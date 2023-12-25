去日本玩注意！24年來首發布鏈球菌警報 好發15歲以下會有什麼症狀？

【文．黃明惠 整理】

近期要前往日本東京玩的人注意了，當局統計自12/11至12/17，短短一週各醫療機關感染鏈球菌的人數來到一定數值，按人口比例推算，已經超過東京都整體人口30%，因此發布「鏈球菌感染」的流行警報，呼籲勤洗手並戴口罩。 這也是東京都1999年展開鏈球菌確診案例統計並發布「傳染病法」以來，首次發布流行警報。 鏈球菌感染主要發生在孩童身上，會有那些症狀呢？除了發熱、喉嚨痛，還會出現「草莓舌」等症狀。

日本NHK報導，東京都政府針對「A型鏈球菌咽喉炎」發出警報，據東京都政府表示，截至12月17日當週，東京多個公共衛生中心的病例數均超過標準，同時超過流行警報門檻，因此，正式發布鏈球菌感染流行警報。

鏈球菌有多種類型，但大多數引起發燒和喉嚨痛等症狀，是由A型鏈球菌細菌引起的。至於感染A型鏈球菌咽喉炎的病症，感染後會有2至5日的潛伏期，隨後突然出現38度以上高燒，並有喉嚨痛、草莓舌或是嘔吐等症狀，好發於兒童。

旅日台灣作家張維中也在臉書「張維中。東京模樣」發文提醒，近期準備到日本、東京遊玩的人要特別小心，除了多洗手，進出人多的地方或是搭電車時，建議戴上口罩。

什麼是鏈球菌感染？會有哪些症狀

台北市衛生局指出，A型鏈球菌是ㄧ種細菌，感染後常會造成咽喉炎、猩紅熱，好發於5歲到15歲的孩童。

初期症狀為發燒、喉嚨痛、舌頭可能呈現亮紅與明顯的舌乳頭形成的凹凸表面，稱為「草莓舌」，有些小孩臉會紅腫，頸部會有淋巴結腫大。

由於很多病童在發燒24到48小時後身上才會開始出現紅疹，但家長常常已帶小朋友看了醫生並服藥，所以容易誤以為是藥物疹。

「草莓疹」的疹子摸起來粗粗的像砂紙，但手掌、腳掌不會有疹子，疹子退了後會有脫屑的狀況，所以與腸病毒引起的手足口症是不同的。

A型鏈球菌感染的併發症包括風濕熱、風濕性心臟病、腎絲球腎炎，更嚴重者甚至可以造成休克症候群。提醒只要即早診斷及適當治療是可以避免的，大家要提高警覺。

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