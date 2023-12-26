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馬士基將復行紅海 陽明爆天量跌停、長榮殺逾7%...短線漲幅超過3成會吐回去？

聯合新聞網／ 今周刊
丹麥航運巨商馬士基（Maersk）宣布，由於多國聯合護航行動部署已經確立，準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務。 路透
丹麥航運巨商馬士基（Maersk）宣布，由於多國聯合護航行動部署已經確立，準備恢復在紅海（Red Sea）和亞丁灣（Gulf of Aden）的航運業務。 路透

【文．李易紓】

紅海地區爆發葉門叛軍攻擊商船事件，航運龍頭馬士基因船隻遭到襲擊，在12月15日宣佈暫停其船隻通過曼德海峽，包括台灣在內的航運公司也紛紛決定繞道紅海。

事發10天後馬士基宣布，由於多國聯合護航行動部署已經確立，所以公司準備恢復船隻通行紅海與亞丁灣。

消息一出，原本受惠於運價高漲期待、連日上漲的陽明(2609)、長榮(2603)等航運股，周一(12/24)開盤立刻爆量重挫，賣壓不斷湧現造成陽明10點過後即打入跌停鎖死，來到51.8元，終場成交量超過25萬張、委賣張數仍逾萬張。

至於長榮也是開低走低，盤中最低來到140.5元回測10日線，終場收在142元，下跌11元或跌幅7.19%，成交量也進一步放大到8.85萬張。

此前陽明已經連續上漲6天，股價最高來到58.4元，從起漲點最低42.7來計算，短線漲幅高達36%，長榮連11天也將股價墊高到153.5元完成填息，漲幅同樣超過3成之多。

根據新浪財經報導，馬士基聲明指，截至12/24已經收到確認，聯合護航行動部署已完成，船隻通過紅海、亞丁灣已無虞，蘇伊士運河能再次打開亞歐門戶，因此正準備允許船隻恢復通過紅海東、西雙向的航行。

馬士基也表示，將在未來幾天公佈更多細節，仍可能根據安全狀況的變化再次改變船舶航線。

早前馬士基曾在12/19表示，將採用繞道好望角的航線，並將對來自亞洲的貨物徵收集裝箱附加費，以彌補增加的里程帶來的額外成本，讓市場預期國際運價將持續上揚。

法人認為，投資人連日搶買陽明、長榮，股價短線已經過熱，面對後續可能陸續恢復紅海通行後、運價恐不會如預期一路漲翻天，股價難免會面臨修正，投資人需要嚴守停損，才不會想當航海王卻整條船翻了。

本文授權自今周刊，原文見此

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