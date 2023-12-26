用交友軟體可找到對的人？ 愛情心理學家提3建議找到「合適的對象」

【文．劉芮菁】

市面上交友軟體盛行，更成為Z世代的年輕人交朋友、尋覓伴侶的主要管道之一。然而，交友軟體運用演算法來配對用戶，真能幫助我們找到「對的人」嗎？《今周刊》專訪愛情心理學家海苔熊，解析「尋找對的人」的迷思，並傳授運用交友軟體找對象的三大訣竅。

專訪一開始海苔熊就表示，根據心理學過去的研究，運用電腦配對並沒有比較容易找到對象。但他解釋，這要看你對於「找到對象」的定義是什麼，「如果你要找一個對象可以跟你互動或一起出來，那的確電腦比較容易，因為它直接增加你的樣本群，但如果你要找到『對的人』，那就非常困難，幾乎不太可能有任何一個方法，可以協助你找到對的人。」

另一個問題是，人們在進行測驗時，填寫資料當下所記錄的個人特徵，很可能跟實際相處一陣子後的結果不同。因此，一開始測出來是適合的兩個人，可能有非常大的機率會不適合。

電腦配對與真實相處有落差

海苔熊說，有太多理論都指出，在一對伴侶剛認識的前三到五個月，會呈現對方想要的樣子，但在三到五個月後，這個模樣會慢慢消失。換言之，電腦配對運用的個人資料，也就是用戶呈現的自我介紹檔案，甚至是初次聊天所營造的形象，沒有辦法決定後續能否發展出好的關係。

「你如果因為做測驗跟他認識，結果後來跟他相處一、二個禮拜後，覺得怎麼好像不太一樣的，那恭喜你，這是正常的。」海苔熊認為，倘若你的目的是要維持長期關係，看到對方的真實樣貌其實是好事，因為這樣一來，你要真正認識對方所耗費的時間就變少了。

助跳脫生活圈 認識不同的人

所以，交友軟體到底能不能幫我們找到適合的對象？海苔熊認為，隨著當代人大部分時間都浸泡在網路上，目前交友軟體的配對能力，已經跟沒有科技中介時的配對能力相當。因為一個人在網路上呈現的樣貌已經跟現實生活中差不多。而且在網路上認識的人，也有可能隨著加IG、加LINE，變成在現實生活中互動的人之一。

另一方面，過去研究顯示的「交友軟體比較容易分手、實體見面比較不容易分手」，是奠基於網路呈現的線上人格與實際人格有落差。但當這個落差縮小，或是大家都生活在網路上，這樣的研究結果也就逐漸改變。

現在，海苔熊更樂觀認為，交友軟體是找對象很好的管道。因為在線上的關係中，我們非常容易遇到和舒適圈的朋友完全不一樣的人，進而獲得新鮮的體驗、拓展了全新的視野，而這正是感情發展一開始的關鍵。重點是，交友軟體直接增加了樣本群，可以跳脫既有的生活圈，認識各式各樣的人，找到對象的機會也隨之提升。

▲愛情心理學家海苔熊。圖片來源/唐紹航

至於要透過交友軟體找到「合適的對象」？海苔熊提供了三個建議。

首先是，一次跟三個人聊。海苔熊說，當你把雞蛋放在同一個籃子裡，容易過度放大、理想化這個對象，胡思亂想著：「他現在沒有回我應該是在忙吧？」、「他第一次帶我去這麼高級的餐廳，應該是很好的人吧？」「但是你沒有其他比較的對象啊。沒有比較沒有傷害，一比較全是傷害。」

因此，一開始先幾個不同的人一起比較，你會稍微客觀一點。又如果兩個人比較，一定是A贏B輸，或是B贏A輸，三個人的話就比較容易取到平均值，所以會建議一次互動的對象就選三個。

第二是，盡量減少在線上互動的時間。「真實的見面，你會聞到這個人的氣味、他摸起來的樣貌，甚至擁抱起來的感覺。這些都是後續你要跟他一起生活、建立長期的關係，會需要面對的。」

海苔熊建議，早一點出來見面，最好安排一個跨縣市的小旅遊。如此一來，你可以知道彼此在這個過程如何溝通、他對行程的安排、規劃。而且透過旅行，你會離開熟悉的地方，過程會面臨一些衝突與壓力，更容易看清對方適不適合自己。

另外，旅行不需要太遠，選擇一個發生意外狀況時，你有辦法順利回家的地方，因此國內的跨縣市旅遊是很好的選擇。

最後，要隨時思考：「我想要怎樣的關係？」而且要時時問自己這個問題。「比方說你今天約他出來，他遲到了五分鐘，你可以問自己說，這是我想要的關係嗎？他遲到五分鐘，但是氣喘吁吁，還特地帶了蛋糕來，你還是可以問自己，這是我想要的關係嗎？這些都要時時刻刻地放在心裡面。」

這時結合第二點，安排一個小旅行，過程發生一些衝突，你更能從旅行中去評估，這是不是自己想要的關係。如果不適合，就能盡早離開對方，而不是拖了很久之後，因為已經投入很多感情，強迫自己繼續這個人在一起。

「我現在的觀念是，我不覺得存在一個完美的關係，如果你要用交友軟體或在線上一次就找到適合的對象，那是絕對不可能的。我們可能需要一點時間去彼此磨合跟感受。」海苔熊說：「盡早讓衝突產生，你才會知道發生衝突的時候，你會怎麼面對這個衝突。我覺得那是快速讓彼此看到適不適合的方法。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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