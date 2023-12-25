快訊

賴辦稱賴老家民國47年早存在 新北市秀歷年空照圖：民國92年後才新增

蔣萬安就職周年曝大巨蛋最大彩蛋 盼邀這位超級國際巨星開唱

去日本玩注意！24年來首發布鏈球菌警報 好發15歲以下會有什麼症狀？

聯合新聞網／ 今周刊
近期要前往日本東京玩的人注意了，短短一週各醫療機關感染鏈球菌的人數來到一定數值，因此發布「鏈球菌感染」的流行警報，圖為東京淺草寺。（歐新社）
近期要前往日本東京玩的人注意了，短短一週各醫療機關感染鏈球菌的人數來到一定數值，因此發布「鏈球菌感染」的流行警報，圖為東京淺草寺。（歐新社）

【文．黃明惠 整理】

近期要前往日本東京玩的人注意了，當局統計自12/11至12/17，短短一週各醫療機關感染鏈球菌的人數來到一定數值，按人口比例推算，已經超過東京都整體人口30%，因此發布「鏈球菌感染」的流行警報，呼籲勤洗手並戴口罩。

這也是東京都1999年展開鏈球菌確診案例統計並發布「傳染病法」以來，首次發布流行警報。

鏈球菌感染主要發生在孩童身上，會有那些症狀呢？除了發熱、喉嚨痛，還會出現「草莓舌」等症狀。

日本NHK報導，東京都政府針對「A型鏈球菌咽喉炎」發出警報，據東京都政府表示，截至12月17日當週，東京多個公共衛生中心的病例數均超過標準，同時超過流行警報門檻，因此，正式發布鏈球菌感染流行警報。

鏈球菌有多種類型，但大多數引起發燒和喉嚨痛等症狀，是由A型鏈球菌細菌引起的。至於感染A型鏈球菌咽喉炎的病症，感染後會有2至5日的潛伏期，隨後突然出現38度以上高燒，並有喉嚨痛、草莓舌或是嘔吐等症狀，好發於兒童。

旅日台灣作家張維中也在臉書「張維中。東京模樣」發文提醒，近期準備到日本、東京遊玩的人要特別小心，除了多洗手，進出人多的地方或是搭電車時，建議戴上口罩。

什麼是鏈球菌感染？會有哪些症狀

台北市衛生局指出，A型鏈球菌是ㄧ種細菌，感染後常會造成咽喉炎、猩紅熱，好發於5歲到15歲的孩童。

初期症狀為發燒、喉嚨痛、舌頭可能呈現亮紅與明顯的舌乳頭形成的凹凸表面，稱為「草莓舌」，有些小孩臉會紅腫，頸部會有淋巴結腫大。

由於很多病童在發燒24到48小時後身上才會開始出現紅疹，但家長常常已帶小朋友看了醫生並服藥，所以容易誤以為是藥物疹。

「草莓疹」的疹子摸起來粗粗的像砂紙，但手掌、腳掌不會有疹子，疹子退了後會有脫屑的狀況，所以與腸病毒引起的手足口症是不同的。

A型鏈球菌感染的併發症包括風濕熱、風濕性心臟病、腎絲球腎炎，更嚴重者甚至可以造成休克症候群。提醒只要即早診斷及適當治療是可以避免的，大家要提高警覺。

延伸閱讀》

老公當「配偶」省最多？　夫妻報稅這樣選最有利

股利如何報稅還可以「少繳稅」　兩張表就懂

贈與房產給子女可節稅？踩到兩大地雷 恐繳更多稅！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

去日本玩注意！24年來首發布鏈球菌警報 好發15歲以下會有什麼症狀？

近期要前往日本東京玩的人注意了，當局統計自12/11至12/17，短短一週各醫療機關感染鏈球菌的人數來到一定數值，按人口比例推算，已經超過東京都整體人口30%，因此發布「鏈球菌感染」的流行警報，呼籲勤洗手並戴口罩。

勞保基金將在2025年入不敷出！退休金協會提3改革：為何台退休制度全球倒數？

隨著2024年總統大選白熱化，中華民國退休基金協會今(22)日召開記者會，呼籲三黨候選人正視我國退休金制度問題、應啟動轉型改革，並現場遞交建言書給三黨政策幕僚。

避險基金暴跌54％！曾締造3年不敗紀錄 「原油交易之神」跌落神壇

法國「原油交易之神」安杜蘭（Pierre Andurand）的避險基金陷入史上最嚴重的虧損，今年以來已經暴跌54%，有可能終結其3年來不敗的紀錄，安杜蘭曾是高盛和全球最大獨立能源交易商維多集團（Vitol Group）的交易員，後來創立對沖基金安杜蘭資本管理公司（Andurand Capital Management），過去曾在2008年及2020年準確預測油價走勢而聲名大噪。

曾窮到沒錢想跳樓…金馬最佳新導演卓亦謙 因好友6千字遺書拍《年少日記》

《年少日記》是電影裡少年的日記，也是香港導演卓亦謙對憂鬱反思的日記，同時，他更用這部作品，擁抱所有被壓抑、受傷的靈魂。

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

兆豐金、永豐金...6檔金融股本周除權息 這2檔現金殖利率逾3%！「最壞情況已過」

存股族最愛的金融股，本週有6檔搶搭除權息末班車，以日期順序來看，分別為永豐金(2890)、合庫金(5880)、兆豐金(2886)、彰銀(2801)、元大金(2885)以及第一金(2892)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。