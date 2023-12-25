勞保基金將在2025年入不敷出！退休金協會提3改革：為何台退休制度全球倒數？

【文．陳子萱】

隨著2024年總統大選白熱化，中華民國退休基金協會今(22)日召開記者會，呼籲三黨候選人正視我國退休金制度問題、應啟動轉型改革，並現場遞交建言書給三黨政策幕僚。

「台灣的退休金制度可能涵蓋完整，但充足性不夠！」中華民國退休基金協會理事長巫慧燕指出，在2023年Mercer全球退休金指數調查的調查結果裡，台灣整體評估分數雖然從去年的52.9分提升到53.6分，但仍低於全球平均分數63分，在全球47個評比國家裡，僅佔第39名，是全球倒數第8，顯見台灣退休金制度早就亮起紅燈，是未來執政者不容忽視的課題。

她指出，完整的退休基金制度，主要有三大層。第一層是「公共年金」，例如勞工保險、公教人員保險，用來保障基礎的經濟生活，如同樓地板的概念。第二層是「法定職業退休金」，例如勞退基金新制、公教退撫新制，由雇主和受雇者每月共同提撥及並做投資，受雇者擁有個人帳戶，擁有投資回報及通膨壓力。第三層則是個人投資與儲蓄，以彌補存退休金的缺口。

不過巫慧燕觀察，從國際調查可見，台灣退休金的「充足性」和「公正性」遠遠不足。也就是說，雖然國內社會保險可以涵蓋到不同的職業與族群，但對於特定弱勢，如缺乏一定雇主的勞工、經濟弱勢族群的退休金準備，是嚴重偏低。

而實際上，台灣的三層機制長期面臨挑戰，尤其，攸關1千多萬名國人的勞保、勞退早就出現危機，這也讓我國在國際評比裡難有佳績。

首先，就是勞保破產在即。「就算政府預計未來每年都提撥一千億，勞保基金還是會在9年後（在2032年）用完！」中華民國退休基金協會政策制度發展委員會召集人黃泓智指出，在少子化、高齡化之下，第一層公共年金的累積速度嚴重落後於支出速度，勞保基金即將在2025年入不敷出，且破口只會越來越大，根本不可能單靠每年的固定金額，就填補勞保財務破洞。

▲中華民國退休基金協會政策制度發展委員會召集人黃泓智預估，就算政府未來每年為勞保撥補一千億元，勞保基金仍會在九年後（2032年）破產。攝影 陳睿緯

若不能實踐「提高保費費率、延長給付年齡」等真正改革，政府每年撥補的金額只會翻倍增長。「在2032年就開始又缺了2920億，之後每年的缺口再繼續擴大，從4千億、5千億、6千億⋯這樣子跳。」他最遠推估到2059年起，政府每年至少得撥補8千億元，才補得起勞保財務破洞。

而雖然有741.3萬勞工加入第二層的勞退新制，不過法規僅強制要求雇主提撥，勞工提撥則採自願性，新制至2021年統計只有11.14%勞工參與自提。

「台灣勞退的提撥額長期不足。」巫慧燕說，加上目前勞退基金統一由政府操作，不僅讓基金產品缺乏多元選擇，無法依個人需求，量身打造投資規劃，也導致長期投資過於保守，退休金累積嚴重不足。

此外，台灣也缺乏第三層的個人投資與儲蓄。「台灣開始有退休金制度後，我們就非常依賴政府給我們的退休金，但一直忽略了第三層的個人儲蓄。」中華民國退休基金協會副理事長楊曉文指出，在完全依賴第一層的社會保險之下，讓國人喪失很多創造複利的價值，造成台灣整體國民退休金存不夠，退休後的所得替代率偏低。

那麼整體的退休金制度改革該怎麼做？前金管會主委、中華民國退休基金協會前理事長王儷玲強調，建立財務永續、支持永續投資、數位永續轉型，是退休金制度永續轉型的三大方向。

她指出，在財務永續上，未來執政者應立即召開國家退休基金永續轉型國是會議，並公布短、中、長期退休金制度改革方案。尤其，要讓政府撥補制度化，成立國家儲備基金，而不是每年編列預算提出。

針對第二層的勞退，也應開放勞工自選、並提高自提比率，這不但可作為勞保改革的緩衝，也能積極提高整體退休金額。

「勞退自選是台灣年輕人期待的制度，」她指出，根據2022年3月中華民國退休基金協會與《今周刊》發布「勞工退休金改革民調」，有68.4%勞工支持開放由勞工自行選擇投資標的，尤其39歲以下的年輕勞工有88%力挺開放勞退自選。

她強調，除了開放勞退自選、提供勞工多一個投資選擇之外，政府也應鼓勵提高雇主的提撥率、強化雇主對員工的退休金理財教育責任，包括若願意增加提撥比例、提供教育資源，都可以納入企業ESG評鑑。

在永續投資上，王儷玲則指出，要增加退休基金可投資產品的廣度及深度，來提高退休基金的投資報酬。「舉例來講，挪威的退休基金是支援綠色能源，10年下來的報酬率是19%，所以長期來說ESG的報酬其實是滿高的，」她表示，應用更多元的資產配置，包括具前瞻性的永續產業投資，來提升勞退基金的報酬率。

而在數位永續轉型上，王儷玲強調，政府應透過科技賦能，增加人民對退休金累積的參與感，由政府提供一站式的退休金查詢平台（含第一層、第二層及未來的第三層），整合不同部門的資訊，能為勞工「健檢」自己的退休金，且定期主動提供退休金累積及缺口等相關資訊 。「透過這些改革面向，就可以給大家一個不破產的永續年金。」王儷玲說。

記者會最後，巫慧燕代表中華民國退休基金協會，將退休金轉型建言書，遞交給民眾黨代表（台灣新故鄉智庫顧問）孫鳳群、國民黨代表（國政基金會經濟財政組召集人）林祖嘉、民進黨中央黨部政策委員會首席副執行長柯芷伶，並呼籲各黨總統候選人，應為年輕世代建立一個具有永續性、充足性、公正性的退休金制度。

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