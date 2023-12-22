南投17歲學霸錄取哈佛有多難？頂大選才「4人格特質」比成績好更重要

【撰文／黃明惠整理】

位在南投埔里、創校僅15年的普台高中，出了首位哈佛生！高三生高顥瑄去年先獲哈佛大學書卷獎，今年再以多元學習經歷、對語言學熱愛，以及戮力保護瀕危語言及文化，成功錄取哈佛語言學系，也獲哈佛提供第1年約新台幣100萬元的獎學金。 普台高中指出，美國哈佛大學在世界大學排名位居前5名，是全球學子最想就讀的夢幻名校之一；不過申請入學門檻極高，平均每年錄取率僅4％，今年錄取率僅2.8％。

普台高中指出，今年17歲的高顥瑄自小學3年級就在普台就讀，直升國高中，平時除了繁忙課業之外，也發展多元興趣，像是參加模擬聯合國、國際發明展、科展、英語辯論、英語話劇、鋼琴比賽、禪鼓、志工服務等各式各樣的活動，學習力驚人。

熱愛語言學 把興趣轉為專精

國一時，她加入「奧林匹亞人才培訓課程」，接觸到語言學，覺得語言和邏輯的結合很有趣，因此興趣開始萌芽，國三挑戰台灣語奧國手選拔賽，從全台灣228位菁英參賽者中順利勝出，以全國第二名榮獲一階國手正取資格，隨後進軍第二階段的亞太語奧競賽，拿下銅牌。

此外，她高中也連續3年參加國際語奧競賽，勇奪2次國際語奧競賽銀牌，1次佳作的好成績。對於能拿到佳績，高顥瑄表示為了心無旁騖地準備語奧競賽，曾毅然關掉手機所有社群平台，一心專注於解題練習，校方認為其精進精神堅毅專注，讓成功並不偶然。

對於高顥瑄能錄取哈佛大學，普台高中認為關鍵除了「自學力」之外，她也將「興趣轉為專精」。

像是協助南投原民部落發展走讀教育，高二時創立Youth Cultural Academy，致力幫助亞洲青年認識及保護文化；同時加入國際組織活動，高三開始參加不同的聯合國會議，倡議復振瀕危語言及文化，盼能讓更多人關注語言及文化問題。

對語言與文化的付出及學業優異表現讓她順利錄取哈佛大學。

高顥瑄謙虛的說，是因為家人的鼓勵與支持才能挑戰自我、勇於嘗試，更感謝校方的全人教育，讓她心物旁騖學習，並培養獨立自主能力，後續將透過更好的教育和學習，精進自我對社會有更大貢獻，未來能到不同國家、為少數民族做語言文化的復振。

普台高中語奧國手高顥瑄錄取哈佛大學。圖／翻攝自普台高中官網

不是成績好就能錄取 哈佛更重視人格特質

事實上，想要成為哈佛大學的學生，並不是一件容易的事。哈佛每年收到數千份申請，但只接受一小部分申請者，就算入學就讀，校方也認為每個人都需要做好迎接挑戰的準備。因此除了擁有好成績之外，哈佛也看重擁有個人特質、領導能力，進而對社會產生積極影響的人。

根據crimsoneducation網站指出，哈佛在找什麼樣的人？有4點可看出端倪：

1. 學術卓越

哈佛正在尋找學業成績優異並透過參加嚴格課程（例如大學先修課程（AP）和國際文憑課程（IB））來挑戰自我的學生。除了成績和標準化考試成績外，哈佛還重視課堂之外的學習熱情以及對研究、實習或獨立專案等活動的參與。

2. 領導力與社區參與

哈佛重視領導力和社區參與。他們尋找透過參與課外活動、學校俱樂部、體育、志願服務或在社區組織中擔任領導職位對社區產生積極影響的申請人。他們希望看到申請人表現出對改變周圍世界的熱情。

3. 真實性和溝通技巧

哈佛重視真實性和有效的溝通。招生人員希望透過申請者的論文和推薦信來了解他們。尋找能夠有效表達自己獨特經驗、觀點和慾望的人。哈佛希望了解你超越你的成就和資格。

4. 整體應用

重要的是要記住，哈佛大學有一個整體的招生流程，這意味著他們會考慮申請人個人資料的各個方面。哈佛重視成績和考試成績，但也重視個人特質，如性格、創造力、求知慾和成長潛力。

圖／Ingimage

「傳承錄取」制度涉歧視 美最高法院裁決違憲

事實上，哈佛大學有「傳承錄取制度」全球其他名校也如此效法，會優先錄取校友、捐款者的子女或親屬。哈佛有將近7成因為此制度而申請入學，且大多為白人，而這些學生被錄取的機率更是不適用此制度的學生的6到7倍。

也因此，「傳承錄取制度」被視為有利於富有白人學生，同時壓縮其他種族學生的入學機會。

「傳承錄取制度」可回溯到1920年代，當時美國不少學校在錄取學生時，會優先考慮校友子女的方式，來限制猶太人、少數種族，以及移民學生的數量，確保白人學生擁有較大的入學機會。

今年7月，美國教育部已針對哈佛這種優先錄取校友或捐款大戶子女的傳承制度展開民權調查，美國最高法院更認為此舉已違憲，涉及種族歧視。

本文授權自今周刊，原文見此。

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