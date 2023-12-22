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避險基金暴跌54％！曾締造3年不敗紀錄 「原油交易之神」跌落神壇

聯合新聞網／ 今周刊
圖／路透
圖／路透

【撰文／朱偉銓】

法國「原油交易之神」安杜蘭（Pierre Andurand）的避險基金陷入史上最嚴重的虧損，今年以來已經暴跌54%，有可能終結其3年來不敗的紀錄，安杜蘭曾是高盛和全球最大獨立能源交易商維多集團（Vitol Group）的交易員，後來創立對沖基金安杜蘭資本管理公司（Andurand Capital Management），過去曾在2008年及2020年準確預測油價走勢而聲名大噪。

但今年安杜蘭的樂觀預測未能實現，他先前對油價可能達到每桶140美元的預測與實際情況相去甚遠，供應增加的情況下，油價仍然持續低迷，且安杜蘭的避險基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund今年已經跌幅達54%，這是該基金成立以來的最大虧損，安杜蘭在接受彭博訪問時表示，對於美國頁岩油產量擴張以及OPEC+一些成員的石油產量恢復感到驚訝，並且已經降低未來預期。

安杜蘭的避險基金在2023年內經歷劇烈波動，第一季虧損約30%，第二季虧損約26%。第三季由於油市回暖而獲得喘息，該基金反彈了68%，但最後一季很可能再度迎來崩跌。

地緣政治衝突影響國際油價 預測變得更加困難

在2020年至2022年12月期間，Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund的表現令人矚目，飆升650%，連續三年的回報率分別為154%、87%和59%，但今年基金的表現卻遭遇了嚴重挫折。

虧損的原因在於油價市場的不確定性，安杜蘭的樂觀預測未能應對市場實際的供需情況，他對於美國頁岩油產量的擴張以及OPEC+成員的石油產量恢復感到吃驚，這些因素導致了油價的低迷。

而近期油價波動受到多重因素交互影響，其中紅海衝突和俄羅斯減產是引發市場擔憂的主要原因之一，對全球石油供應和需求產生直接和間接的影響，也牽動投資者對避險基金的關注。

紅海地區的胡塞武裝份子對商船的襲擊引發了對石油運輸路線的安全性的擔憂，這使得一些船運公司選擇避開蘇伊士運河，導致石油運輸成本的上升，進而影響油價，而這樣的地緣政治風險也恐引發市場不穩定，進而影響投資者信心。

此外，俄羅斯宣布將進一步減產石油出口，對全球石油供應產生了直接的影響，由於全球多個國家正試圖支撐油價，這種減產政策可能進一步推高油價，且俄羅斯由於惡劣天氣導致主要出口級烏拉爾級原油的裝船作業受到暫停，對石油市場帶來供應的不確定性，綜合因素結合導致油價在近期上漲逾1%。

石油市場的波動性使得預測變得更加困難，對於安杜蘭的避險基金而言，這樣的市場環境可能對其投資組合產生一定的挑戰，由於該基金主要投資於能源相關的資產，油價波動的劇烈變化可能對其投資表現產生影響。

據彭博社報導，安杜蘭在接受訪問時坦言，他已經降低了對未來油價的預期，並且將調整投資組合以應對市場的變化，他也認為，未來油價市場的複雜性和不確定性使得預測變得更加困難，投資者應該謹慎。

安杜蘭曾是原油交易領域的「明星原油交易員」，但今年的市場變動讓他感到措手不及，他在過去曾成功地預測油價的大幅波動，但這次的情況卻讓他錯愕，此次虧損可能會對安杜蘭資本管理公司產生重大影響，因為這不僅是該基金成立以來的最大虧損，還有可能終結了其3年的不敗紀錄。

本文授權自今周刊，原文見此

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