，更創下台灣生技公司開發505（b）（2）新藥再授權回國外原廠的首例。

預計將在2024年1月轉上櫃的昱展新藥，旗下長效注射戒毒癮藥物ALA-1000的全球市場（除大中華區外），已授權給原開發廠——在那斯達克掛牌的全球戒毒癮藥龍頭Indivior，除了合約總授權金高達8.62億美元（約新台幣275億元）外，另有額外10％至15％的上市銷售分潤。

由於Indivior將全權負責後續的開發與支出，昱展不僅不需要再花錢進行後續試驗，且最快在2024年第四季，就有機會認列合計1500萬美元簽約金（約新台幣4.8億元），有望開啟獲利元年。

敢做研發 主導本土廠登國際

昱展的進展迅速，董事長林東和是靈魂人物之一。在生技產業資歷近40年的他，最為業界熟知的戰功，即是當年擔任美時化學製藥董事長時，成功讓本土公司邁向國際舞台，後來又與美時大股東、國際製藥大廠艾威群（Alvogen）結盟，如今美時年營收已超越150億元。

美時前副總經理洪堯樂回憶，當年台灣實施健保之前，藥品製造與行銷都很賺錢，股東分紅也很不錯，正是林東和一手主導，將美時從一般藥品行銷公司轉型成研發公司，「要說服股東把這些錢留下來做研發，但研發又很燒錢，敢去做是很不容易的。同樣地，當時台灣第一個本土藥廠與國外藥廠合併，也需要很大的決心。事後都證明了林東和的眼光與膽識。」

林東和的台灣大學藥學系同學、昱展董事方承猷觀察，林東和不像生意人，反而比較像學者，不喜應酬，一輛速霸陸一開就是20年，「30年前，他就開始看醫學期刊，非常了解製藥的發展趨勢。例如藥廠一定要通過認證，歐、美、日三方查廠要通過，通常要五到十年的時間。當年的南投小廠美時，是台灣第一家通過這三方查廠的藥廠。艾威群當初為何要買美時？買的就是時間。」

至於昱展新藥成立的緣起，則是林東和退出美時後，美時要撤掉台中實驗室，原本擔任美時製劑開發處處長、現任昱展總經理文永順，當時想要開發新藥，林東和特別找來文永順夫婦溝通，「你要想清楚喔！從事新藥開發，就是要破釜沉舟，一旦跳脫舒適圈，就是一翻兩瞪眼。」

當時昱展團隊只有不到5人，在中科基地埋頭苦幹，林東和也不領薪水，決心支持過去的開發大將，共同往目標邁進，「就很省啦！因為我怕後面萬一沒有授權，時間拖長了，公司還必須要活下去，所以都要斤斤計較。」

文永順透露，昱展在開發每項產品時，都會先想：「你今天選這個題目，你就要想到買家是誰？有沒有足夠實力？我們的目標是要直接授權給像Indivior這樣的藥廠，它就是垂直整合，而且有通路了，能夠接觸到終端使用者。」

而參展就是接近目標對象的機會，例如全美最大成癮學會，「我們就故意把攤位選在Indivior的對面，讓它不能忽視！」 文永順說。

找競爭者合作 讓對方變買家

Indivior雖然有一個月劑型的戒毒癮產品，但因針劑很粗，藥癮患者接受度不高，但Indivior看到昱展一個月劑型的針更細，同時3個月劑型馬上就可進入三期試驗，因而攜手合作。

昱展的目標，即是藉由原料藥改質與劑型創新，提供更佳的治療新解方。林東和解釋，ALA-1000共有三種劑量，分別為1個月、3個月與6個月，目前昱展正在與Indivior討論三期臨床的劑量組合及試驗設計，預計2024年第一季完成後向美國食品藥物管理局（FDA）提出申請，第二、三季展開臨床。

至於後續Indivior何時會啟動三期臨床試驗？以及最終數據如何，由於隨著臨床進度順利與否，將攸關昱展後續發展權利金入帳，是觀察重點。

全球鴉片類物質成癮症問題日益嚴重，根據美國疾病管制局（CDC）數據，2023年1月統計，過去12個月美國鴉片類藥物過量致死人數近8萬3千人，較疫情前增加162％，屬於利基型市場。

林東和不諱言，毒癮是一種腦部疾病，也有不少人為了止痛因此上癮，除了倡導不要去接近毒品外，更重要的就是這些已成癮的患者，能被好好治療。

目前昱展的主力產品——長效注射戒毒癮藥物，已在商業上取得不俗成績，里程碑金也將視臨床進度入帳，7年的開發可說初步發揮了功效。若後續三期試驗數據如預期，一路見證台灣生技產業史的林東和，有機會讓團隊的開發成果，幫到更多毒癮患者。

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