台積電美國廠必須轉彎！劉德音將退休 可能是為台美政治環境做準備？

【撰文‧林宏文】

台積電日前宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於2024年股東大會後退休，現任總裁、副董事長魏哲家則被推薦為下屆董事長。這個令人意外的宣布，不僅透露台積電美國投資案或許將有全新布局，也牽動接下來的交棒與接班計畫。

台積電董事長劉德音突然提前退休，根據業界人士推斷，主要是美國亞歷桑那廠進度不順利，4奈米量產時間從2024年延後到2025年，此外當地工會又槓上台積電，美國晶片法案補助款迄今也沒有下文，這一連串的紛擾與延宕，才讓台積電董事長位置，出現急轉直下的轉變。

據了解，在美方壓力下，台積電美國廠是所有赴美國投資腳步走得最快的半導體公司，事實上，同樣宣布投資美國德州的韓國三星電子，在美國政府沒有宣布補助金額前，蓋廠動作一直都很謹慎，但台積電不只如火如荼加速進行，甚至還大幅度加碼投資。

訊號：美國廠投資策略恐變

2022年底，美國總統拜登出席台積電美國廠裝機典禮時，台積電當時就宣布，美國廠投資額從最初的120億美元加碼至4百億美元，並將原本規畫的2024年量產5奈米計畫升級至四奈米，至於2026年則進入3奈米量產。

此外，2023年9月，又傳出美方再要求台積電美國廠加碼增設先進封裝廠，理由是如果晶片還要運回亞洲封裝，那就失去在亞歷桑那廠生產的意義。不過，這些要求似乎已讓台積電陷入進退兩難，也開始對美國投資案出現重新評估的考量。

事實上，在美方不斷提出要求的同時，台積電創辦人張忠謀也多次應邀演講，提醒美國重回半導體製造的政策是不會成功的，也強調台灣在晶片製造具備競爭優勢，擁有人才、流動率低和交通方便等條件，台灣必須捍衛這個領導地位。

因此，如今台積電宣布董事長劉德音退休，不排除是在傳達一個非常重要的訊息，就是台積電將重新調整美國廠的投資策略，透過換掉原本做決策的劉德音，表達改變的決心；另一方面則是讓一位優秀專業經理人的退休，表達公司無言的抗議，也希望美方提出更具體的補貼與獎勵措施，讓接下來的投資可以順利進行。

此外，台積電此刻不惜壯士斷腕，讓劉德音提早退休，除了台積電美國廠已到了必須做轉彎的時刻，還要為2024年更複雜的政治環境預先做準備。

為複雜政治環境預做準備

2024年初台灣有總統大選，至於年底則有美國總統大選，台積電選在2023年底宣布換將，其實是要對台、美兩地政府都表達改變的決心。尤其是美國政局如今是川普聲勢上漲，將正面對決拜登，台積電美國廠的議題必然發酵，屆時勞工與工會都將成為選戰焦點。

因此，2024年魏哲家接任董事長後，很可能會調整台積電美國廠的投資腳步，此外對於美國政府的補貼金額，必然也會加強溝通，表達更多關切。在美中角力與地緣政治的氛圍中，台積電這個換董事長的動作，似乎已能嗅出濃濃山雨欲來的態勢，接下來將有連串的好戲可期。

至於明年在劉德音董事長退休、魏哲家接任董事長後，大家最關心的是，在台積電第二代接班布局被打亂後，接下來第三代接班人選到底是哪些人？未來交棒大計將如何進行？

據了解，張忠謀交出去的平行雙首長制，原本至少應該持續10年，可是如今5年就提前被打亂，魏哲家如今正著手進行接班大計，目前整個接班人選及計畫應該都尚未定案。

不過，還是有幾種可能性。其中一種可能性，是魏哲家先暫時身兼董事長與總裁，穩定人事後，再進行交棒工作。其次則是交棒給誰的問題，也一樣可能會有一個過渡時期，先安排一個時間較短的過渡團隊，讓原本準備陸續退休的資深主管，先暫時接班過渡一段時間，再進行第三代的接棒。

值得注意的是，2023年3月底，台積電增設一個「海外營運辦公室」（Overseas Operations Office，OOO），由營運組織資深副總秦永沛、業務開發組織資深副總張曉強，及負責亞利桑那相關業務的資深副總凱西迪（Rick Cassidy）三人負責。

此外，台積電當時還任命營運副總王英郎擔任美國廠執行長，另一位營運副總廖永豪則擔任日本子公司JASM執行長。他們兩位除了接下美、日兩地的海外新工作外，也同時負責原本在台灣晶圓廠的管理工作。

這幾個重要的人事布局，可能是接下來魏哲家倚重的對象，其中，目前角色有如台積電營運長（COO）的秦永沛，就有相當程度的重要性。秦永沛是從1987年台積電成立時，就從工研院移轉的130名團隊之一，也是台積電目前兩位高居資深副總位置的最早期員工，另一位是同為從工研院加入的林錦坤。

在魏哲家接棒台積電董事長後，如果還身兼總裁職位，未來魏哲家要負責更多對外工作，內部的營運管理責任要交棒出去，就可能讓秦永沛的角色更加吃重。

除了秦永沛，目前在台積電經營團隊排名僅次於劉德音、魏哲家之後的第三號人物，就是過去不曾被列入接班人選之列的人力資源資深副總經理何麗梅。何麗梅在台積電經營團隊中，角色相當特別，她除了營運與研發部門沒有做過以外，其餘各種部門幾乎都經歷過，這個中立性角色，加上何麗梅的資深歷練，在眾多台積電男性主管中更顯突出，也成為未來魏哲家在過渡期中，可能倚重的成員之一。

第三代接班名單浮檯面

另外，前面提到負責美國、日本新廠的王英郎及廖永豪，兩位原本就是營運部門的一時之選，也都在第三代接班人選行列之中，而身兼科技院士及營運副總的張宗生，也是績效表現受到重視的人才。

此外，同樣也是在2023年3月，代表台積電出任台灣半導體產業協會（TSIA）理事長的侯永清，雖然在台積電只是資深副總經理，但由於過去代表台積電出任此項職位的人選，都是時任台積電總執行長、總裁、董事長職位的最高主管，例如張忠謀、蔡力行、劉德音及魏哲家都當過，如今由侯永清出任，當然也代表他已是台積電內部積極培養的接班人之一。

從專長來看，侯永清出身設計、研發、業務等領域，但沒有晶圓廠營運經驗，顯示他的特殊之處。另外在目前台積電8位高階資深副總中，侯永清是屬於最年輕的一輩，年輕就有本錢，也讓他在第三代接班人選中，有更多出線的機會。

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